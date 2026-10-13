Gilberto Mora, el mexicano que Messi puso entre las promesas del fútbol mundial

El mediocampista de Xolos fue incluido en la campaña global Messi+10 un reconocimiento que amplía su proyección internaciona

Gilberto Mora en un entrenamiento de México | Rodrigo Oropeza | AFP

Gilberto Mora, la joven figura de Xolos de Tijuana que abandonó la concentración de la Selección Mexicana por molestias físicas, recibió un reconocimiento internacional que va más allá del interés de equipos como el Arsenal de la Premier League, al ser incluido por Lionel Messi entre las 10 promesas del fútbol mundial en la campaña Messi+10 de Adidas.

El anuncio colocó al mediocampista mexicano que se ha convertido en un fenómeno de la Liga MX junto a talentos emergentes de distintas partes del planeta y aumentó la atención sobre una carrera que avanza a un ritmo poco habitual.

Su presencia en la lista no solo representa un impulso mediático: también pone el foco en las cualidades futbolísticas que lo han convertido en uno de los nombres más interesantes de la nueva generación mexicana.

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Con apenas 17 años, Mora ya acumula experiencias que muchos jugadores tardan años en alcanzar. Debutó en la Liga MX siendo adolescente, rompió marcas de precocidad goleadora, tuvo participación en la Copa del Mundo y marcó gol en el debut de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana.

Ahora, su inclusión en una campaña protagonizada por Messi añade una dimensión internacional a su historia.

El reconocimiento llega, además, en un momento clave. El futbolista está cerca de cumplir la mayoría de edad y su nombre aparece relacionado con el interés de equipos europeos. Sin embargo, el reto inmediato sigue siendo recuperarse de sus molestias físicas para seguir creciendo en Tijuana y convertir su talento en una trayectoria sólida, sin que las expectativas externas aceleren su proceso.

Por qué Messi eligió a Gilberto Mora

La campaña Messi+10 reúne a diez futbolistas jóvenes, siete hombres y tres mujeres, seleccionados como parte de una generación llamada a marcar el futuro del deporte. Messi aparece como figura central de la iniciativa y escribe los nombres de los elegidos, en una puesta en escena que mezcla reconocimiento deportivo y proyección comercial.

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En el caso de Mora, la distinción encuentra argumentos en su manera de interpretar el juego. El mexicano destaca por el primer control, la visión periférica y la capacidad para encontrar compañeros libres en espacios reducidos. No depende únicamente de la velocidad o la potencia física: suele anticiparse a la jugada, perfilarse antes de recibir y decidir con rapidez.

Su historial también pesa. Debutó con Xolos a los 15 años y 308 días y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga MX. Después, participó con la Selección Mexicana en competencias internacionales y disputó partidos del Mundial de 2026.

La elección de Messi no garantiza el éxito futuro, pero sí coloca a Mora ante una audiencia mucho mayor. Para un jugador formado en el fútbol mexicano, aparecer en una lista de alcance mundial supone una oportunidad para demostrar que su talento puede competir con el de las academias más reconocidas.

Quiénes son los otros nueve elegidos de Messi

La selección reúne perfiles de distintas ligas y nacionalidades. Entre los jóvenes destacados aparecen el argentino Tomás Aranda, de Boca Juniors; el turco Can Uzun, del Eintracht Frankfurt; y el inglés Max Dowman, vinculado al Arsenal.

También figuran el estadounidense Zavier Gozo, del Crystal Palace; el español Jesús Rodríguez, del Como; y el neerlandés Kees Smit, del AZ Alkmaar. La lista femenina incluye a Chloe Sarwie, del Chelsea; Giovanna Waksman, del Olympique Lyonnais; y Lotta Wrede, del Hamburgo.

La diversidad de procedencias revela el alcance de la búsqueda de talento que impulsa la campaña. Mora comparte espacio con jugadores que ya compiten en entornos de alta exigencia y que representan proyectos deportivos de diferentes dimensiones.

Para México, su inclusión tiene un valor particular: es el único representante nacional del grupo. Esa distinción puede ayudar a aumentar la visibilidad del fútbol mexicano, aunque la verdadera comparación llegará en la cancha, con minutos, rendimiento y continuidad.

Mora tiene contrato con Tijuana hasta junio de 2029, por lo que cualquier posible movimiento dependerá de las condiciones deportivas y económicas de una negociación.

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