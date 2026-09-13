Cruz Azul vs América en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Cruz Azul vs América y dónde ver hoy 12 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?

Cruz Azul y América se enfrentan este sábado 12 de septiembre en una nueva edición del Clásico Joven, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, inmueble anteriormente conocido como Estadio Azteca.

En México, el Clásico Joven podrá seguirse en vivo por Canal 5 y ViX+. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN y TUDN App.