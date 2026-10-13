¿Quién es Tahiel Jiménez? El juvenil de Santos Laguna que busca conquistar la Liga MX

El hijo del ‘Lorito’ Jiménez encontró su oportunidad con Renato Paiva y busca consolidarse en Torreón, respaldado por su talento y la experiencia formativa de su entrenador

Jiménez puede crecer bajo el cobijo de Paiva / Martin Thomas / Photosport via AFP

Tahiel Jiménez empieza a escribir su propia historia en la Liga MX. A sus 20 años, el delantero de Santos Laguna aprovechó su primera titularidad del Apertura 2026 para marcar un doblete ante Atlético de San Luis y convertirse en uno de los nombres que los aficionados deben seguir de cerca en el fútbol mexicano.

Su actuación fue determinante en la remontada por 2-1 de los Guerreros, que consiguieron su cuarta victoria consecutiva y alimentaron sus aspiraciones de acercarse a la Liguilla. Sin embargo, el reto del joven atacante apenas comienza, pues debe convertir una noche brillante en el punto de partida de una carrera consistente.

¿Quién es Tahiel Jiménez, el delantero que ilusiona a Santos?

Tahiel Adrián Jiménez Sánchez nació el 22 de enero de 2006 en Boca del Río, Veracruz. Juega como centro delantero, aunque también puede desempeñarse por la banda izquierda; mide 1.81 metros y porta el dorsal 29 de Santos Laguna.

Su formación futbolística comenzó en las fuerzas básicas de Querétaro y continuó en la Cantera Guerrera, donde desarrolló las condiciones que hoy busca aprovechar el entrenador portugués Renato Paiva. Debutó en Primera División el 12 de abril de 2024, frente a Necaxa, cuando tenía 18 años. Meses después, el 1 de septiembre, marcó su primer gol en la máxima categoría ante el mismo rival.

El recorrido de Tahiel Jiménez también incluye experiencia internacional con las selecciones menores de México. Disputó el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, donde participó en todos los partidos del Tricolor y marcó un gol ante Alemania. Posteriormente, recibió convocatorias con la Sub-20, incluida la preparación para el Mundial de Chile 2025, y en 2026 fue llamado a la Selección Sub-23.

Además, el joven atacante lleva el fútbol en la sangre. Es hijo de Walter Adrián ‘Lorito’ Jiménez, exfutbolista argentino que también defendió los colores de Santos.

Un doblete que puede cambiar su temporada

La explosión del juvenil llegó en la Jornada 11 del Apertura 2026. Sus dos tantos reflejaron cualidades importantes para un delantero: capacidad para atacar los espacios, oportunismo dentro del área y rapidez para reaccionar ante una segunda jugada. Su fortaleza física y movilidad también le permiten ofrecer alternativas en el ataque lagunero.

El resultado tuvo un valor añadido porque Jiménez llevaba más de dos años sin marcar en Liga MX. Su actuación llegó justo cuando Santos atraviesa una recuperación deportiva y busca acercarse a los puestos de clasificación. Ahora, tendrá que demostrar que puede responder cuando los rivales conozcan mejor sus movimientos y le concedan menos oportunidades.

Renato Paiva, el entrenador que puede impulsar su crecimiento

Una de las grandes ventajas de Tahiel es trabajar con un técnico que conoce de primera mano los procesos de formación juvenil. Antes de aterrizar en el balompié mexicano, Renato Paiva pasó 16 años en la estructura formativa del Benfica de Portugal, donde trabajó con distintas categorías, desde las inferiores hasta el equipo B.

Durante esa etapa, participó en el desarrollo de jóvenes talentos como Bernardo Silva, Joao Cancelo, Renato Sanches, Rúben Dias y Joao Félix. Su experiencia le permite comprender que el salto al fútbol profesional exige algo más que condiciones técnicas; también requiere disciplina, fortaleza mental y capacidad para competir con regularidad.

Paiva ya dio una muestra de cómo pretende gestionar al mexicano. Explicó que eligió a Tahiel para enfrentar a San Luis porque la línea de cinco defensores del rival favorecía sus características. También pidió cautela tras su doblete y advirtió: “El crecimiento muy rápido, a veces, no es un crecimiento verdadero”.

El entrenador puede ayudarlo con oportunidades ajustadas a cada partido, trabajo específico de definición, mejoras en la lectura de los defensores y una competencia interna saludable. La clave será encontrar el equilibrio entre darle minutos para crecer y evitar que la atención mediática lo convierta prematuramente en la solución de todos los problemas ofensivos de Santos.

El próximo desafío: convertir la ilusión en regularidad

El siguiente examen para Tahiel y los Guerreros será el partido ante Querétaro, un rival que pondrá a prueba la capacidad del joven delantero para mantener su nivel. Después de una actuación tan llamativa, la expectativa aumentará y cada oportunidad tendrá un peso mayor.

Jiménez también deberá demostrar que puede aportar cuando no encuentre el gol, yendo a presionar a los defensores, asociándose con sus compañeros y generando espacios para el resto del ataque. Esos detalles pueden marcar la diferencia entre una revelación pasajera y un futbolista capaz de ganarse un lugar estable en la Liga MX.

La esperanza de Santos tiene nombre y apellido, pero su consolidación dependerá de un proceso. Con Paiva como guía, Tahiel cuenta con una oportunidad valiosa para desarrollar su potencial. El doblete ante San Luis encendió la ilusión; mantenerla viva será el verdadero desafío.

Te puede interesar: