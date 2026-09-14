MLS: los equipos que salieron más cerca de los playoffs tras el fin de semana

New England, Philadelphia, Dallas, San Jose y St. Louis aprovecharon la semana 26 para fortalecer su camino hacia la postemporada

Philadelphia dio un gran paso hacia playoffs | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

En la MLS se jugó un fin de semana que modificó de manera importante la pelea por los playoffs en la que equipos como Philadelphia Union aprovecharon la pausa del Mundial para revertir su camino en la temporada..

Con ocho jornadas todavía por disputar, New England Revolution, Philadelphia Union, FC Dallas, San Jose Earthquakes y St. Louis City SC fueron los equipos que mejor aprovecharon sus partidos para acercarse a la postemporada.

Mientras varias franquicias tradicionales comenzaron a quedarse sin margen de error y en serio peligro de quedarse fuera de la lucha por el campeonato de la MLS.

New England y Philadelphia dan un salto clave en el Este

El resultado que más peso tuvo en la Conferencia Este fue el triunfo de New England Revolution por 2-1 sobre Chicago Fire. Los Revs ganaron en el Soldier Field y alcanzaron los 43 puntos, suficientes para subir al tercer lugar y tomar una ventaja de cuatro unidades sobre el conjunto de Chicago.

Más importante todavía, New England se quedó provisionalmente con una posición que ofrece ventaja de localía para la Primera Ronda de los playoffs. En una conferencia donde varios equipos todavía pelean por entrar, sumar fuera de casa ante un rival directo puede tener un valor enorme.

Pero el equipo que protagonizó uno de los mayores saltos del fin de semana fue Philadelphia Union. Su contundente victoria 5-0 sobre San Diego FC extendió a diez partidos su racha invicta y lo llevó hasta los 33 puntos.

El resultado tuvo un significado especial porque Philadelphia había tocado fondo durante la temporada. El descanso mundialista permitió al club reorganizarse y, desde entonces, la transformación ha sido evidente.

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El doblete de Cavan Sullivan, además, confirmó el crecimiento de un futbolista de apenas 16 años que ya suma 11 participaciones directas de gol en sus últimas siete apariciones.

Orlando City también aprovechó la jornada para consolidar su posición. El 3-0 ante Toronto FC, con otro gol de Antoine Griezmann, colocó al conjunto de Florida sexto, con 34 puntos.

Dallas, San Jose y St. Louis aprietan la pelea en el Oeste

La Conferencia Oeste tuvo un movimiento todavía más intenso. FC Dallas fue uno de los grandes ganadores al conseguir su tercera victoria consecutiva, esta vez por 2-1 frente a Portland Timbers. Con 43 puntos, el club texano igualó a Houston Dynamo y quedó apenas tres unidades detrás del líder Vancouver Whitecaps.

Dallas atraviesa, además, una dinámica que puede convertirlo en uno de los equipos más incómodos para cualquiera en la recta final.

También dieron un paso adelante San Jose Earthquakes y St. Louis City SC.Ambos llegaron a 44 puntos. San Jose venció 1-0 a Houston, mientras St. Louis derrotó 4-2 a Minnesota United y extendió a 15 partidos su racha sin perder.

El avance de estos equipos tuvo como consecuencia directa la caída de LAFC al sexto lugar. El conjunto angelino perdió 3-1 ante Sporting Kansas City y, con 26 partidos disputados, empieza a cargar con una desventaja de calendario frente a varios de sus competidores.

En cambio, LA Galaxy, Real Salt Lake, Minnesota United, Austin FC y Seattle Sounders quedaron atrapados en una zona extremadamente cerrada. Entre ellos hay apenas dos puntos de diferencia, por lo que cualquier victoria puede cambiar la fotografía de los playoffs de una jornada a otra.

Con ocho fechas por jugar, la MLS entra en ese tramo de la temporada en el que un buen fin de semana puede cambiar una campaña completa. Y, por ahora, New England, Philadelphia, Dallas, San Jose y St. Louis son los que mejor aprovecharon la oportunidad.

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