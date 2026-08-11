Miguel Herrera recibe dos partidos de suspensión tras insultar al árbitro en Leagues Cup

El técnico del Atlante fue expulsado ante Real Salt Lake y recibió dos partidos de suspensión por insultos al cuarto árbitro

Miguel Herrera recibe sanción de dos partidos en la Leagues Cup | Imago 7

Ya hay sanción. Miguel Herrera, entrenador del Atlante, fue suspendido dos partidos después de ser expulsado durante el encuentro ante Real Salt Lake por la Leagues Cup. La sanción fue confirmada por el Comité Disciplinario del torneo.

La expulsión se produjo al minuto 21, cuando el técnico tuvo un intercambio con el cuarto árbitro, Daniel Quintero. De acuerdo con el reporte oficial, Herrera recibió la tarjeta roja por lenguaje y acciones consideradas ofensivas, insultantes o abusivas.

“Al minuto 21 del partido entre Real Salt Lake y Atlante, el director técnico de Atlante, Miguel Ernesto Herrera Aguirre, recibió una tarjeta roja por el uso de lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”, señaló el comunicado.

El organismo aplicó el reglamento de competencia para determinar el castigo. “De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario resolvió sancionar a Herrera con dos partidos de suspensión”, añadió.

Con esta decisión, el Atlante no podrá contar con su entrenador en el partido frente a Minnesota. En caso de que los Potros avancen a la siguiente ronda, Herrera tampoco podrá ocupar el banquillo en ese compromiso.

Durante su ausencia, Álvaro Galindo asumirá la dirección técnica del equipo. El auxiliar ha acompañado a Herrera en distintos proyectos y también formó parte de sus cuerpos técnicos en América y Tigres.

La sanción llega en un momento en el que Atlante busca mantenerse con opciones dentro de la Leagues Cup. El conjunto necesita sumar una victoria para conservar posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

El torneo representa además una oportunidad para el club en su regreso a la Primera División. Atlante volvió a la Liga MX después de su etapa en la Liga de Expansión y obtuvo su lugar en la competencia tras ocupar la plaza que pertenecía a Mazatlán FC.

El regreso del equipo a la máxima categoría se produjo luego de que la propiedad adquiriera el certificado de Primera División y trasladara nuevamente al club a la Ciudad de México.

Ahora, Atlante deberá afrontar su siguiente compromiso sin Miguel Herrera en la zona técnica y con la obligación de conseguir un resultado que mantenga abierta su participación en un torneo que también entrega plazas para la Concacaf Champions Cup.

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