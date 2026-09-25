EE.UU. se queda sin Pepi: qué pierde la selección y cómo puede compensar Downs

Estados Unidos pierde a Ricardo Pepi para los amistosos del USMNT y suma a Damion Downs como relevo en el frente ofensivo.

Pepi se perderá la convocatoria con el USMNT | STEFAN KOOPS / NURPHOTO VIA AFP

El USMNT afrontará la ventana FIFA de amistosos con una baja sensible en ataque. Ricardo Pepi quedó fuera de la convocatoria por una lesión muscular sufrida con el PSV Eindhoven, un contratiempo que lo obligó a salir a los ocho minutos del partido ante FC Twente y que abrió la puerta para la llegada de Damion Downs.

Mauricio Pochettino pierde a un delantero que conoce la exigencia internacional y que suele aportar presencia en el área. Pepi se perfilaba como una de las referencias ofensivas de Estados Unidos para los duelos ante Perú, Chile, México y Canadá, dentro del inicio de un nuevo ciclo para el combinado nacional.

La respuesta del técnico argentino pasa por Downs, atacante de 22 años que juega cedido en St. Louis City SC y que ya suma seis apariciones con la selección. El relevo no representa una copia exacta de Pepi, pero sí incorpora un perfil con margen de crecimiento y una oportunidad concreta para mostrar que puede competir por minutos en la zona de definición.

¿Qué lesión sufrió Ricardo Pepi y por qué no jugará con Estados Unidos?

Ricardo Pepi sufrió una lesión muscular durante la derrota 3-2 del PSV Eindhoven frente a FC Twente en la Eredivisie. El delantero estadounidense pidió el cambio apenas transcurrieron ocho minutos, se sentó sobre el césped y abandonó el partido antes de que pudiera desarrollar su juego. El club neerlandés no informó un tiempo oficial de baja.

El propio Pepi definió el problema como un “pequeño contratiempo” y confirmó que ya inició su recuperación. Aun así, la molestia le impide integrarse a la concentración de Estados Unidos para los cuatro amistosos de esta ventana, que incluye partidos ante Perú el 26 de septiembre, Chile el 29, México el 3 de octubre y Canadá el 6 de octubre.

La baja pesa más por el contexto de la convocatoria. Pochettino tampoco contará con Christian Pulisic ni Folarin Balogun, dos futbolistas que habían formado parte de los planes ofensivos del equipo. La ausencia de Pepi reduce aún más las alternativas de experiencia para un grupo con varios atacantes jóvenes y con poco recorrido internacional.

¿Qué pierde el USMNT sin Ricardo Pepi en la cancha?

Estados Unidos pierde a un delantero de área que puede fijar centrales, atacar el primer palo y ofrecer una referencia clara dentro de la zona de remate. Pepi aporta lectura para ocupar espacios cercanos al arco, una cualidad útil para un equipo que cuenta con mediocampistas capaces de generar pases filtrados, centros y llegadas desde segunda línea.

Su ausencia también limita una variante para resolver partidos cerrados. Pepi puede sostener el balón de espaldas, descargar para los extremos y obligar a los defensas rivales a proteger el área con mayor atención. Esa tarea abre carriles para los volantes ofensivos y los laterales que buscan profundidad.

El delantero del PSV cuenta, además, con una experiencia competitiva que importa en una nómina renovada. Ha formado parte de procesos previos del USMNT y conoce la dinámica de los partidos internacionales, donde cada acción dentro del área puede cambiar el resultado. Sin él, Pochettino deberá repartir responsabilidades entre jugadores con menos rodaje en la selección absoluta.

La situación exige ajustes, sobre todo frente a rivales que suelen ordenar sus líneas y cierran los espacios interiores. Perú, Chile, México y Canadá plantearán pruebas distintas, pero todos pueden obligar a Estados Unidos a encontrar soluciones rápidas en los últimos metros.

¿Qué puede aportar Damion Downs al USMNT?

Damion Downs llega con la oportunidad de consolidarse dentro del grupo pues apenas suma seis partidos con el USMNT desde su debut en junio de 2025 y dejó sensaciones positivas en la Copa Oro de ese año, cuando convirtió el penal decisivo ante Costa Rica en los cuartos de final.

Downs aporta físico, movilidad y una opción diferente para el ataque estadounidense. Su recorrido reciente también ofrece elementos interesantes. Antes de su préstamo a St. Louis City SC desde Southampton, registró 10 goles y cinco asistencias con FC Köln en la campaña 2024-25, temporada que terminó con el ascenso del club a la Bundesliga.

El delantero no llega con la obligación de replicar cada característica de Pepi, en cambio su misión pasa por buscar crear asociaciones con el resto de atacantes. Downs tendrá un incentivo adicional en el duelo contra Chile. Estados Unidos recibirá a La Roja en el Energizer Park, estadio de St. Louis City SC, su actual club. Jugar en un entorno conocido puede ayudarlo a soltarse y a competir por un lugar más estable en el proyecto.

La lesión de Pepi cambia la jerarquía del ataque estadounidense en esta ventana. Para Pochettino, la baja obliga a reajustar la estructura ofensiva. Para Downs, abre una vitrina de cuatro partidos que le pueden garantizar un puesto dentro del USMNT en este nuevo ciclo.

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