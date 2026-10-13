Inter Miami afronta un maratón de 10 días: ¿debe dosificar a Messi?

Tres partidos pondrán a prueba la estrategia para cuidar al capitán argentino sin perder terreno en el Este

Inter Miami deberá cuidar a Messi | M. Briggs | Getty Images vía AFP

Inter Miami tendrá una prueba exigente en la recta final de la temporada regular de la MLS que sigue en busca de repartir sus boletos para los playoffs: jugará tres partidos entre el 14 y el 24 de octubre de 2026, con Lionel Messi como protagonista de una agenda que obliga a pensar más allá del siguiente resultado.

La despedida de Lionel Messi en el partido contra Benin en el Monumental durante la extensa fecha FIFA del mes de octubre dejó claro que el astro argentino ya se encuentra en una etapa en la que la distribución de la carga de trabajo es fundamental.

El equipo de Florida recibirá a New York City FC y después visitará a Atlanta United y New York Red Bulls. En ese recorrido, la administración de los minutos de Messi podría ser tan importante como su talento frente al arco, especialmente si las Garzas quieren llegar bien posicionadas a los playoffs.

El desafío del Inter Miami consiste en encontrar el equilibrio entre mantener el poder ofensivo del equipo y evitar un desgaste innecesario de su máxima figura. Messi viene de disputar partidos completos con Argentina y con Inter Miami, incluido el encuentro ante D.C. United, en el que marcó dos goles durante la victoria por 4-0.

Con 39 años, el capitán sigue siendo determinante, pero la acumulación de minutos y los desplazamientos entre ciudades hacen que cada decisión sobre su participación tenga un peso especial.

Tres finales en 10 días: las sedes y los rivales de Inter Miami

La secuencia comienza el miércoles 14 de octubre, cuando Inter Miami reciba a New York City FC en el Nu Stadium. El encuentro está programado para las 7:30 p. m., hora del Este. Será una oportunidad para aprovechar la localía antes de afrontar dos compromisos consecutivos fuera de casa.

El sábado 17, las Garzas viajarán a Georgia para enfrentar a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium, también a las 7:30 p. m. ET. El calendario presenta una dificultad adicional: el uso de césped sintético en ese estadio, una superficie que puede modificar la respuesta del balón y las sensaciones de los jugadores durante los cambios de dirección.

La gira terminará el sábado 24 contra New York Red Bulls, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El silbatazo inicial está previsto para las 4:30 p. m. ET.

No se trata únicamente de sumar kilómetros. Los tres rivales llegan con necesidades distintas en la clasificación, por lo que ninguno puede considerarse un trámite. Para Miami, perder puntos podría complicar la pelea por una posición favorable de cara a la postemporada.

La gestión de Messi: minutos dosificados para evitar el desgaste

El conjunto de Miami podría apostar por una estrategia escalonada para cuidar a su histórico atacante. Ante NYCFC, Messi podría comenzar como titular y salir alrededor del minuto 60 o 65 si el marcador y el desarrollo del encuentro lo permiten. Así, el equipo conservaría su capacidad de desequilibrio sin exigirle los 90 minutos.

La visita a Atlanta representa el escenario más delicado por la superficie sintética y el viaje. Una alternativa sería comenzar con Messi en el banquillo y reservarlo para un tramo final si el partido lo exige. También podría descansar por completo si el equipo consigue controlar el encuentro.

La idea sería recuperar al argentino durante la semana siguiente para que llegue en mejores condiciones al duelo contra los Red Bulls, disputado sobre césped natural.

Estas opciones son escenarios de planificación, no una confirmación de las decisiones que tomará el cuerpo técnico. La condición física del jugador y las necesidades de cada partido serán determinantes.

Horarios y transmisión en Estados Unidos: cómo ver a Messi

Los tres encuentros están programados para transmitirse a través de Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass. Estos son los horarios para seguir a Inter Miami en Estados Unidos y México:

Miércoles 14 de octubre: Inter Miami vs. New York City FC, 7:30 p. m. ET, 6:30 p. m. CT y 4:30 p. m. PT.

Sábado 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami, 7:30 p. m. ET, 6:30 p. m. CT y 4:30 p. m. PT.

Sábado 24 de octubre: New York Red Bulls vs. Inter Miami, 4:30 p. m. ET, 3:30 p. m. CT y 1:30 p. m. PT.

Inter Miami necesita puntos, pero también llegar a la fase final con sus figuras en condiciones de competir. El técnico tendrá que decidir cuándo necesita a Messi desde el inicio y cuándo puede protegerlo sin comprometer el resultado.

En un calendario tan apretado, administrar el esfuerzo puede marcar la diferencia entre cerrar la temporada con impulso o llegar a los playoffs con más desgaste del necesario.

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