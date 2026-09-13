Cruz Azul vs América en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas ni un solo detalle del Clásico Joven que se disputa en el Estadio Azteca
¿Cómo llegan Cruz Azul y América al Clásico Joven?
La Máquina llega al compromiso con 12 puntos y dos victorias consecutivas, mientras que las Águilas ocupan el primer lugar de la clasificación con 16 unidades y mantienen el invicto en el torneo. Lo Cementeros buscarán sumar una tercera victoria al hilo dentro de la competencia mientras los Azulcremas buscarán dejar atrás el duro golpe de no conquistar la Leagues Cup 2026.
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Cruz Azul y América en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo que genera más expectativa por ser una edición más del Clásico Joven en el fútbol mexicano.
¿A qué hora juega Cruz Azul vs América y dónde ver hoy 12 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
Cruz Azul y América se enfrentan este sábado 12 de septiembre en una nueva edición del Clásico Joven, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, inmueble anteriormente conocido como Estadio Azteca.
En México, el Clásico Joven podrá seguirse en vivo por Canal 5 y ViX+. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN y TUDN App.
Antecedentes Cruz Azul vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El Clásico Joven llega con antecedentes recientes muy parejos. En los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX mostrados en el registro, Cruz Azul suma dos victorias, América una y se registran dos empates, aunque uno de esos triunfos azulcremas correspondió a la semifinal de vuelta del Clausura 2025.
América 1-1 Cruz Azul | Jornada 14 | Clausura 2026
Cruz Azul 2-1 América | Jornada 13 | Apertura 2025
América 2-1 Cruz Azul | Semifinal, vuelta | Clausura 2025
Cruz Azul 1-0 América | Semifinal, ida | Clausura 2025
América 0-0 Cruz Azul | Jornada 15 | Clausura 2025
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la casas de apuestas de Caliente.mx, los momios presentan un escenario prácticamente equilibrado para el Clásico Joven. Cruz Azul aparece con +156 para ganar, mientras que América también registra +156, por lo que ninguno de los dos equipos parte con ventaja en la cuota correspondiente al triunfo.
El empate se encuentra en +260, una cuota superior a la de cualquiera de los dos resultados favorables a los clubes. En otras palabras, Cruz Azul y América cuentan con el mismo momio para llevarse los tres puntos. Aunque los momios pueden modificarse conforme se acerca el inicio del partido.