El LA Galaxy de Chucky Lozano y Sergi Roberto se juega la temporada ante Minnesota

El Galaxy llega a Minnesota fuera de los puestos de playoffs y necesita reaccionar con sus nuevos referentes para mantener viva la temporada

LA Galaxy con la urgencia de sumar puntos | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

El LA Galaxy enfrenta este sábado 19 de septiembre de 2026 a Minnesota United en Allianz Field, en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la carrera por los playoffs de la MLS.

El equipo de Greg Vanney ocupa el décimo lugar de la Conferencia Oeste con 30 puntos, mientras los Loons marchan duodécimos con 29.

Con pocas jornadas por delante, la diferencia entre seguir peleando o quedar fuera comienza a reducirse.

Chucky Lozano y Sergi Roberto, bajo la lupa

El Galaxy llegó al cierre del mercado de verano con la intención de cambiar la dinámica de una campaña irregular. La llegada de Hirving ‘Chucky’ Lozano y Sergi Roberto elevó las expectativas alrededor del equipo, pero ahora ambos fichajes deben responder en el momento en que los puntos tienen mayor peso.

Hirving Lozano ya dejó señales de lo que puede aportar. El mexicano suma un gol y una asistencia en 474 minutos, además de mostrar capacidad para atacar desde la izquierda, recortar hacia el centro y generar situaciones de peligro.

Su primer gol con el Galaxy llegó frente a San Diego FC y posteriormente participó con una asistencia en el triunfo sobre New England Revolution.

Sergi Roberto representa otra necesidad. Su experiencia puede ayudar a ordenar la circulación y darle equilibrio al mediocampo, algo particularmente importante para un equipo que ha sufrido cuando juega lejos de casa. Sin embargo, una molestia física sufrida contra Seattle Sounders mantiene en duda su participación en Saint Paul.

En caso de que no esté disponible, Vanney tendría que recurrir a Pablo Ruiz para acompañar la salida y proteger la zona central. Eso modificaría el plan alrededor de Marco Reus, uno de los futbolistas llamados a conectar el mediocampo con los atacantes.

Minnesota también llega con una oportunidad para cambiar su historia

Minnesota United sabe que este partido puede modificar el panorama de la parte baja del Oeste. El club llega con 29 puntos y una racha de tres derrotas consecutivas, pero su ataque conserva argumentos suficientes para complicar al Galaxy.

Kelvin Yeboah atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Ha participado directamente en goles durante sus últimas cinco actuaciones. Detrás de él aparece Joaquín Pereyra, quien alcanzó las 10 asistencias en la campaña.

El problema para Minnesota está en su defensa. Los Loons recibieron 11 goles en sus tres derrotas más recientes y además perderán por suspensión a Michael Boxall y Kyle Duncan. La ausencia de ambos obliga a realizar ajustes en una línea defensiva que tendrá que enfrentarse a Lozano, Gabriel Pec y João Klauss.

El antecedente más reciente tampoco favorece al Galaxy: Minnesota ganó 2-1 en Carson en abril después de aprovechar errores en las transiciones defensivas.

El escenario está claro. Una victoria llevaría al Galaxy a 33 puntos y lo colocaría provisionalmente en zona de comodín, mientras una derrota lo dejaría con 30 y permitiría que Minnesota lo supere en la clasificación.

Para el Galaxy, el reto va más allá de sumar tres puntos: Lozano, Sergi Roberto y Reus necesitan demostrar que los cambios del verano todavía pueden transformar una temporada que entra en su tramo decisivo.

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