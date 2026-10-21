Firpo vs Saprissa en vivo: resultado y goles del repechaje de ida en la Copa Centroamericana Concacaf 2026
Ambos equipos buscarán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027.
¡Así saldrá el Deportivo Saprissa a jugar el Repechaje en El Salvador!
Estos son los elegidos por en Hernán Medford para disputar el encuentro de ida.
¡Los titulares de Firpo para la ida del Repechaje!
Así formará el equipo comandado por Marvin Solano.
¿Habrá goles desde afuera del área?
Deportivo Saprissa (4) y L.A. Firpo (3) lideran la Copa Centroamericana Concacaf 2026 en goles anotados desde fuera del área. Dos de los tres jugadores que han marcado más de un gol de larga distancia en la competencia pertenecen a estos clubes: Mariano Torres, de Saprissa, y Mauricio Cerritos, de L.A. Firpo, con dos anotaciones cada uno.
Antecedentes y últimos resultados del Firpo vs Saprissa
Este será el primer enfrentamiento entre Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana, en una serie que tendrá en juego uno de los últimos boletos disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2027.
¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Firpo vs Saprissa por el repechaje de la Copa Centroamericana?
El encuentro entre Firpo y Saprissa se disputará el miércoles 21 de octubre a las 18:30 horas de Honduras en el Estadio Jorge “El Mágico” González. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa!
Ambos equipos se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el estadio Jorge “El Mágico” González de San Salvador, por el encuentro de ida del Play-In de la Copa Centroamericana 2026. La eliminatoria se resolverá en Costa Rica y el ganador conseguirá la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027.
El conjunto salvadoreño, dirigido por Marvin Solano, buscará aprovechar su localía para viajar con una ventaja al partido de vuelta. Firpo llega a esta instancia después de quedar eliminado en los cuartos de final ante Olimpia, que se impuso por un global de 6-0. Diego Ortez, con dos goles y dos asistencias en el certamen, aparece como una de las principales alternativas ofensivas del equipo.
Por su parte, Deportivo Saprissa intentará recuperarse de la derrota por 1-0 frente a Cartaginés en su última presentación internacional. El equipo conducido por Hernán Medford cuenta con Orlando Sinclair, autor de cuatro goles en el torneo, y Gerson Torres, quien acumula dos asistencias. Seguí todas las incidencias, las jugadas destacadas y las novedades del encuentro en nuestra cobertura en directo.