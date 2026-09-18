San Jose Earthquakes y LAFC se juegan el Top 4 en el Levi’s Stadium

San Jose y LAFC llegan separados por un punto al Levi’s Stadium, con la localía en los playoffs del Oeste como premio inmediato

San Jose Earthquakes busca cerrar en el Top 4 | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

La MLS tendrá partidos imperdibles esta semana y pone frente a frente a San Jose Earthquakes y LAFC este sábado 19 de septiembre en el Levi’s Stadium, en un duelo de la semana 27 que puede modificar la pelea por el Top 4 de la Conferencia Oeste en busca de alcanzar los playoffs.

San Jose llega con 41 puntos y ocupa el cuarto lugar, mientras LAFC suma 40 en el sexto puesto. La diferencia es mínima, pero el valor de esos tres puntos puede ser enorme en la recta final de la temporada.

El encuentro comenzará a las 4:30 p. m., hora del Pacífico, en Santa Clara, California. Además de los puntos, está en juego una posición que otorga ventaja de localía en la Primera Ronda de los playoffs.

San Jose llega con impulso y una identidad propia

Los Earthquakes han conseguido darle la vuelta a un momento complicado. Después de atravesar una racha de ocho partidos sin ganar, el conjunto dirigido por Bruce Arena respondió con victorias consecutivas sobre San Diego FC y Houston Dynamo, resultados que lo devolvieron al cuarto puesto del Oeste. Ahora suma cuatro encuentros sin perder.

Una de las claves de esa recuperación ha sido Niko Tsakiris. El mediocampista de 21 años lidera al equipo con 10 asistencias y también aporta tres goles. En sus últimas tres apariciones registra un gol y tres pases decisivos, muestra del crecimiento que ha tenido después de superar una lesión.

San Jose también encontró respuestas en otros jugadores. Daniel Munie, por ejemplo, estableció un récord para un defensor de los Earthquakes al marcar su quinto gol de la temporada. A ese núcleo joven se sumaron piezas de experiencia como el alemán Eduard Löwen y el arquero escocés Angus Gunn.

El reto será mantener esa fórmula frente a un rival con mucho más peso internacional.

LAFC necesita que sus estrellas cambien la historia

Los Angeles FC llega a Santa Clara con una realidad incómoda: solamente ha ganado uno de sus últimos ocho partidos de liga y viene de caer 3-1 ante Sporting Kansas City. Sin embargo, sus números individuales muestran por qué sigue siendo un equipo capaz de cambiar el partido en cualquier momento.

Son Heung-Min suma cinco goles y 12 asistencias, mientras Denis Bouanga registra 13 tantos y ocho asistencias. Detrás de ellos aparece Hugo Lloris, campeón mundial con Francia en 2018 y líder de la MLS con 12 porterías a cero.

El antecedente más reciente añade todavía más tensión. El 19 de abril, San Jose sorprendió al LAFC con una victoria 4-1 en el BMO Stadium. Los Earthquakes aprovecharon los espacios después del descanso y marcaron tres veces en apenas seis minutos.

Ahora la historia cambia de escenario. San Jose será local en un Levi’s Stadium que acaba de vivir el Mundial 2026 que dejó a España como campeón, mientras LAFC buscará recuperar terreno y arrebatarle el cuarto lugar. Un triunfo de los Earthquakes los llevaría a 44 puntos y ampliaría la diferencia a cuatro unidades; una victoria angelina los colocaría con 43 y les devolvería provisionalmente el Top 4.

Más que una rivalidad entre dos clubes californianos, será una batalla entre dos caminos: el proyecto joven y comunitario de San Jose contra el poder de las figuras internacionales de LAFC. En Santa Clara, esa diferencia se medirá en 90 minutos.

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