Los doce jóvenes que Pochettino convocó con EE.UU. y lo que pueden aportar rumbo al Mundial 2030

La nueva generación de futbolistas mezcla talento, velocidad, creatividad y perfiles defensivos que buscan ganarse un lugar en el proyecto

Pochettino ve ya el futuro de EE.UU. / Alex Grimm / Getty Images via AFP

Mauricio Pochettino ya puso en marcha su proyecto rumbo al Mundial 2030 con una convocatoria que deja una señal muy clara: EE.UU. quiere acelerar el relevo generacional. Para los amistosos ante Perú, Chile, México y Canadá, el técnico reunió a 28 futbolistas, entre ellos 12 jugadores que vivirán su primer llamado con la selección mayor.

El dato resulta sumamente llamativo por la edad es estos futbolistas. Los nuevos convocados promedian apenas 19 años y medio y varios tienen condiciones para disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Más que una simple recompensa a los jóvenes talentos, la lista ofrece una primera perspectiva de los perfiles que Pochettino quiere observar de cerca para construir profundidad de cara al siguiente ciclo mundialista.

Los 12 rostros nuevos de EE.UU.

Diego Kochen, 20 años

El arquero del Lyngby Boldklub de Dinamarca llega con formación en el entorno del Barcelona y un perfil cada vez más valorado: seguridad con los pies e iniciativa para comenzar las jugadas desde atrás. Su presencia puede elevar la competencia en una posición que EE.UU. busca estabilizar.

Peyton Miller, 18 años

El lateral izquierdo del New England Revolution destaca por su potencia y recorrido. Tiene condiciones para atacar por fuera, llegar a línea de fondo y convertirse con el tiempo en una alternativa para Antonee Robinson.

Neil Pierre, 18 años

El central del Philadelphia Union representa una apuesta por el futuro de la defensa. Su físico, capacidad en el juego aéreo y margen de crecimiento pueden encajar con una selección que pretenda defender lejos de su arco y presionar en campo rival.

Frankie Westfield, 20 años

También del Philadelphia Union, es un lateral derecho versátil y de gran despliegue. Su capacidad para recorrer toda la banda y recuperar rápido puede ofrecer una alternativa a Sergiño Dest y Alex Freeman.

Mathis Albert, 17 años

El mediapunta del Borussia Dortmund es uno de los nombres que despiertan mayor interés por su perfil creativo. Puede moverse entre líneas, conducir en espacios reducidos y encontrar el último pase cerca del área.

Zavier Gozo, 19 años

El atacante del Crystal Palace aporta velocidad, desborde y capacidad para encarar en el uno contra uno. Su juego vertical puede ser especialmente útil para las transiciones y para romper defensas desde las bandas.

Adri Mehmeti, 17 años

El mediocampista ofensivo de los New York Red Bulls tiene condiciones para recibir entre líneas y conectar el mediocampo con el ataque. Su versatilidad le permite actuar como interior creativo, enlace o mediapunta.

Brooklyn Raines, 21 años

El volante del New England Revolution es el mayor del grupo de nuevos rostros y puede aportar algo diferente: equilibrio. Su físico, capacidad de recuperación y alcance para cubrir espacios podrían darle a Pochettino una alternativa en la contención.

Cole Campbell, 20 años

El atacante del SV Elversberg alemán combina experiencia de formación europea con movilidad para jugar abierto o aparecer por dentro. Puede atacar la espalda de los defensores y cambiar el ritmo de una ofensiva.

Justin Ellis, 19 años

El delantero de Orlando City ofrece un perfil distinto al de varios de sus compañeros: presencia física dentro del área. Puede fijar centrales, competir por centros y aprovechar segundas jugadas como referencia ofensiva.

Julian Hall, 18 años

El atacante de los New York Red Bulls es veloz y vertical. Su capacidad para jugar directo, presionar y atacar rápidamente los espacios puede resultar atractiva para el estilo intenso que Pochettino busca desarrollar.

Cavan Sullivan, 16 años

Es el nombre que concentra más expectativas. El zurdo del Philadelphia Union puede actuar como mediapunta o desde el costado derecho y destaca por su conducción, imaginación, pase final y capacidad para generar ventajas. Su principal desafío será desarrollar ese talento sin cargar prematuramente con la responsabilidad de transformar a la selección.

EE.UU. se enfrentará a Perú el 26 de septiembre en Orlando, a Chile el 29 en St. Louis, a México el 3 de octubre en Glendale y a Canadá el 6 en St. Paul. Para Pochettino, serán cuatro oportunidades para repartir minutos a estos jóvenes, medir respuestas y comenzar a distinguir entre una promesa y un jugador preparado para competir al máximo nivel.

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