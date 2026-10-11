La espera terminó: Fernando Mendoza debuta en la NFL con los Raiders

El quarterback tuvo sus primeros minutos en temporada regular durante la Semana 5, después de comenzar el año como suplente de Kirk Cousins

Fernando Mendoza debutó en la NFL. | EDWARD MONIGAN IV / GETTY IMAGES VIA AFP

La espera terminó para Fernando Mendoza, la primera selección global del Draft 2026 de la NFL, quien hizo su debut oficial en temporada regular este domingo 11 de octubre, durante la derrota de Las Vegas Raiders por 45-17 frente a New England Patriots. El joven mariscal de campo recibió su primera oportunidad en la Semana 5, después de pasar los primeros cuatro encuentros de la campaña como suplente de Kirk Cousins.

Mendoza ingresó al terreno de juego cuando restaban 6:06 minutos del último cuarto, con el marcador ampliamente favorable para los Patriots. Pese al complicado panorama, el quarterback aprovechó sus primeras oportunidades para completar cinco pases consecutivos, una presentación que dejó sus primeras estadísticas como profesional en la NFL.

El debut del jugador de 23 años llegó antes de lo que algunos especialistas habían proyectado. Las previsiones apuntaban a que Mendoza podría disputar su primer encuentro como titular hasta la Semana 8, ante New York Jets, pero el desarrollo del partido frente a Nueva Inglaterra permitió que el entrenador Klint Kubiak le concediera sus primeros minutos de acción oficial.

MÁS INFORMACIÓN: Aaron Rodgers destroza a la defensa de los Colts y guía a los Steelers a la victoria

Fernando Mendoza completa sus primeros cinco pases en la NFL durante la derrota de Raiders

Con el partido prácticamente resuelto, Klint Kubiak decidió mandar al terreno de juego a Fernando Mendoza en sustitución de Kirk Cousins, quien había comenzado la temporada como mariscal titular de Las Vegas. El novato tomó los controles de la ofensiva cuando restaban poco más de seis minutos en el reloj.

Fernando Mendoza enters the game for the Raiders 🗣️ @LVvsNE on CBS/Paramount+ Stream on @NFLPlus https://t.co/Wsu8ssjbR5 — NFL (@NFL) October 11, 2026

Lejos de mostrar dificultades en sus primeros intentos, Mendoza consiguió completar los primeros cinco pases de su trayectoria profesional de manera consecutiva. Su primera conexión fue un envío de dos yardas al corredor Dylan Laube, una jugada que marcó el inicio de su carrera en partidos oficiales de la NFL.

Posteriormente, el quarterback encontró a Ian Thomas para una ganancia de nueve yardas y después conectó con Tre Tucker en un envío de 16 yardas, su jugada aérea más productiva de aquella primera secuencia.

Deven Thompkins fue el siguiente receptor que apareció en la serie ofensiva, con una recepción de ocho yardas. Mendoza completó su quinta conexión consecutiva con Dylan Laube, quien consiguió avanzar siete yardas adicionales.

El novato mantuvo el control de la ofensiva durante su primera posesión y terminó esa serie con seis pases completos en ocho intentos, 48 yardas por aire y tres yardas terrestres. Aunque su participación no cambió el resultado del encuentro, representó su primera experiencia competitiva en temporada regular.

La derrota por 45-17 dejó a Las Vegas Raiders con marca de tres victorias y dos derrotas, mientras que New England Patriots mejoró su registro a 3-2. El equipo de Drake Maye dominó el encuentro y consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada.

¿Por qué Fernando Mendoza no fue titular desde la Semana 1 de la NFL?

La llegada de Fernando Mendoza a Las Vegas estuvo acompañada de expectativas después de su elección como primera selección global del Draft 2026, un reconocimiento que consiguió tras destacar con Indiana y conquistar el Trofeo Heisman.

Sin embargo, los Raiders decidieron apostar por la experiencia de Kirk Cousins para comenzar el campeonato. El entrenador Klint Kubiak anunció que el veterano de 38 años sería titular desde la Semana 1 ante Miami Dolphins, mientras que Mendoza permanecería como su suplente.

“Jugó un fútbol realmente bueno. Estoy realmente contento con nuestros tres quarterbacks. Kirk ha tenido una muy buena pretemporada, un campamento muy bueno y se lo ha ganado”, declaró Kubiak al explicar su decisión de iniciar la temporada con Cousins.

La determinación también terminó con una racha de seis quarterbacks elegidos con el primer pick global que habían comenzado como titulares en la Semana 1. El último jugador seleccionado en esa posición que había iniciado su carrera desde el banquillo fue Baker Mayfield, en 2018, cuando Cleveland Browns decidió esperar hasta la tercera semana para darle la titularidad. Un caso similar ocurrió con Jared Goff, quien fue elegido como la primera selección global del Draft 2016 por Los Angeles Rams y tuvo que esperar hasta la Semana 11 para comenzar su primer encuentro como titular.

En el caso de Mendoza, Kubiak había destacado sus actuaciones durante la pretemporada, aunque consideró que lo más conveniente era permitirle desarrollarse detrás de un quarterback con experiencia. La decisión buscaba evitar que el novato asumiera de inmediato la responsabilidad de dirigir la ofensiva de Las Vegas.

¿Cuándo podría Fernando Mendoza ser titular con Las Vegas Raiders?

Aunque Fernando Mendoza ya consiguió debutar oficialmente en la Semana 5, su primera aparición no significa que exista un cambio inmediato en la posición de quarterback titular de los Raiders.

Antes del inicio de la campaña, Kevin Patra, periodista de NFL.com, había proyectado que Mendoza podría recibir su primera titularidad hasta la Semana 8, cuando Las Vegas enfrente a New York Jets, después de un periodo de adaptación durante los primeros siete partidos.

Su estreno ante Patriots modificó parcialmente ese escenario, ya que el joven mariscal consiguió tener contacto con el ritmo de la temporada regular antes de la fecha prevista, aunque todavía deberá competir por una oportunidad de iniciar un encuentro. Kirk Cousins continúa como la principal opción de Klint Kubiak, mientras que Mendoza deberá aprovechar sus oportunidades para ganar terreno dentro de la plantilla.

Por ahora, el primer paso del pick número uno del Draft 2026 ya está dado. Después de cuatro semanas de espera, Fernando Mendoza consiguió disputar sus primeras jugadas en la NFL y dejó una serie ofensiva con seis pases completos, un comienzo que podría servirle para buscar mayor participación en las próximas jornadas.