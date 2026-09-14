Campeones Cup: cuándo, dónde ver en EE.UU. y cómo comprar boletos para el Inter Miami vs Cruz Azul

Messi volverá a ser protagonista de una noche especial en Miami, donde el campeón de la MLS buscará imponerse ante La Máquina

La primera vez que se enfrentaron fue en 2023 / C. Khanna / A. Estrella / AFP

La Campeones Cup 2026 pondrá frente a frente a Inter Miami y Cruz Azul en un partido que promete atraer especialmente a los aficionados latinos en EE.UU. El encuentro se disputará este miércoles 16 de septiembre en el nuevo Nu Stadium de Miami, en una noche que también tendrá como protagonista a Lionel Messi.

El duelo será una final a partido único entre el campeón de la MLS Cup y el actual monarca de la Liga MX, por lo que no habrá una serie de ida y vuelta. Para Cruz Azul, además, representa la oportunidad de llevarse un trofeo internacional frente a uno de los clubes más mediáticos del fútbol estadounidense.

¿Cuándo y dónde se juega y dónde ver en EE.UU. y comprar boletos para la Campeones Cup?

El Inter Miami vs Cruz Azul comenzará el miércoles a las 8:00 p.m. (ET) / 6:00 p.m. (CT) y 5:00 p.m. (PT).

Los aficionados que se encuentren en EE.UU. podrán seguir la Campeones Cup a través de Apple TV, dentro de la oferta de transmisión de la MLS. La plataforma también contempla la cobertura internacional del encuentro.

Respecto a los boletos, todavía aparecen entradas disponibles para el Inter Miami vs Cruz Azul, aunque el inventario y los precios pueden cambiar conforme se acerca el partido. La opción recomendada para buscar localidades oficiales es Ticketmaster, aunque también existen plataformas de reventa como SeatGeek, AXS Marketplace y Vivid Seats.

El precio de entrada puede variar considerablemente, dependiendo de la zona del estadio, la ubicación del asiento y la demanda. En las búsquedas recientes, los boletos más económicos rondan los 56 dólares, aunque el monto final puede aumentar al incluir cargos o cambiar conforme se mueve el mercado.

La recomendación para los aficionados es comparar el precio final antes de pagar, comprobar que la localidad sea para el partido del 16 de septiembre y evitar compras mediante redes sociales, transferencias directas o vendedores que no ofrezcan mecanismos de protección.

Un partido con historia para Messi y Cruz Azul

La rivalidad reciente entre ambos clubes tiene un capítulo que los aficionados difícilmente olvidan. Cruz Azul fue el rival del Inter Miami en el debut de Lionel Messi con el equipo estadounidense, el 21 de julio de 2023, durante la Leagues Cup.

Aquella noche, Messi marcó de tiro libre en los últimos instantes para darle a Miami una victoria por 2-1. Más de tres años después, ambos equipos vuelven a encontrarse en Florida, esta vez con un trofeo en juego y en un escenario completamente diferente.

Cruz Azul llega como representante de la Liga MX después de conquistar el Campeón de Campeones, mientras que Inter Miami obtuvo su lugar como campeón de la MLS Cup. El ganador de esta edición se quedará con un título que enfrenta directamente a los monarcas de las dos principales ligas de Norteamérica.

Para el público latino en EE.UU., el partido es especial porque se jugará en una fecha especialmente significativa por la celebración de la Independencia de México y de varios países centroamericanos. Cruz Azul buscará darle al fútbol mexicano una nueva victoria sobre la MLS, mientras Inter Miami intentará celebrar ante su público con otro trofeo internacional.

Te puede interesar: