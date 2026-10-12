El dilema del Barcelona sin la explosividad de Raphinha en Estambul

Sin su capitán brasileño, el Barcelona pierde desborde, goles y presión alta ante un Galatasaray que buscará aprovechar cada espacio

La ausencia de Raphinha pesa para el Barcelona en Champions | J. Lago | AFP

Con el regreso de la actividad mundial luego de la extensa fecha FIFA de octubre, que no terminó del todo bien para Raphinha quien volvió lesionado de sus compromisos con Brasil y ahora, el Barcelona afronta su visita al Galatasaray en la Champions League con la ausencia de su capitán y que va mucho más allá de un cambio en la alineación.

Raphinha no estará disponible en Estambul y Hansi Flick deberá encontrar la fórmula para mantener la intensidad ofensiva del equipo.

El brasileño, capitán y uno de los máximos referentes del ataque azulgrana, arrastra una molestia muscular que llevó al cuerpo técnico a optar por la precaución. La decisión obliga al Barça a reorganizar su presión, repartir la responsabilidad goleadora y encontrar alternativas para desbordar a un rival que quiere imponer condiciones ante su afición.

El desafío llega en un momento positivo para los catalanes. El equipo suma ocho victorias consecutivas en LaLiga y comenzó su camino en la Champions League con una goleada por 5-1 ante el Feyenoord. Pero el escenario turco presenta una exigencia distinta: el Galatasaray combina intensidad física, velocidad en ataque y un ambiente que puede complicar la comunicación entre los jugadores visitantes.

La pregunta para Flick no es únicamente quién ocupará la banda izquierda. También deberá decidir cómo compensar el trabajo defensivo de Raphinha y evitar que la ausencia del brasileño debilite el mecanismo de presión que sostiene buena parte del fútbol del Barcelona.

El ‘factor Raphinha’: lo que pierde el Barça en la Champions

La influencia de Raphinha se mide tanto en goles como en acciones que muchas veces pasan inadvertidas. En el estreno contra el Feyenoord, el atacante firmó un doblete en apenas 71 minutos y completó 30 de 32 pases, una precisión del 94 %. Además, registró tres recuperaciones en campo rival, una muestra de su capacidad para participar en la presión tras pérdida.

En lo que va de temporada, Raphinha suma 12 goles y tres asistencias en ocho partidos entre todas las competiciones. Su baja supone perder a un futbolista que ataca los espacios, remata desde fuera del área y obliga a los defensores a vigilar sus diagonales hacia el centro.

MÁS INFORMACIÓN: Los elogios de Hansi Flick a Lamine Yamal

Ese movimiento también beneficia a Lamine Yamal. Cuando Raphinha atrae marcas hacia zonas interiores, el joven extremo encuentra más oportunidades para encarar a su marcador. Sin el brasileño, los rivales pueden concentrar su atención en el costado derecho y reducir los espacios para que Yamal genere peligro.

La ausencia tampoco debe interpretarse como una lesión grave. Los exámenes detectaron un edema muscular leve, sin desgarro, pero el historial de molestias y la acumulación de viajes llevaron al club a evitar riesgos. Con compromisos exigentes en el horizonte, Flick necesita que su capitán vuelva en condiciones óptimas, no que fuerce su recuperación para un solo partido.

La exigencia física que impondrá el Galatasaray

El RAMS Park será uno de los grandes factores del encuentro. La presión de la afición turca puede elevar la intensidad desde el comienzo, mientras que el equipo de Okan Buruk pretende incomodar la salida azulgrana y aprovechar los espacios que deja una defensa adelantada.

Victor Osimhen representa una amenaza constante por potencia y juego aéreo. En las bandas, Rafael Leão y Leroy Sané aportan velocidad para atacar los espacios a la espalda de los laterales. Si el Barcelona pierde el balón y no consigue recuperarlo rápidamente, puede quedar expuesto a transiciones peligrosas.

Por eso, Flick necesitará que sus atacantes mantengan el compromiso defensivo de Raphinha. La presión no puede depender de una sola figura: los delanteros deberán coordinar sus movimientos, cerrar líneas de pase y obligar al Galatasaray a jugar en largo. De lo contrario, el conjunto turco podría instalarse en campo rival y convertir el partido en un intercambio de ataques.

Las opciones de recambio por las bandas en el once titular

Anthony Gordon aparece como una alternativa natural para ocupar el costado izquierdo. Su velocidad, capacidad para presionar y disposición para recorrer la banda encajan con las exigencias del entrenador. Junto a Gabriel Jesus como referencia ofensiva y Lamine Yamal por derecha, permitiría mantener un ataque vertical sin modificar demasiado la estructura.

Gabriel Jesus, además, ofrece movilidad y capacidad para jugar de espaldas. Su trabajo puede facilitar las diagonales de Yamal y las llegadas de los mediocampistas. Si el partido exige más control, Dani Olmo o Fermín López podrían partir desde la izquierda para reforzar la circulación por dentro, aunque esa variante reduciría la profundidad natural del extremo.

El Barcelona tiene recursos para competir sin Raphinha, pero deberá demostrar que su sistema puede funcionar sin su principal agitador ofensivo.

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