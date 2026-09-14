Vladimir Guerrero Jr. rompe la sequía y pega su primer jonrón del año en Toronto

Vladimir Guerrero Jr. rompe su sequía de jonrones en casa con un batazo de 350 pies que impulsó la victoria 8-1 de Toronto sobre Baltimore.

Guerrero conectó un batazo de 350 pies | VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES VIA AFP

Vladimir Guerrero Jr. puso fin a una larga espera en el Rogers Centre al conectar su primer jonrón de la temporada 2026 como local, un batazo solitario de 350 pies hacia el jardín izquierdo que llegó en la parte baja de la quinta entrada ante los Baltimore Orioles.

El dominicano, quien hasta este domingo no había podido sacar la pelota del parque en Toronto esta campaña, se fue de 5-4 con ese cuadrangular y un doble, lo que le permitió subir su promedio al bate a .265 en una noche en la que los Azulejos celebraron una victoria contundente de 8-1.

VLADIMIR GUERRERO JR.

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Aunque pueda parecer difícil de creer para quienes han seguido su trayectoria, Guerrero Jr. acumulaba una sequía inusual de jonrones en casa que se extendió durante toda la temporada regular hasta este punto del calendario. Esta situación tiene una explicación sencilla y está ligada a su producción ofensiva general en 2026, que en términos de batazos de vuelta completa ha sido la más baja de su carrera reciente. En lo que va de campaña, el toletero suma apenas 9 cuadrangulares, la cifra más reducida desde la temporada 2020, cuando el calendario MLB se limitó a 60 juegos por la pandemia.

Fin de una sequía poco común

El batazo que puso fin a la sequía de Guerrero Jr. en casa fue un jonrón solitario conectado en la parte baja de la quinta entrada, cuando los Azulejos ya buscaban ampliar su ventaja en el marcador.

La pelota recorrió 350 pies en dirección al jardín izquierdo y salió del parque ante el envío de Trevor Rogers, el abridor de los Orioles que en ese momento enfrentaba su tercera visita al plato del dominicano en el juego.

Este cuadrangular llegó en un contexto de dominio total de Toronto, que terminó llevándose el juego con un marcador de 8-1 gracias a una ofensiva que encontró ritmo en el medio juego. El jonrón de Guerrero Jr. fue parte de un rally de tres carreras en la quinta entrada que incluyó vuelacercas consecutivos de George Springer y Kazuma Okamoto ante el abridor zurdo de los Orioles, Trevor Rogers.

Números de Guerrero Jr. y contexto de su temporada 2026

Tras este juego, Vladimir Guerrero Jr. cerró la noche con un registro de 5-4, un promedio que refleja una de sus mejores actuaciones al plato en las últimas semanas y que le permitió subir su promedio al bate a .265.

A pesar de este rendimiento destacado, la temporada 2026 del dominicano ha estado marcada por una baja producción en términos de jonrones, con apenas 9 cuadrangulares conectados hasta este punto del calendario.

Esta cifra representa la cifra más baja de jonrones en una campaña completa desde 2020, cuando la temporada regular se redujo a 60 juegos por las restricciones sanitarias de la pandemia. La diferencia es notable si se toma en cuenta que en años anteriores Guerrero Jr. había mostrado números mucho más altos en ese rubro, lo que hace que esta temporada 2026 sea, hasta ahora, la menos productiva en términos de batazos de vuelta completa de su carrera reciente.

Una temporada 2026 marcada por la irregularidad ofensiva en Toronto

La campaña 2026 de los Toronto Blue Jays ha estado definida por una producción ofensiva irregular que ha dejado al equipo en una posición complicada dentro de la División Este de la Liga Americana. A pesar de contar con una alineación que en años anteriores fue de las más temidas del béisbol, los Azulejos han mostrado inconsistencias en momentos clave del calendario.

Esto queda en evidencia al ver una estadística clave como lo es la de las carreras anotadas, en la cual el equipo se ubica en la penúltima casilla de toda la MLB con 608 anotadas, superando solo a Los Angeles Angels.

Esa falta de carreras es en buena medida la responsable de que Toronto haya sufrido toda la temporada para poder conseguir victorias clave en momentos determinantes.

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