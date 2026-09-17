América vs Chivas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 9

El encuentro cobra mayor relevancia, ya que azulcremas y rojiblancos se encuentran en la parte alta de la clasificación, por lo que este sábado se juega más que el orgullo

América vs Chivas, ¿dónde ver el Clásico Nacional? | Claro Sports

El Clásico Nacional América vs Chivas se robará los reflectores con el partido más esperado de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas recibirán al Rebaño este sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca, en una nueva edición de la rivalidad más importante del fútbol mexicano. El encuentro cobra mayor relevancia, ya que azulcremas y rojiblancos se encuentran en la parte alta de la clasificación y que buscarán un triunfo que también representa un golpe dentro de la lucha deportiva entre sus aficiones. El partido lo podrá seguir a través de TUDN y en el minuto a minuto de Claro Sports.

El América llega al Clásico de Clásicos después de caer 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven, resultado que significó su primera derrota del Apertura 2026. El equipo dirigido por Guillermo Almada suma 16 puntos después de siete partidos y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general. Para este torneo, las Águilas reforzaron su plantilla con jugadores como Miguel Borja, Edwin Cerrillo, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Carlos Álvarez y Óscar Perea, incorporaciones que se sumaron al proyecto azulcrema.

Por su parte, Chivas llega al partido como sublíder del Apertura 2026 después de vencer 3-0 a Pumas en la jornada 8. El conjunto rojiblanco, dirigido por Gabriel Milito, acumula 17 unidades y atraviesa un momento positivo previo a visitar el Estadio Azteca. El Rebaño incorporó durante el semestre a futbolistas como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, además de mantener una base con jugadores como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y su goleador Santiago Sandoval.

Estos son algunos datos históricos que debes de saber sobre #ElClásicoDeMéxico. ¡Ven al partido y forma parte de la historia! 😮‍💨👌



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Fecha, horario y dónde ver el América vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El Clásico Nacional se disputará en un momento importante del torneo, ya que América y Chivas llegan separados por un punto en la clasificación. El partido se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21:15, tiempo del centro de México y se podrá ver en vivo a través del Canal 5 en la señal de TUDN, mientras que online, tendrás todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del América vs Chivas para la jornada 9 de la Liga MX 2026

Para este importante encuentro, Guillermo Almada y Gabriel Milito podrían utilizar alineaciones parecidas a las de la jornada 8, aunque el técnico azulcrema podría hacer algunos ajustes y optar por los nuevos refuerzos, ya que llegan de una derrota.

América: América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Kevin Álvarez, Ramón Juárez; Isaías Violante, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza; Henry Martín y Brian Rodríguez.

Chivas: Raúl Rangel; Luis Romo, Diego Campillo, Daniel Aguirre; Hugo Camberos, Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval; Ángel Sepúlveda, Roberto Alvarado y Ricardo Marín.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Chivas en la Liga MX

El Clásico Nacional entre América y Chivas llega con una historia reciente marcada por partidos cerrados y resultados alternos. En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos dentro de la Liga MX, ninguno de los dos clubes ha logrado imponer un dominio absoluto, con triunfos repartidos y marcadores definidos por detalles.

Chivas 1-0 América | Clausura 2026

América 1-2 Chivas | Apertura 2025

Chivas 0-0 América | Clausura 2025

América 1-0 Chivas | Apertura 2024

Chivas 0-0 América | Clausura 2024

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 9?

El Clásico Nacional llega con un escenario equilibrado para las casas de apuestas. América tendrá la condición de local en el Estadio Azteca, mientras que Chivas llega como líder del torneo y con una racha positiva después de su victoria ante Pumas. De acuerdo con los momios publicados por caliente.mx, ambos equipos aparecen con la misma cuota para quedarse con la victoria:

América: +155

Empate: +260

Chivas: +155

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