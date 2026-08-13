Russell Westbrook se retira como el rey indiscutible del triple-doble: un récord que puede tardar generaciones en caer

Russell Westbrook se retira como el rey del triple-doble tras dejar marcas que parecen imposibles de alcanzar en la NBA.

Westbrook es el poseedor de múltiples récords | WESLEY HITT / GETTY IMAGES VIA AFP

Russell Westbrook se despide de la NBA, pero deja una marca que lo mantendrá en la cima del baloncesto durante mucho tiempo. El base que convirtió cada rebote, asistencia y canasta en una misión personal se va como el rey indiscutible del triple-doble.

Russell Westbrook y una temporada de locura

Hay récords que impresionan y hay otros que parecen sacados de un videojuego. El de Russell Westbrook pertenece a la segunda categoría. En la campaña 2016-17, con el Oklahoma City Thunder, firmó 42 triple-dobles, la mayor cifra para un jugador en una sola temporada de la NBA.

Aquella temporada fue una exhibición de energía pura. Westbrook terminó con promedios de 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por partido. No solo cargó con una enorme responsabilidad ofensiva tras la salida de Kevin Durant, también convirtió cada noche en una oportunidad para atacar el aro, perseguir rebotes entre gigantes y repartir pases imposibles.

Russell Westbrook had the WILDEST stat lines 🤯🔥



1 OF 1… TRIPLE-DOUBLE GOAT 🐐 pic.twitter.com/7YJRqQA7Eg — Bleacher Report (@BleacherReport) August 13, 2026

Ese curso le entregó el premio al Jugador Más Valioso de la NBA en 2017 y lo instaló definitivamente en el territorio de las leyendas. Westbrook fue el primer jugador desde Oscar Robertson en promediar un triple-doble durante una temporada completa, aunque después logró repetir esa proeza en otras tres campañas. En total, se va con cuatro temporadas de promedio de triple-doble, una cifra que habla de una consistencia absolutamente fuera de serie.

El récord de 55 años que solo Westbrook pudo romper

Los 42 triple-dobles de Westbrook no llegaron en un vacío estadístico. Para alcanzar esa cifra tuvo que superar los 41 que Oscar Robertson había establecido en la temporada 1961-62. La marca del mítico Big O se mantuvo intacta durante 55 años, un detalle que dimensiona todavía más el tamaño de la hazaña de Brodie.

Es fácil hablar hoy del triple-doble porque la NBA vive una época de bases explosivos, aleros completos y gigantes capaces de asistir como armadores. Sin embargo, convertirlo en rutina sigue siendo una rareza. Westbrook no acumuló estadísticas desde la comodidad, las arrancó con velocidad, intensidad y una mentalidad competitiva que muchas veces parecía no tener freno.

Por eso luce altamente probable que pasen varios años antes de que alguien pueda amenazar su récord de 42 en una temporada. Para lograrlo no basta con ser una superestrella. Hace falta una combinación muy poco común de talento, minutos, salud, libertad ofensiva, volumen de juego y una ambición feroz para involucrarse en cada posesión.

Westbrook también dejó otro registro espectacular al encadenar 11 partidos consecutivos con triple-doble entre enero y febrero de 2019. El hombre convirtió la producción total en su idioma favorito dentro de la duela.

El legado del rey del triple-doble

Russell Westbrook cierra su carrera como líder histórico de la NBA con 209 triple-dobles. Detrás aparece Nikola Jokic con 198, una distancia de apenas 11. El serbio mantiene un ritmo tan brutal que todo apunta a que podría tomar la cima muy pronto, especialmente por su capacidad para dominar partidos desde la anotación, el rebote y la creación de juego.

Aun así, incluso si Jokic llega a superar el récord global, eso no borra el reinado de Westbrook. Russell fue quien transformó el triple-doble en una conversación diaria y quien llevó esta estadística a una dimensión que parecía imposible en la NBA moderna.

Su currículum también incluye un MVP, nueve selecciones al Juego de Estrellas, dos títulos de anotación y una medalla de oro olímpica con Estados Unidos en Londres 2012. Pero más allá de los premios, su herencia será esa forma de competir como si cada partido fuera el último.

Westbrook se va de la liga, pero sus récords y su legado quedan para las nuevas generaciones que pisen la duela de la NBA. Y cuando alguien intente llegar a 42 triple-dobles en una temporada, inevitablemente tendrá que mirar hacia Oklahoma City y recordar al jugador que hizo de lo extraordinario una costumbre.

Te puede interesar: