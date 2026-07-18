Diego Pacheco presume con orgullo sus raíces mexicanas

El pugilista nació en California, Estados Unidos, pero ya representó a México a nivel amateur.

Diego Pacheco presume sus raíces mexicanas | Captura

Hijo de padres mexicanos, pero nacido en los Estados Unidos, Diego Pacheco se identifica más con la cultura de nuestro país, por lo que, cada vez que se sube al cuadrilátero lo hace pensando en que es un representante del boxeo tricolor y sueña con entrar a las leyendas aztecas.

Y es que la identidad que siente Pacheco es tan fuerte que, a pesar de ser nacido en California, Estados Unidos, asegura que su sangre es cien por ciento mexicana, sin importar que su pasaporte sea norteamericano, así lo señaló en entrevista con el medio ‘Hay tiro’. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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