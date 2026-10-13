Shohei Ohtani luce irreconocible: ¿las lesiones pesan más de lo que creíamos?

Ohtani atraviesa una postemporada para el olvido y los Dodgers evalúan su estado físico con la serie 2-0 a favor de Milwaukee.

Ohtani atraviesa un mal momento ofensivo | JOHN FISHER / GETTY IMAGES VIA AFP

Shohei Ohtani ha dejado esta postemporada una imagen muy alejada de la que acostumbró a Los Ángeles. El japonés, pieza central de la ofensiva de los Dodgers, apenas batea para .150 después de 20 turnos, con tres hits, ningún jonrón y siete ponches. Sus tres imparables fueron sencillos y su OPS cayó hasta .411 en seis partidos.

El problema ya supera una mala noche o una breve racha sin resultados. Ohtani figura entre los bateadores menos productivos del equipo en estos playoffs. Solo Will Smith presenta un promedio inferior, con .043 luego de conectar un hit en 23 turnos, dentro de un slump que también obligó a Dave Roberts a bajar al receptor en el orden ofensivo.

JoJo Romero strikes out Shohei Ohtani, who had a hard time holding onto the bat pic.twitter.com/oYILwD38cj — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 12, 2026

Este descenso abre una pregunta que los Dodgers ya no pueden ignorar. ¿Cuánto influyen las lesiones que afectaron a Ohtani durante buena parte de la temporada? Los problemas en la rodilla izquierda y el bíceps derecho limitaron su participación y lo enviaron a la lista de lesionados en septiembre. Los Ángeles necesita respuestas rápidas porque pierde 2-0 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Milwaukee Brewers.

¿Qué números tiene Shohei Ohtani en los playoffs?

Las cifras describen una producción muy baja para un jugador que ocupa un espacio determinante dentro del lineup. Ohtani suma tres hits en 20 turnos, tres bases por bolas, siete ponches, cero jonrones y cero carreras impulsadas. Su línea ofensiva de .150, .261 y .150 refleja problemas para alcanzar las bases y, sobre todo, una ausencia total de poder.

Su desempeño en el segundo juego ante Milwaukee aumentó las dudas. Ohtani se fue de 4-0, recibió dos ponches y no logró impulsar una ofensiva que produjo cuatro carreras en la derrota por 7-4. Los relevistas de los Brewers retiraron a los últimos 15 bateadores de los Dodgers, una señal clara del mal momento colectivo.

Aun así, el caso de Ohtani llama más la atención por su peso dentro del equipo. Los Dodgers construyeron una parte importante de su ataque alrededor de su capacidad para embasarse, conectar batazos largos y cambiar un partido con un solo swing. Esa amenaza casi no apareció en octubre.

Su último jonrón ocurrió el 18 de agosto contra los Colorado Rockies, cuando castigó un lanzamiento de Ryan Feltner. Desde entonces, cerró la temporada regular sin otro cuadrangular y esa sequía se ha extendido a los playoffs. Para un bateador que terminó la campaña con 30 jonrones y un OPS de .889, la diferencia resulta demasiado amplia.

¿Las lesiones afectan el rendimiento de Ohtani?

Ohtani arrastra molestias físicas desde junio. La lesión en la rodilla izquierda frenó su trabajo como lanzador, mientras que el dolor en el bíceps derecho afectó su preparación y llegó a causarle incomodidad después de algunos swings. Los Dodgers intentaron darle descanso, pero el club terminó por colocarlo en la lista de lesionados durante septiembre.

El japonés regresó para los últimos cinco juegos de la temporada regular. En ese tramo conectó cinco hits en 21 turnos, con un doble, ocho ponches y una base por bolas. El poco tiempo de adaptación pudo influir en su llegada a octubre, aunque el equipo no estableció una relación médica definitiva entre las lesiones y su producción ofensiva.

Ohtani también reconoció antes de los playoffs que no ha identificado con precisión la causa de todos sus problemas físicos. El jugador explicó que necesitaría más tiempo durante el receso de temporada para evaluar su condición y que, por ahora, debía administrar las molestias.

Ese contexto hace válida la pregunta sobre su caída. Ohtani no está al cien por ciento y sus números bajaron al mismo tiempo que aumentaron los problemas físicos. Dave Roberts ya había admitido que su estrella llegaría limitada a la postemporada, aunque esperaba que pudiera mantenerse en el lineup.

¿Jugará Ohtani el tercer partido ante Milwaukee?

La posibilidad de que Ohtani quede fuera del tercer juego apareció después de su actuación de 4-0 en Milwaukee. Roberts comentó a The Athletic que hablaría con el japonés para evaluar su condición y determinar qué decisión ayudaría más al jugador y al equipo.

La conversación no significa que los Dodgers ya decidieron sentarlo, pero sí muestra que el tema entró en la discusión interna. Una fuente señaló que Los Angeles mediría el impacto de las molestias y mantendría a Ohtani en acción si él considera que puede jugar sin una limitación seria.

Roberts ahora se enfrenta una decisión delicada. Ohtani conserva la capacidad para cambiar un juego, incluso durante una mala racha, pero sus turnos recientes carecen del impacto habitual. La serie tampoco ofrece mucho margen para esperar una recuperación sin ajustar el plan.

¿Por qué los Dodgers necesitan su reacción?

Los Dodgers regresan a casa con una desventaja de 2-0 en una serie al mejor de siete. El tercer juego representa una oportunidad para reducir la diferencia y evitar que Milwaukee quede a una victoria de la Serie Mundial. Los Angeles necesita que Ohtani aporte desde el plato porque ya no cuenta con su faceta como lanzador.

El club dejó fuera de sus planes una aparición de Ohtani desde la lomita durante esta postemporada. El japonés no lanza desde el 3 de julio y el equipo decidió concentrar su trabajo exclusivamente en la ofensiva, con la mirada puesta en un posible regreso al montículo en 2027. Eso descarta su participación como pitcher ante Milwaukee y también en una hipotética Serie Mundial.

La ausencia de esa segunda función eleva la importancia de cada turno. Los Dodgers no pueden compensar su bajo rendimiento ofensivo con una apertura de calidad o una aparición desde el bullpen. La única versión disponible de Ohtani es la del bateador designado, justo la que atraviesa su tramo menos productivo de la campaña.

Los Ángeles tampoco puede depender solo de un cambio individual. Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández y Ohtani se combinaron para batear de 13-1 en el segundo juego.

Milwaukee ya tomó el control de la serie. Para cambiar el rumbo, los Dodgers necesitan una reacción de Ohtani, que no resolverá todos los problemas, pero sí puede devolverle profundidad a una ofensiva que perdió a su principal amenaza en el momento más exigente del año.

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