Santi Gimenez vs Fidalgo en Champions: horario ET/PT y dónde ver el Betis-Porto en EE.UU.

La Champions enfrenta a dos futbolistas ligados al fútbol mexicano en un duelo especial para los aficionados latinos en Estados Unidos

Santiago Gimenez podría tener minutos en Champions | H. How | Getty Images vía AFP

La finalización de la extensa fecha FIFA del mes de octubre que detuvo las ligas del mundo, abre el telón de la UEFA Champions League en su regreso a la actividad con el partido entre el Real Betis y el FC Porto que tendrá un atractivo especial para los aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos.

Santiago Giménez y Alvaro Fidalgo se encuentran en lados opuestos en una cita europea que conecta dos historias muy conocidas de la Liga MX con dos seleccionados mexicanos que tuvieron actividad en el debut de Rafael Márquez como entrenador de México.

El encuentro se disputará este miércoles 14 de octubre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, durante la segunda jornada de la fase de liga. Además de los tres puntos, el duelo ofrece la oportunidad de seguir la evolución de dos futbolistas que buscan consolidarse en proyectos competitivos del fútbol europeo.

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Para quienes crecieron siguiendo a Cruz Azul y América, la cita tiene un componente emocional adicional. Gimenez se convirtió en una figura de La Máquina antes de dar el salto a Europa, mientras que Fidalgo dejó una huella importante con las Águilas gracias a su capacidad para organizar el juego y marcar el ritmo del mediocampo.

Ahora, lejos de México, sus caminos vuelven a cruzarse en el escenario continental más importante de clubes. Y para la comunidad hispana en Estados Unidos, el partido ofrece una oportunidad de seguir a dos referentes en una misma transmisión.

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La rivalidad entre Cruz Azul y América no necesita presentación para los aficionados mexicanos. Aunque Gimenez y Fidalgo ya no juegan en la Liga MX, su presencia en equipos europeos mantiene vivo ese vínculo entre los seguidores de ambos clubes.

El contexto también añade interés deportivo. El Betis llega después de una victoria contundente por 5-2 ante Osasuna y atraviesa una racha positiva, mientras que el Porto busca reaccionar en Europa tras perder 2-0 frente al Manchester City en su estreno continental.

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El enfrentamiento no reproduce literalmente el Clásico Joven, pero sí traslada parte de su narrativa a una competencia internacional. La atención estará puesta en el rendimiento individual de ambos mexicanos y en cómo sus equipos resuelven un partido en el que los errores pueden tener consecuencias importantes para sus aspiraciones.

Del Feyenoord a los Dragones: el momento de Santi Gimenez

Santiago Gimenez afronta una etapa de adaptación en el Porto después de sus experiencias en el Feyenoord y el AC Milan. En Países Bajos consolidó su reputación como goleador y ganó títulos; posteriormente, las molestias musculares limitaron su continuidad en Italia.

Su llegada al conjunto portugués representa una oportunidad para recuperar protagonismo. El delantero registra un gol en tres partidos de la Primeira Liga, aunque su participación en la Champions ha sido reducida: disputó 17 minutos ante el Manchester City.

Frente al Betis, su movilidad y capacidad para atacar los espacios pueden resultar importantes. La defensa verdiblanca ha mostrado vulnerabilidades cuando adelanta sus líneas, una situación que Gimenez podría aprovechar con desmarques oportunos y movimientos dentro del área.

Fidalgo, por su parte, aporta pausa y precisión en la circulación. Su actuación ante el Lille, cuando completó 17 de 19 pases, mostró que puede ayudar al Betis a conservar la pelota en momentos de presión. El duelo entre ambos no será necesariamente directo en cada jugada, pero sus funciones pueden influir en el ritmo del encuentro.

Horarios por zona y dónde ver Betis-Porto en Estados Unidos

El encuentro está programado para las 3:00 p. m., hora del Este, en Estados Unidos. Estas son las horas de inicio para las principales zonas del país:

Este (ET): 3:00 p. m.

Centro (CT): 2:00 p. m.

Montaña (MT): 1:00 p. m.

Pacífico (PT): 12:00 p. m.

Para seguir el partido en español, el documento señala opciones como TUDN y ViX, además de DAZN para quienes dispongan de la cobertura correspondiente. En inglés, la transmisión está prevista por Paramount+, que ofrece los encuentros de la Champions League en el mercado estadounidense. La disponibilidad puede variar según el paquete contratado y la programación del día.

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