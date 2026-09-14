Cavan y Quinn Sullivan entran en la historia de MLS con la marca que empataron de los Higuaín

Los hermanos Sullivan alcanzaron un récord que Federico y Gonzalo Higuaín habían establecido en Inter Miami cinco años atrás

Cavan Sullivan ya está en la historia de MLS | O. Ramírez | Getty Images vía AFP

Hay historias que empiezan mucho antes de un estadio lleno, de un contrato profesional o de una noche histórica en la MLS. La historia de los hermanos Cavan y Quinn Sullivan comenzó como la de tantas parejas de hermanos: compartiendo una pelota, compitiendo entre ellos y aprendiendo juntos.

Ahora, los dos futbolistas del Philadelphia Union ya tienen un lugar en los libros de la MLS después de igualar el récord de contribuciones de gol que habían establecido Federico y Gonzalo Higuaín.

El escenario fue una goleada 5-0 del Union sobre FC Cincinnati en la maratónica jornada de media semana en la MLS. Cavan, de apenas 16 años, repartió tres asistencias; Quinn aportó un gol y dos pases para gol. En total, seis contribuciones entre los dos, exactamente la misma cifra que habían conseguido los hermanos argentinos con Inter Miami.

Pero el dato estadístico, por sí solo, se queda corto para explicar lo que representa esta historia en un Philadelphia Union que cambió radicalmente después de la pausa por el Mundial.

De los Higuaín a los Sullivan: un récord que habla de familia

Los Higuaín habían construido aquel capítulo en 2021, cuando Gonzalo y Federico coincidieron en Inter Miami después de haber compartido cancha años antes en River Plate.

El 24 de abril de ese año, ante Philadelphia Union, hicieron historia al convertirse en los primeros hermanos en marcar en el mismo partido de la MLS: Gonzalo abrió el marcador y Federico también anotó en el triunfo 2-1.

Meses después, ambos volvieron a producir una noche especial frente a Cincinnati. Gonzalo marcó un gol y entregó tres asistencias, mientras Federico anotó y asistió a su hermano. Fueron seis contribuciones entre los dos, una marca que permaneció intacta hasta la aparición de los Sullivan.

La coincidencia tiene algo de destino. Los Higuaín eran dos futbolistas argentinos con carreras consolidadas; los Sullivan representan una generación joven del fútbol estadounidense que creció soñando con llegar al profesionalismo.

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Y hay otra conexión: ambos hermanos hicieron realidad el sueño de jugar juntos. Quinn ya formaba parte del Union cuando Cavan llegó al primer equipo. Cuando finalmente compartieron cancha, el menor incluso hizo historia como el debutante más joven en la historia de la MLS. Su primer pase completado como profesional fue hacia su propio hermano.

Cinco años después, aquella escena familiar se convirtió en una marca de la liga.

Philadelphia encontró una sociedad que puede ir mucho más lejos

Lo más llamativo es que el récord de los Sullivan no fue producto de una jugada aislada. En la goleada ante Cincinnati, los dos participaron directamente en dos goles de Bruno Damiani y Cavan volvió a asistir al delantero para completar su triplete. Además, Quinn convirtió un penal.

La MLS destacó un dato todavía más especial: Cavan y Quinn se convirtieron en los primeros hermanos en la historia de la liga que consiguen una asistencia cada uno en dos goles diferentes del mismo partido.

Eso cambia la conversación. Ya no se trata solamente de una bonita historia familiar. Cavan está dejando de ser una promesa para convertirse en una pieza importante del Union. Tras aquella actuación, llegó a 10 asistencias en la temporada, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa cifra en una campaña de MLS.

Quinn, cinco años mayor, representa algo distinto: experiencia, recorrido y ese punto de referencia que solo puede ofrecer alguien que estuvo allí antes.

Quizá esa sea la parte más bonita de todo esto. En un deporte cada vez más individualizado, los Sullivan recuerdan que el fútbol también puede ser un sueño compartido.

Los Higuaín dejaron la vara en seis. Los Sullivan ya la alcanzaron. Ahora falta saber hasta dónde pueden llevarla.

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