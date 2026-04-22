¿Quién es Fernando Mendoza y por qué es el favorito para ser la primera selección del Draft?

El quarterback que llevó a los Indiana Hoosiers al título está proyectado con la primera selección del Draft de la NFL

Fernando Mendoza, quién es y dónde jugó | USA TODAY via Reuters

El camino hacia el Draft 2026 de la NFL tiene un nombre que domina la conversación: Fernando Mendoza. El quarterback aparece como la principal opción para ser seleccionado en el primer pick global, por Las Vegas Raiders.

Su proyección no surgió desde el inicio de su carrera. Mendoza pasó de ser un recluta con perfil bajo en preparatoria a convertirse en uno de los jugadores más productivos del fútbol americano universitario. Su evolución se consolidó en la temporada 2025, donde encabezó a Indiana Hoosiers hacia un campeonato nacional con marca invicta.

Originario de Miami, Mendoza inició su trayectoria colegial en University of California, donde permaneció tres temporadas, una de ellas como suplente. Posteriormente, decidió transferirse a Indiana, movimiento que marcó un punto de inflexión en su carrera y que lo convirtió en el prospecto número 1 para llegar al Draft y ser la nueva estrella de la NFL.

De recluta discreto a protagonista universitario

Durante su etapa en preparatoria, Mendoza no figuraba entre los principales nombres de su generación. Fue catalogado como recluta de tres estrellas y se ubicó fuera de los primeros puestos entre los quarterback de su clase. Aun así, cerró su ciclo escolar con 2,222 yardas por pase, 29 anotaciones y un porcentaje de completos de 67.5%.

¿Cuándo es el NFL Draft 2026? | Imagn Images

También participó en eventos de evaluación como los regionales de Elite 11 y campamentos organizados por plataformas de reclutamiento. Su proceso incluyó un cambio de compromiso universitario, ya que inicialmente había optado por Yale antes de firmar con California.

Su llegada a Indiana Hoosiers

Tras dos temporadas como titular en California con récord de 9-10, Mendoza cambió de programa y encontró continuidad en Indiana. En 2025, lideró al equipo a una campaña de 16-0 que culminó con el campeonato nacional del futbol americano universitario.

Ese mismo año encabezó la FBS en múltiples categorías: 41 pases de anotación, índice de eficiencia de 182.9, 288 puntos generados y 48 touchdowns totales. Además, estableció marcas dentro de su universidad en pases de anotación en una temporada y porcentaje de completos con 72%.

Fernando Mendoza en Indiana | Foto por CALEB BOWLIN / GETTY IMAGES VIA AFP

Su producción incluyó 3,535 yardas por pase en la temporada, además de registros en juegos individuales que lo colocaron entre los mejores en la historia del programa, incluyendo actuaciones con seis touchdowns y porcentajes de efectividad por encima del 90%.

El desempeño de Mendoza fue acompañado por premios individuales. En 2025 recibió el Heisman Trophy, además de distinciones como el Maxwell Award, Walter Camp Award, Davey O’Brien Award y Manning Award.

También fue nombrado Jugador Ofensivo del Año y Mariscal de Campo del Año en la conferencia Big Ten, además de integrar equipos All-American en distintas selecciones. Su actuación en el campeonato nacional y en el Peach Bowl le valió reconocimientos como jugador más valioso.

Con ese recorrido, Mendoza llega al proceso de selección como uno de los perfiles más completos disponibles. Su rendimiento en sistemas distintos, la adaptación tras su transferencia y su producción en una temporada completa son factores que lo colocan como candidato al primer turno global. A días del Draft, su nombre se mantiene en la parte alta de las proyecciones. Su trayectoria, desde un reclutamiento sin reflectores hasta un campeonato nacional, forma parte de los elementos que explican por qué encabeza la lista rumbo a la selección número uno.

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