Scarlett Camberos rumbo al Balón de Oro: por qué su nombre importa para las jóvenes latinas en EE.UU.

Al ser una jugadora binacional, la convierte en un referente para una nueva generación de futbolistas latinas que busca abrirse camino en el fútbol profesional

Camberos dio el salto en la Liga MX Femenil / Omar Vega / Getty Images via AFP

Scarlett Camberos no solo aparece en la carrera por el Balón de Oro Femenil. Su nominación como primera mexicana en la historia del premio coloca sobre el escenario global una trayectoria que conecta a México con EE.UU. y ofrece un referente distinto para miles de niñas latinas que sueñan con convertir el fútbol en una profesión.

La atacante nació en Los Ángeles, California, en 2000, creció con raíces mexicanas y encontró en esa identidad compartida una parte esencial de su historia. “Nací allá, pero mi corazón es mexicano”, dijo en una entrevista, al recordar que representar a México en el fútbol profesional era una de sus grandes metas.

Antes de llegar a la Liga MX Femenil, Camberos construyó su carrera en la Universidad de California, en Irvine. En 2021 marcó 13 goles y aportó siete asistencias en 22 partidos con las UC Irvine Anteaters, números que le valieron el reconocimiento como Jugadora Ofensiva del Año de la Big West Conference. En 2022 debutó con América y anotó 11 goles en 16 partidos.

Pero su recorrido también expuso una realidad menos luminosa del deporte profesional. En 2023 tuvo que salir de México después de denunciar durante meses un caso de acoso digital que, según el América, no recibió una respuesta de las autoridades que ofreciera garantías suficientes para su seguridad y estabilidad emocional. Camberos continuó su carrera en EE.UU. con Angel City de la NWSL, antes de regresar al América en 2024. Recuperó protagonismo y asumió el brazalete de capitana.

Una referente para una generación binacional

Su historia puede resonar de manera particular entre las jóvenes latinas en EE.UU. porque no obliga a escoger una sola identidad. Camberos demuestra que una futbolista puede crecer en el sistema estadounidense, mantener un vínculo profundo con sus raíces mexicanas, representar a México y desarrollar una carrera de alto nivel en dicho país. Para una niña que vive entre dos culturas, esa posibilidad tiene un peso simbólico enorme.

Las grandes estrellas europeas y estadounidenses han dominado durante años la conversación del fútbol femenil a nivel internacional, pero Camberos ofrece una figura más cercana para quienes escuchan español en casa. Su recorrido convierte la identidad binacional en una fortaleza.

Y los argumentos deportivos sostienen esa representación. Durante la temporada 2025-2026, Camberos sumó 27 goles, siete asistencias y 47 partidos, además de conquistar con América el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup. Su reciente candidatura al Balón de Oro demuestra que el talento latino puede encontrar caminos propios hacia la élite mundial.

Más que una nominación histórica

El que Camberos compita por el Balón de Oro tiene un significado particular para una liga que busca ampliar su visibilidad internacional. La Liga MX Femenil nació en 2017 y, en menos de una década, pasó de ser un proyecto emergente a producir futbolistas reconocidas internacionalmente.

Su camino también importa por lo ocurrido fuera de la cancha. Haber atravesado violencia digital, abandonar temporalmente México y regresar para convertirse en capitana añade una dimensión de resistencia a su historia. Para las jóvenes atletas que enfrentan presión en redes sociales, prejuicios o dudas sobre el lugar que ocupan en el deporte, su trayectoria demuestra que un episodio doloroso no necesariamente define el final de una carrera.

Si bien no parte como la favorita frente a las principales figuras de Europa, reducir su candidatura a sus posibilidades de ganar sería perder de vista lo verdaderamente esencial. Su presencia ya rompió una barrera: una mexicana aparece por primera vez en la lista del Balón de Oro Femenil. Para las niñas latinas que juegan en escuelas, clubes, universidades o ligas locales de EE.UU., ese dato puede transformar una simple aspiración en una posibilidad imaginable.

Scarlett Camberos no llega sola, pues lleva consigo una historia de identidad, talento, adversidad y regreso; pero también el reflejo de una generación que creció entre dos países y ya no acepta que deba elegir uno para triunfar. Si el Balón de Oro mide la dimensión individual de una futbolista, su nominación revela algo más difícil de cuantificar: el alcance de una referente capaz de abrir camino para las que vienen detrás.

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