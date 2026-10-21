Marvin Solano calienta el duelo contra Saprissa con un mensaje que sacude la previa de la Copa Centroamericana

Promesa de gran partido por el repechaje de la Copa Centroamericana.

Marvin Solano se prepara para Firpo vs Saprissa | @firpo.oficial

El enfrentamiento entre Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa por la Copa Centroamericana 2026 comenzó a calentarse antes de que ruede el balón. Marvin Solano, entrenador costarricense del equipo salvadoreño, sorprendió con sus declaraciones sobre el conjunto morado y dejó un mensaje que promete generar repercusiones en la previa de una serie decisiva para ambos clubes.

En una entrevista con el medio costarricense La Teja, Solano aseguró que Saprissa tiene la obligación de superar la eliminatoria por su trayectoria internacional. Sin embargo, también cuestionó que exista una superioridad individual de los futbolistas morados sobre los de Firpo.

Las declaraciones llegan antes del partido de ida del repechaje que entregará un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf, en una eliminatoria donde Saprissa intentará hacer valer su historia internacional y el conjunto salvadoreño buscará dar un nuevo golpe.

Marvin Solano advierte a Saprissa: no considera inferiores a sus jugadores

Aunque reconoció el favoritismo de Saprissa, el entrenador del Luis Ángel Firpo sostuvo que las diferencias entre ambos equipos no necesariamente están en la calidad de sus futbolistas. “A nivel futbolístico, no tienen mejores jugadores que nosotros”, aseguró Solano en declaraciones a La Teja.

El técnico explicó que existen diferencias en otros aspectos, especialmente en la experiencia internacional y las condiciones que rodean a cada institución, pero insistió en que su equipo tiene argumentos para competir. Solano también reconoció que Saprissa está acostumbrado a disputar este tipo de encuentros, mientras que para Firpo representarían un paso importante en su crecimiento deportivo.

Saprissa tiene la obligación de clasificar, según Marvin Solano

El entrenador costarricense también destacó el peso histórico del conjunto morado en el fútbol centroamericano, una condición que, desde su perspectiva, aumenta la presión sobre el equipo. “Saprissa, por lo que representa en la historia del fútbol centroamericano, tiene esa obligación”, afirmó.

Para Solano, el conjunto costarricense despierta una expectativa especial en El Salvador, donde sus jugadores son reconocidos y sus enfrentamientos suelen generar interés entre los aficionados. La diferencia de exigencias también forma parte del análisis del técnico: mientras Saprissa llega con la responsabilidad de conseguir el boleto internacional, Luis Ángel Firpo afronta la serie como una oportunidad para continuar superando expectativas.

El triunfo de Luis Ángel Firpo ante Alajuelense alimenta la confianza

Luis Ángel Firpo ya demostró durante la fase de grupos que puede competir contra los representantes del fútbol costarricense. El conjunto salvadoreño consiguió una victoria por 1-0 frente a Alajuelense, un resultado que fortaleció la confianza del plantel. Solano defendió el rendimiento de su equipo en aquel encuentro y aseguró que las dificultades del conjunto rojinegro fueron consecuencia del trabajo realizado por Firpo.

“Nosotros hicimos que no se viera bien”, expresó el entrenador al analizar el partido frente a Alajuelense. El resultado sirve como antecedente para una eliminatoria en la que Firpo intentará aprovechar su condición de local y demostrar que puede competir ante otro de los clubes históricos de Costa Rica.

¿Cuándo juegan Luis Ángel Firpo vs Saprissa por la Copa Centroamericana 2026?

El partido de ida entre Luis Ángel Firpo y Saprissa se disputará el miércoles 21 de octubre de 2026, a partir de las 18:30 horas de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. El enfrentamiento corresponde al repechaje de la Copa Centroamericana, una eliminatoria que entregará un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. Saprissa intentará imponer su experiencia internacional, mientras que Firpo buscará repetir una actuación como la que le permitió derrotar a Alajuelense.

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