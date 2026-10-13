Chivas tiene en Roberto Alvarado a su “caballo de batalla” en la Liga MX

Con cuatro anotaciones en el Apertura 2026, el Piojo es una pieza indispensable para las Chivas de Gabriel Milito

Roberto Alvarado lidera el ataque de Chivas | H. How | Getty Images vía AFP

El regreso de la actividad de la Liga MX luego de la extensa fecha FIFA que detuvo la actividad del fútbol mundial en el inicio de octubre, nos dejó claro que Roberto ‘Piojo’ Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de Chivas en el Apertura 2026.

Alvarado, que insiste en convertirse en campeón con las Chivas, suma cuatro goles en 10 partidos, todos como titular, y acumula 899 minutos en la Liga MX. Su aportación no se limita a las anotaciones: también genera oportunidades, participa en la recuperación del balón y sostiene la presión que propone el técnico Gabriel Milito.

Las estadísticas explican por qué el mexicano es el “caballo de batalla” del Guadalajara y una pieza difícil de reemplazar en la recta decisiva del campeonato.

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El atacante rojiblanco únicamente se perdió el encuentro de la Jornada 10 de Chivas contra Querétaro, debido a su convocatoria con la Selección Mexicana durante la fecha FIFA que trajo el debut de Rafael Márquez como entrenador.

Su regularidad resulta especialmente valiosa en un calendario que exige mantener el ritmo entre compromisos de liga y actividad internacional.

Impacto directo en el marcador: goles, asistencias y minutos jugados

Los cuatro tantos de Alvarado lo colocan como el máximo anotador de Chivas. Necesitó nueve disparos a puerta para conseguirlos y también suma una asistencia. Esos números muestran a un atacante que no requiere una cantidad excesiva de oportunidades para hacer daño.

Su influencia aparece igualmente en la construcción de las jugadas. El Piojo registra entre 2.24 y 2.60 pases clave por cada 90 minutos, una cifra que refleja su capacidad para habilitar a sus compañeros y encontrar espacios entre las líneas defensivas rivales. Sus conexiones con jugadores como Brian Gutiérrez y Fernando González ayudan a dar continuidad a las posesiones, mientras que sus pases hacia Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda pueden abrir caminos hacia el gol.

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La victoria de Chivas por 5-2 ante los Xolos de Tijuana, así como el empate del conjunto rojiblanco 1-1 frente a Pachuca ilustran esa versatilidad. Alvarado puede aparecer como finalizador, pero también participa en las combinaciones que permiten a Chivas acercarse al área. Para Milito, contar con un futbolista capaz de asumir ambas funciones amplía las posibilidades ofensivas del equipo.

Presión alta y recuperaciones: el trabajo que no siempre se ve

Hay otra parte de su rendimiento que no aparece en el marcador. Las estadísticas registran 58 balones recuperados y 58 duelos ganados de un total de 105, equivalentes a una efectividad del 55.2 %. Son cifras que retratan a un atacante dispuesto a involucrarse en tareas defensivas, disputar balones divididos y ayudar a frenar los avances del rival.

Dentro del esquema de Milito, esa disposición permite activar la presión desde los primeros metros y dificultar la salida del adversario. Alvarado también retrocede para colaborar por las bandas y puede aguantar el balón de espaldas, provocar faltas y dar tiempo a sus compañeros para recuperar posiciones.

Su resistencia física merece atención. Después de participar con México en la fecha FIFA, volvió para disputar el Clásico Tapatío ante Atlas y jugó 89 minutos. Esa disponibilidad le ha permitido mantener continuidad mientras otros integrantes de la plantilla han sufrido lesiones o interrupciones.

El desafío será conservar ese nivel sin que la acumulación de minutos termine afectando su rendimiento. Chivas necesita su desequilibrio, pero también su trabajo sin balón.

Dónde ver los próximos partidos de Alvarado con Chivas en EE.UU.

Para los aficionados del Guadalajara que viven en Estados Unidos, los siguientes encuentros como local tienen opciones de transmisión a través de Telemundo, Universo y Peacock, según la programación recogida en el documento.

El partido ante Tigres aparece programado para el sábado 17 de octubre, a las 7:07 p. m., hora del Este, y 4:07 p. m., hora del Pacífico. El duelo contra Necaxa está previsto para el martes 20 de octubre, a las 9:07 p. m. ET y 6:07 p. m. PT.

Alvarado llega a esta parte del torneo con argumentos sólidos para mantener su lugar en el once. Sus cuatro goles explican una parte de su importancia; sus recuperaciones, pases y regularidad completan el panorama. Para Chivas, el Piojo Alvarado no es solo un goleador: es un futbolista que conecta el esfuerzo defensivo con la creatividad ofensiva y que puede marcar diferencias cuando los partidos se vuelven más exigentes.

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