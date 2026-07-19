Diego Pacheco se pone cada vez más cerca de un campeonato mundial tras noquear a immanuwel Aleem

Diego Pacheco, sparring de Canelo Álvarez, venció a Immanuwel Aleem en el round 11 por nocaut en el Dignity Health Sports Park de Carson, California

Diego Pacheco vence a immanuwel Aleem | Captura de Pantalla: DAZN

Diego Pacheco volvió a confirmar que su poder de puños pertenece a la élite de la división supermediana. El boxeador de origen mexicano, quien alcanzó reconocimiento internacional tras convertirse en sparring de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ofreció una exhibición de fuerza, precisión y dominio ante Immanuwel Aleem en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. La victoria por nocaut técnico le permitió al contendiente de las 168 libras conservar el campeonato Silver del Consejo Mundial de Boxeo y conquistar el cinturón Internacional de la Organización Mundial de Boxeo.

La actuación de Diego Pacheco estuvo marcada por la superioridad física y técnica ante un Immanuwel Aleem que intentó recurrir a su movilidad para reducir el impacto del ataque rival. El peleador de 25 años impuso condiciones con combinaciones explosivas, golpes rectos y una presión constante que obligó a su rival a mantenerse en movimiento durante gran parte del enfrentamiento. La velocidad y potencia del mexicano fueron las principales diferencias en una pelea que terminó inclinada hacia un solo lado.

Más allá de la contundencia de sus golpes, Diego Pacheco mostró una evolución en su capacidad para controlar los tiempos de la pelea. El campeón no cayó en la desesperación cuando Immanuwel Aleem logró conectar algunos impactos de respuesta y mantuvo la estrategia para seguir desgastando a su rival. La resistencia del estadounidense fue uno de sus principales atributos, pero no encontró la manera de poner en riesgo el dominio del mexicano.

Immanuwel Aleem intentó cambiar el rumbo del combate con ráfagas ofensivas y con la búsqueda de un golpe que pudiera modificar la historia de la pelea. Sin embargo, Diego Pacheco respondió con inteligencia y volvió a imponer su potencia cada vez que su rival intentó acercarse. El peleador de sangre mexicana llevó el control del intercambio y aprovechó los espacios para conectar combinaciones que dejaron a Immanuwel Aleem en una situación complicada sobre el cuadrilátero.

El desgaste provocado por el castigo de Diego Pacheco terminó por reflejarse en la parte final del enfrentamiento. Immanuwel Aleem recibió atención médica debido al daño acumulado antes de continuar, pero poco después quedó expuesto ante una nueva demostración de poder del campeón. Una ráfaga de golpes llevó al estadounidense a la lona en dos ocasiones y obligó al réferi a detener la pelea para decretar el triunfo del mexicano por nocaut técnico.

Con este resultado, Diego Pacheco reafirmó su condición como uno de los peleadores con mayor proyección dentro de los supermedianos. El mexicano sumó una nueva victoria de impacto a su carrera y dejó una muestra de que su combinación de potencia, técnica y madurez lo coloca como un contendiente capaz de buscar mayores desafíos en una categoría llena de figuras internacionales.

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