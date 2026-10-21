Firpo vs Saprissa en vivo: resultado y goles del repechaje de ida en la Copa Centroamericana Concacaf 2026

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Luis Ángel Firpo y Deportivo Saprissa!

Ambos equipos se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el estadio Jorge “El Mágico” González de San Salvador, por el encuentro de ida del Play-In de la Copa Centroamericana 2026. La eliminatoria se resolverá en Costa Rica y el ganador conseguirá la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El conjunto salvadoreño, dirigido por Marvin Solano, buscará aprovechar su localía para viajar con una ventaja al partido de vuelta. Firpo llega a esta instancia después de quedar eliminado en los cuartos de final ante Olimpia, que se impuso por un global de 6-0. Diego Ortez, con dos goles y dos asistencias en el certamen, aparece como una de las principales alternativas ofensivas del equipo.

Por su parte, Deportivo Saprissa intentará recuperarse de la derrota por 1-0 frente a Cartaginés en su última presentación internacional. El equipo conducido por Hernán Medford cuenta con Orlando Sinclair, autor de cuatro goles en el torneo, y Gerson Torres, quien acumula dos asistencias. Seguí todas las incidencias, las jugadas destacadas y las novedades del encuentro en nuestra cobertura en directo.