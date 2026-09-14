El talento latino que debes seguir en la NFL 2026-2027: las figuras que pueden marcar la temporada

La nueva temporada combina estrellas consolidadas, campeones y jóvenes que buscan convertir su oportunidad en protagonismo dentro de la liga

Christian Gonzalez juega con los ‘Pats’ / Jane Gersovich / Getty Images via AFP

La presencia latina en la NFL ya no se limita a una historia de representación. La temporada 2026-2027 arranca con jugadores de raíces mexicanas, colombianas, cubanas, venezolanas, puertorriqueñas, dominicanas, panameñas y brasileñas repartidos por distintos equipos, algunos convertidos en referentes y otros ante la oportunidad de dar el siguiente gran salto.

Según Pittsburgh Latino Magazine, 55 jugadores latinos formaban parte de equipos de la NFL al 2 de septiembre, incluidos 38 en rosters de 53 jugadores y 17 en escuadras de práctica o listas de reserva. Más allá de la cifra, lo que llama la atención es el peso de varios de ellos: hay candidatos a reconocimientos individuales, campeones de Super Bowl y jóvenes que empiezan a ganar protagonismo.

Fernando Mendoza, el novato que concentra los reflectores

Entre los nuevos rostros, Fernando Mendoza es uno de los nombres que más atención genera. El quarterback de los Las Vegas Raiders, de raíces cubanas, fue seleccionado con el número uno del Draft después de conquistar el Trofeo Heisman, un recorrido que lo convirtió en una de las grandes historias del futbol americano universitario.

Sin embargo, su llegada a la NFL tendrá un proceso de adaptación. Mendoza comienza la temporada como suplente del veterano Kirk Cousins, por lo que su impacto no necesariamente se medirá desde la primera semana con estadísticas. La expectativa estará puesta en su desarrollo, su adaptación al ritmo profesional y la posibilidad de que eventualmente tenga una oportunidad sobre el campo.

Fred Warner, una referencia para los latinos

Fred Warner vuelve a ocupar un lugar especial entre los jugadores latinos que vale la pena seguir. El linebacker de los San Francisco 49ers, de raíces mexicanas y panameñas, viene de una temporada complicada por una lesión que limitó su participación a seis partidos. Antes de ese problema, Warner había construido una regularidad extraordinaria. Entre 2019 y 2024 nunca registró menos de 118 tackles combinados en una temporada y se convirtió en uno de los líderes defensivos de San Francisco. Su regreso será una de las historias a seguir en 2026.

A sus 29 años, continúa siendo una pieza central de los 49ers y una voz importante dentro del vestuario. La NFL lo colocó en el puesto 54 de su Top 100 Players of 2026, una muestra de que mantiene el reconocimiento de sus compañeros.

Nik Bonitto ya es una estrella

Nik Bonitto dejó atrás la etiqueta de promesa. El linebacker de los Denver Broncos terminó 2025 con 14 sacks, 28 golpes al quarterback, 46 tackles y dos fumbles forzados, además de ser seleccionado al Pro Bowl y quedar entre los cinco finalistas al Jugador Defensivo del Año de Associated Press.

De ascendencia cubana y haitiana, Bonitto fue reconocido en 2026 como el primer Professional Football Player of the Year del Hispanic Football Hall of Fame. Con Denver apostando buena parte de su identidad defensiva a la presión sobre el quarterback, su nombre merece estar entre los primeros de cualquier lista.

Christian Gonzalez y Julian Love, dos defensivos con mucho que demostrar

Christian Gonzalez afronta su cuarta temporada con los New England Patriots después de un 2025 en el que fue titular en 14 partidos, acumuló 69 tackles y defendió 10 pases. El cornerback de ascendencia colombiana también llegó con el equipo hasta el Super Bowl LX. Su desafío será mantener ese nivel en una posición, donde cada semana debe enfrentarse a algunos de los mejores receptores de la NFL.

Julian Love, por su parte, llega como campeón del Super Bowl con los Seattle Seahawks. El safety de raíces mexicanas y cubanas tuvo una temporada 2025 marcada por una lesión que lo limitó a ocho partidos, pero regresó para disputar toda la postemporada y tuvo una intercepción en el Super Bowl LX. Si consigue mantenerse saludable, volverá a ser un elemento fundamental de la defensa de Seattle.

Los jóvenes latinos que buscan su gran salto

El talento latino también tiene nuevos rostros. Elijah Arroyo, tight end de Seattle, vivió parte de su infancia en Cancún y llegó a los Seahawks en la segunda ronda del Draft de 2025. En su año de novato tuvo 15 recepciones, 179 yardas y un touchdown, pero ahora enfrenta el reto de convertirse en una pieza habitual del ataque.

Andy Borregales protagoniza otra historia particular. Nacido en Venezuela y seleccionado por New England en la sexta ronda del Draft de 2025, se quedó con el puesto de kicker y disputó el Super Bowl en su primera campaña. Ahora, con la experiencia de un año en la liga, la exigencia será mayor.

También habrá que seguir a Steve Avila, guard de Los Angeles Rams e hijo de mexicano, quien llega a su cuarta temporada después de jugar 15 partidos en 2025. Su trabajo suele pasar desapercibido para el público general, pero los Rams encontraron en él a un liniero capaz de ofrecer protección y consistencia.

La lista no termina ahí. Cairo Santos, pateador de los Chicago Bears; Isiah Pacheco, running back de raíces dominicanas; Cesar Ruiz, liniero ofensivo de los New Orleans Saints, y otros representantes latinos completan un grupo que sigue creciendo en distintas posiciones.

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