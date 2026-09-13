NFL Semana 2: Buffalo estrena estadio y estos son todos los horarios

La Semana 2 de la NFL tendrá un estreno especial: Buffalo abrirá las puertas de su nuevo Highmark Stadium para recibir a los Detroit Lions en el primer partido de temporada regular disputado en la nueva casa de los Bills.

Buffalo | Timothy T Ludwig / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La NFL apenas comienza, pero la Semana 2 ya presenta una jornada con duelos divisionales, equipos obligados a reaccionar y un estreno esperado en Buffalo.

La actividad iniciará el jueves 17 de septiembre con los Lions visitando a los Bills. El calendario continuará el domingo 20 con 13 partidos, incluidos los enfrentamientos de Seattle Seahawks ante Arizona Cardinals y Washington Commanders frente a Dallas Cowboys. La semana cerrará el lunes 21 de septiembre con los New York Giants visitando a Los Angeles Rams.

Tras una Semana 1 marcada por la revancha del Super Bowl LX y el histórico partido disputado en Australia, estos son las fechas, horarios y opciones para ver toda la jornada de la NFL en Estados Unidos.

La Semana 2 comenzará con un partido de alto perfil entre dos equipos que buscan instalarse pronto entre los contendientes de sus respectivas conferencias.

Detroit Lions vs Buffalo Bills

Jueves 17 de septiembre

8:15 p.m. ET — 7:15 p.m. CT — 5:15 p.m. PT

New Highmark Stadium, Buffalo

Prime Video y NFL+

Buffalo estrenará su nuevo estadio en un duelo que pondrá frente a frente a dos ofensivas de mucho talento. Será el primer Thursday Night Football de la temporada, con transmisión por Prime Video y NFL+.

Domingo 20 de septiembre: primeros partidos

La primera ventana dominical comenzará a la 1:00 p.m. ET.

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

New Orleans Saints vs Baltimore Ravens

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS

Minnesota Vikings vs Chicago Bears

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

Cincinnati Bengals vs Houston Texans

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS y Paramount+

Pittsburgh Steelers vs New England Patriots

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS y Paramount+

Green Bay Packers vs New York Jets

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

Cleveland Browns vs Tampa Bay Buccaneers

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS y Paramount+

Philadelphia Eagles vs Tennessee Titans

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

Domingo 20 de septiembre: segunda ventana

Dos partidos comenzarán a las 4:05 p.m. ET, mientras que otros tres tendrán inicio a las 4:25 p.m. ET.

Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos

4:05 p.m. ET — 3:05 p.m. CT — 1:05 p.m. PT | CBS y Paramount+

Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers

4:05 p.m. ET — 3:05 p.m. CT — 1:05 p.m. PT | CBS y Paramount+

Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals

4:25 p.m. ET — 3:25 p.m. CT — 1:25 p.m. PT | FOX

Washington Commanders vs Dallas Cowboys

4:25 p.m. ET — 3:25 p.m. CT — 1:25 p.m. PT | FOX

Miami Dolphins vs San Francisco 49ers

4:25 p.m. ET — 3:25 p.m. CT — 1:25 p.m. PT | FOX

Kansas City Chiefs tendrá su primera aparición en horario estelar de la temporada cuando reciba a Indianapolis Colts en Arrowhead.

Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs

Domingo 20 de septiembre

8:20 p.m. ET — 7:20 p.m. CT — 5:20 p.m. PT

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

NBC, Peacock y NFL+

Los Chiefs buscarán aprovechar su localía en un duelo que abrirá una nueva semana de actividad para la AFC. Para Indianapolis, será una oportunidad de medir su nivel ante uno de los equipos con mayor experiencia en escenarios de máxima audiencia.

La Semana 2 terminará el lunes por la noche en California, con los Rams recibiendo a los Giants en el SoFi Stadium.

New York Giants vs Los Angeles Rams

Lunes 21 de septiembre

8:15 p.m. ET — 7:15 p.m. CT — 5:15 p.m. PT

SoFi Stadium, Inglewood

ESPN, ABC y NFL+

Los Rams volverán a casa después de su partido de la Semana 1 en Australia. Los Giants, por su parte, tendrán una visita de máxima exigencia para cerrar la segunda jornada de la campaña.

Los partidos que no te puedes perder en la Semana 2

Lions vs Bills

Buffalo inaugura el nuevo Highmark Stadium ante unos Lions que llegan como uno de los equipos más atractivos de la NFC. Es, además, el primer partido de Thursday Night Football de la temporada y el estreno oficial del nuevo estadio de los Bills.

Seahawks vs Cardinals

Seattle, campeón del Super Bowl LX, tendrá su primer duelo divisional de la campaña ante Arizona. El partido puede marcar temprano el pulso de la NFC West.

Commanders vs Cowboys

Dallas recibe a Washington en uno de los enfrentamientos tradicionales de la NFC East. Ambos equipos buscarán tomar ventaja en una división que suele definirse por detalles.

Colts vs Chiefs

Kansas City vuelve a Arrowhead para el Sunday Night Football. El escenario y el horario elevan la exigencia para unos Colts que tendrán una de las visitas más complejas de la semana.

Giants vs Rams

El lunes por la noche pone frente a frente a dos franquicias de mercados grandes. Los Rams cerrarán una exigente secuencia después de abrir la temporada en Melbourne.

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