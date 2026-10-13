Mbappé, a un partido de quitarle un récord a Messi: Roma vs Real Madrid, hora y canal en EE.UU.

El francés está cerca de registrar 100 apariciones en Champions League a una edad más corta de cuando lo consiguió el argentino, precisamente en un partido frente a La Loba

Mbappé suma 23 goles con el Real Madrid en Champions / Óscar del Pozo / AFP

Kylian Mbappé está a punto de escribir otro capítulo en la historia de la Champions League. El delantero francés necesita disputar un partido más para alcanzar los 100 encuentros en el torneo y, si juega ante la Roma este miércoles 14 de octubre, superará a Lionel Messi como el futbolista más joven en llegar a esa cifra.

El atacante francés llegará al Stadio Olímpico con 99 partidos disputados en la máxima competición europea, repartidos entre el Mónaco, el Paris Saint-Germain (PSG) y el Real Madrid. Con 27 años y 298 días, Mbappé tendría la oportunidad de establecer una nueva marca, por delante de Messi, quien alcanzó los 100 encuentros con 28 años y 84 días.

La coincidencia añade un ingrediente especial al enfrentamiento. Messi consiguió su centenar de partidos en Champions precisamente contra la Roma, en septiembre de 2015. Más de una década después, el mismo rival podría ser testigo del momento en que Mbappé lo desplace de ese registro de precocidad.

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Roma vs Real Madrid de la Champions League: hora y canal en EE.UU.

El partido entre Roma y Real Madrid se disputará este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olímpico de la capital italiana. Para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos, estas son las opciones de horario y transmisión anunciadas para seguir el encuentro.

Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026

miércoles 14 de octubre de 2026 Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT Transmisión en español: TUDN, UniMás y ViX

TUDN, UniMás y ViX Streaming en inglés: Paramount+.

El encuentro corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El Real Madrid llega después de vencer 2-1 al Inter en su estreno, mientras que la Roma busca aprovechar su condición de local tras empatar 1-1 frente al Fenerbahçe. El árbitro designado para el compromiso es el francés François Letexier.

Mbappé llega con 71 goles en Champions League

Los números respaldan el impacto del delantero francés en Europa. En sus 99 apariciones, ha marcado 71 goles, una producción que refleja su capacidad para influir en el torneo con distintas camisetas. Su primera etapa fue con el Mónaco, donde anotó seis tantos en nueve partidos; posteriormente sumó 42 goles en 64 encuentros con el PSG.

Desde su llegada al Real Madrid, el delantero ha mantenido un ritmo goleador todavía más elevado. Acumula 23 tantos en 26 partidos de Champions con el conjunto blanco, un promedio cercano a 0.88 goles por encuentro. Además, en la temporada 2025-26, firmó 15 anotaciones en 11 partidos y terminó como máximo goleador de la competición, de acuerdo con los registros de la UEFA.

El duelo ofrece dos motivos para no perdérselo. Primero, un enfrentamiento europeo con puntos importantes en juego y luego, la posibilidad de presenciar un nuevo récord individual. Mbappé tiene la oportunidad frente a sí; ahora solo falta saber si el técnico lo incluirá en el once o le dará minutos durante el encuentro.

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