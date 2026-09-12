Noche UFC: México se mete al octágono en plenas fiestas de Independencia

UFC celebrará este sábado 12 de septiembre en Glendale, Arizona, la cuarta edición de Noche UFC, un evento dedicado a la independencia de México que contará con destacados peleadores como Brandon Moreno, Alexa Grasso y Jean Silva.

Brandon Moreno enfrenta a Joseph Morales en la pelea coestelar | @theassassinbaby

Brandon Moreno no necesita una bandera para que sepan de dónde viene. Alexa Grasso tampoco. En el octágono, donde todo termina reducido a golpes, resistencia y decisión, ambos cargan con algo que UFC entendió hace tiempo: para una enorme comunidad mexicana y latina en Estados Unidos, una pelea también puede ser una forma de identidad.

Este sábado 12 de septiembre, esa identidad vuelve a ocupar el centro de la escena con Noche UFC, la cuarta edición de la función que la compañía dedica a la celebración de la Independencia de México. El evento se realizará en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, con una cartelera que incluye a Moreno, Grasso, Edgar Chairez, David Martínez, Rafa García y Regina Tarin, entre otros peleadores vinculados con México.

No es casualidad que UFC haya construido esta fecha alrededor de México. La organización descubrió que hay algo más poderoso que una simple pelea: una comunidad que reconoce sus símbolos, sus acentos, sus historias familiares y esa necesidad tan estadounidense —y tan mexicana— de no dejar que la frontera borre el lugar de donde uno viene.

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Una noche que ya tiene identidad propia

Noche UFC nació como una celebración alrededor de la Independencia mexicana y con el tiempo se convirtió en una de las fechas particulares del calendario de UFC. La edición de 2026 llega a Glendale con una cartelera internacional, pero con una presencia mexicana imposible de ignorar.

La pelea estelar será Jean Silva contra José Miguel Delgado, un combate de peso pluma a cinco rounds. Silva es brasileño y ocupa el sexto lugar del ranking de la división; Delgado nació y creció en Arizona y aceptó la pelea después de que Yair Rodríguez quedara fuera por una lesión.

No son mexicanos y tampoco hace falta que lo sean para entender la dimensión de la noche. Su pelea es el evento principal de una función que UFC diseñó expresamente alrededor de la celebración mexicana, mientras que el verdadero peso de México dentro del cartel está repartido en varios de los combates más importantes.

Ahí está la diferencia. Noche UFC no necesita que todos sus protagonistas sean mexicanos para sentirse mexicana.

Brandon Moreno vuelve a donde todo pesa más

En medio de esa fiesta estará uno de los rostros más reconocibles que México ha tenido en UFC.

Brandon Moreno, excampeón mundial de peso mosca, enfrenta a Joseph Morales en la pelea coestelar. El tijuanense llega después de dos derrotas consecutivas y necesita una victoria no solamente para cambiar su momento deportivo, sino para recordar que todavía pertenece a la conversación de los mejores de una división en la que alguna vez fue campeón.

Hay además una conexión especial con Glendale. Fue precisamente en esta ciudad donde Moreno derrotó a Deiveson Figueiredo en junio de 2021 y se convirtió en el primer campeón mexicano en la historia de UFC.

Cinco años después, vuelve al mismo lugar en circunstancias completamente distintas. Ya no pelea por convertirse en campeón. Pelea por volver a acercarse a ese lugar. Y lo hará durante una noche en la que miles de aficionados mexicanos estarán mirando.

Alexa Grasso también pelea por algo más

La otra gran figura mexicana de la noche será Alexa Grasso, quien enfrentará a la francesa Manon Fiorot en una pelea de peso mosca femenino.

La tapatía fue campeona de UFC y se convirtió en uno de los rostros más importantes del deporte mexicano en Estados Unidos. Ahora ocupa el tercer lugar del ranking de la división y tendrá enfrente a Fiorot, número dos, en un combate que puede tener consecuencias directas para la próxima carrera hacia el título.

Grasso ya conoce perfectamente lo que significa una noche como ésta. Será su tercera participación en Noche UFC, una señal de la importancia que ha adquirido dentro de la celebración mexicana de la organización.vNo es un detalle menor.

Durante mucho tiempo, la representación mexicana en los deportes de combate estadounidenses estuvo asociada casi exclusivamente con hombres. Grasso ayudó a cambiar esa imagen. Su presencia junto a Moreno convierte la cartelera en algo más amplio que una colección de peleas: son dos figuras de distintas generaciones que ayudaron a colocar a México en el mapa grande de UFC.

México aparece en más de un rincón de la cartelera

La bandera mexicana no está solamente en las peleas principales. Edgar Chairez, de Baja California, enfrentará a Tim Elliott en una pelea pactada en 130 libras. El combate originalmente estaba programado en peso mosca, pero fue convertido a catchweight y ambos peleadores cumplieron con el límite establecido.

También estará David Martínez, de Ciudad de México, quien enfrentará a Dan Ige en peso gallo. El mexicano llega con una larga racha de victorias y buscará aprovechar una de las mayores oportunidades de su carrera frente a un rival experimentado.

En las preliminares aparecerá Rafa García, nacido en Mexicali, frente a Rongzhu. Y otra historia merece atención especial: Regina Tarin, de Ciudad de México, tiene apenas 21 años y llega invicta con récord de 8-0. Después de debutar en UFC en febrero, ahora tendrá la oportunidad de pelear nuevamente en un escenario de primer nivel con una preparación completa.

No todos tienen el mismo cartel ni llegan con las mismas expectativas. Esa es precisamente la gracia. Para algunos, la noche puede significar recuperar una carrera. Para otros, dar un salto definitivo. Para Tarin, incluso comenzar a construir una historia que todavía está en sus primeras páginas. Para todos, existe la posibilidad de hacerlo en una fecha que UFC diseñó alrededor de la identidad mexicana.

Y después viene Ryan García

Hay otra coincidencia que hace todavía más interesante este sábado. Cuando termine la jornada de Noche UFC, el público de los deportes de combate todavía tendrá otra cita: Ryan García enfrentará a Conor Benn por el título mundial wélter del CMB en Las Vegas.

UFC ha promocionado ambos eventos como parte de un sábado completo de deportes de combate. La cartelera de Glendale será primero y después llegará la pelea de García, también disponible para la audiencia estadounidense a través de Paramount+.

No es una coincidencia menor para la audiencia mexicana y latina. Primero el octágono. Después el ring. Y en los dos escenarios habrá historias vinculadas con México, aunque de maneras muy diferentes.

La Independencia también cambió de escenario

Hay algo interesante en todo esto: la celebración ya no ocurre únicamente en las calles de México. Sucede en Arizona, California, Nevada, Texas, Chicago, Nueva York. Sucede en restaurantes, plazas, estadios, bares y hogares donde una bandera mexicana puede estar colgada a miles de kilómetros de la ciudad donde nació quien la colocó.

Y ahora también sucede dentro del octágono. UFC entendió que la identidad mexicana en Estados Unidos no es un recurso decorativo. Es una audiencia, una cultura y una comunidad deportiva que puede convertir una función en algo mucho más grande que la suma de sus combates.

Por eso Brandon Moreno puede entrar a la jaula después de un momento complicado y seguir siendo una figura central de la noche. Por eso Alexa Grasso puede compartir cartelera con él. Por eso una joven como Regina Tarin puede comenzar a construir su propia historia precisamente en una función que celebra las raíces mexicanas.

Horarios y dónde ver Noche UFC

Las primeras preliminares comenzarán a las 2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT. La cartelera principal está programada para las 5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 2:00 p.m. PT. En Estados Unidos, toda la función se podrá ver por Paramount+.

La pelea estelar será Jean Silva vs. José Miguel Delgado, mientras que Brandon Moreno vs. Joseph Morales será la coestelar. También destacan Manon Fiorot vs. Alexa Grasso, Waldo Cortes-Acosta vs. Curtis Blaydes y David Martínez vs. Dan Ige.

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