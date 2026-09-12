Cruz Azul vs América: la historia de un Clásico Joven que no envejece en México ni en Estados Unidos

América y Cruz Azul vuelven a enfrentarse en la Jornada 8 del Apertura 2026. Cinco finales de liga, una remontada inolvidable y una rivalidad que cruzó la frontera para convertirse también en uno de los grandes partidos del futbol mexicano en Estados Unidos.

Cruz Azul recibe al América en la jornada 8 | CARL DE SOUZA / AFP

Hay partidos que se juegan durante 90 minutos y hay otros que empiezan mucho antes del silbatazo inicial. Cada nueva edición del América-Cruz Azul se arrastran recuerdos de otras épocas: el 4-1 de 1972, la revancha de 1989, el cabezazo de Moisés Muñoz en 2013, los títulos de 2018 y 2024. La rivalidad no necesita una final para tener memoria, pero cuando hay algo importante en juego, esa memoria pesa un poco más.

Este sábado 12 de septiembre, ambos volverán a encontrarse en la Jornada 8 del Apertura 2026. América llega en la parte alta de la clasificación y Cruz Azul busca acercarse a los primeros puestos.

Pero para entender por qué este partido se llama Clásico Joven, hay que regresar más de medio siglo.

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¿Por qué se llama Clásico Joven?

El nombre no nació en la final de 1972, aunque aquella ocasión ayudó a convertir la rivalidad en algo mucho más grande.

Cruz Azul ya había dejado de ser una sorpresa. Después de su ascenso a Primera División en 1964, La Máquina ganó sus primeros títulos de liga en 1968-69 y México 1970. América, por su parte, ya era uno de los clubes más importantes de la capital.

El enfrentamiento entre ambos comenzó a adquirir otra dimensión cuando Cruz Azul empezó a disputarles a las Águilas protagonismo, títulos y espacio entre los grandes del futbol mexicano.

La final de la temporada 1971-72 fue el primer gran capítulo.

Cruz Azul derrotó 4-1 al América en el Estadio Azteca, en una final a partido único. Octavio Muciño marcó dos veces y también anotaron Héctor Pulido y Cesáreo Victorino; Enrique Borja descontó para las Águilas.

Aquella goleada no creó por sí sola la rivalidad, pero sí la llevó a otro nivel. Cruz Azul no solamente había vencido al América: lo había hecho en una final y en el escenario más importante del futbol mexicano.

El apodo Clásico Joven aparecería después. Se atribuye al cronista Gerardo Peña Kegel, quien utilizó el término durante la temporada 1979-80 para describir el enfrentamiento entre dos clubes capitalinos cuya rivalidad todavía era relativamente nueva frente a clásicos como América-Chivas.

El nombre terminó sobreviviendo a quienes lo escucharon por primera vez.

Y quizá ahí está la ironía: el Clásico Joven ya dejó de ser joven hace mucho tiempo.

Cinco finales de liga y una historia de revanchas sin cumplir

América y Cruz Azul han disputado cinco finales por el campeonato de liga. La primera fue para La Máquina; las siguientes cuatro terminaron con el trofeo en manos del América.

1971-72: Cruz Azul 4-1 América.

Cruz Azul 4-1 América. 1988-89: América 5-4 Cruz Azul en el global.

América 5-4 Cruz Azul en el global. Clausura 2013: América 2-2 Cruz Azul; América ganó 4-2 en penales.

América 2-2 Cruz Azul; América ganó 4-2 en penales. Apertura 2018: América 2-0 Cruz Azul en el global.

América 2-0 Cruz Azul en el global. Clausura 2024: América 2-1 Cruz Azul en el global.

Hay otros dos antecedentes en finales oficiales —Copa MX y Campeón de Campeones—, pero son esas cinco definiciones de liga las que construyeron buena parte de la memoria que rodea al Clásico Joven.

La final de 1989 fue la primera gran respuesta del América. Después de aquella goleada de 1972, las Águilas derrotaron a Cruz Azul 3-2 en la ida y empataron 2-2 en la vuelta para conquistar el título con un 5-4 global.

La rivalidad ya tenía entonces algo que la haría diferente: cada generación recibía una deuda de la anterior. Incluso, hasta nació una palabra que ha estigmatizado al equipo cementero: cruzazulear.

2013: la herida que nunca terminó de cerrar

Si hubiera que escoger un solo partido para explicar la crueldad del Clásico Joven, probablemente sería la final del Clausura 2013.

Cruz Azul había ganado 1-0 la ida y se puso 2-0 arriba en el marcador global en el Estadio Azteca. América necesitaba dos goles para empatar la serie y, además, jugaba con un hombre menos después de la expulsión de Jesús Molina. Parecía que La Máquina tenía el campeonato en las manos.

Al minuto 88, Aquivaldo Mosquera marcó el primero para las Águilas. Y en el tiempo agregado apareció una imagen que todavía forma parte de la memoria del futbol mexicano: Moisés Muñoz fue al área en un tiro de esquina y su cabezazo terminó en la portería después de un desvío de Alejandro Castro.

El 2-2 global llevó el partido al alargue y posteriormente a los penales. América ganó 4-2.

Para las Águilas fue una remontada histórica. Para Cruz Azul fue otra cosa: una de esas derrotas que se convierten en parte de la identidad de una afición.

La importancia de 2013 no está solamente en que América levantó el trofeo. Está en que Cruz Azul estuvo a unos minutos de hacerlo y vio desaparecer el campeonato de la manera más dolorosa posible.

Por eso aquella noche sigue apareciendo cada vez que ambos equipos vuelven a encontrarse en un partido importante.

2018 y 2024: América volvió a ganar

Cinco años después de aquella remontada, los dos volvieron a encontrarse en una final.

El Apertura 2018 terminó con empate 0-0 en la ida y triunfo 2-0 del América en la vuelta, con ambos goles de Edson Álvarez. Las Águilas volvieron a levantar el campeonato frente a Cruz Azul. La historia se repitió en el Clausura 2024.

El primer partido terminó 1-1 y la vuelta, disputada en el Estadio Azteca, se resolvió con un penal convertido por Henry Martín. América ganó 1-0 y se quedó con el título por 2-1 global.

Cuatro finales ganadas por América contra una de Cruz Azul. Pero reducir la rivalidad a esa estadística sería demasiado fácil. Porque Cruz Azul también ha encontrado maneras de responder.

En agosto de 2024, por ejemplo, La Máquina derrotó 3-0 al América en la Liga MX, una de esas victorias que recuerdan que la historia de las finales no determina automáticamente lo que ocurre en el siguiente Clásico Joven.

La rivalidad funciona precisamente porque ninguna generación juega exactamente el mismo partido que la anterior.

El Clásico Joven cruzó la frontera

Durante décadas, América-Cruz Azul fue una rivalidad esencialmente capitalina. Eso ya no alcanza para describirla.

La expansión de la Liga MX en Estados Unidos convirtió a los grandes clubes mexicanos en equipos con comunidades de aficionados que viven a miles de kilómetros de la Ciudad de México. Y el Clásico Joven viajó con ellos.

Uno de los ejemplos más claros ocurrió en marzo de 2024, cuando América y Cruz Azul se enfrentaron en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Cruz Azul ganó 3-2 después de remontar en un partido que reunió a miles de aficionados.

No era un partido de liga ni una final. Pero el escenario decía algo importante: la rivalidad ya no necesita estar en México para sentirse como el Clásico Joven.

Los aficionados que viven en Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago y otras ciudades estadounidenses pueden seguir a sus equipos a través de las transmisiones, las redes sociales y, ocasionalmente, en los estadios cuando los clubes llevan sus partidos al otro lado de la frontera.

Y existe una manera bastante concreta de medir ese vínculo.

En Estados Unidos también es un partido gigante

En noviembre de 2025, TelevisaUnivision informó que el Cruz Azul-América del Apertura 2025 había alcanzado 1.067 millones de televidentes totales en Estados Unidos, según datos de Nielsen. Fue el partido de Liga MX con mayor audiencia de esa medición entre los encuentros destacados del torneo.

Pero el dato más contundente llegó en abril de 2026, cuando la televisora reportó que el Clásico Joven había sido el partido de fútbol más visto en Estados Unidos durante abril, con 2.5 millones de televidentes totales. La audiencia promedio fue de 981,000 espectadores. Además, la compañía señaló que la Liga MX siguió siendo la liga de futbol más vista en Estados Unidos, independientemente del idioma.

Esta es una rivalidad que muchos aficionados llevan consigo después de mudarse de país, que se transmite en español en hogares estadounidenses y que puede convertirse en una forma de mantener una relación con México, con la familia y con los recuerdos de infancia. El Clásico Joven viaja con ellos.

No necesita una final para crear recuerdos

Ahí está quizá la razón por la que esta rivalidad ha sobrevivido a tantas generaciones. El América-Cruz Azul no depende de que haya un campeonato en juego. Cada partido abre un archivo: 1972, 1989, 2013, 2018, 2024. Y junto a esos grandes capítulos aparecen otros partidos, otras goleadas, otros jugadores y otras discusiones que pertenecen a la memoria particular de cada aficionado.

Para alguien, el Clásico Joven será siempre Moisés Muñoz. Para otro será Edson Álvarez. Para otro, el 4-1 de 1972 que quizá conoció muchos años después por las historias de su padre o de su abuelo. Y para un aficionado que vive en Estados Unidos, puede ser también aquel partido que vio de niño antes de que su familia cruzara la frontera, o el que ahora mira con sus propios hijos en California, Texas o Illinois.

Para esta edición, el intercambio de declaraciones incrementa esa rivalidad añeja y la actualiza. El propio Alejandro Zendejas ya dijo que solo hay un local en el estadio Azteca.

Por su parte, Melvin Brown, ex futbolista de Cruz Azul, aseguró que estos son los partidos que no se pueden perder.

Eso es lo que hace que el nombre sobreviva. El Clásico Joven ya no es joven. Pero tampoco envejece. Porque no vive de su nombre. Vive de lo que cada generación decide recordar.

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