¡Di María se roba el homenaje de Messi! La afición elige al Fideo por encima de Leo
La AFA continúa con la serie de homenajes para Lionel Messi en el minuto 10 de todos los partidos de la jornada de esta semana en el fútbol de Argentina
La Asociación del Fútbol Argentino continúa con la serie de homenajes a Lionel Messi en el minuto 10 de todos los partidos de esta semana en las distintas categorías del balompié argentino. Sin embargo, el organismo no contaba con que Ángel Di María se robaría el show durante el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys de este domingo 6 de septiembre.
Las más de 50 mil personas que acudieron al Estadio Gigante de Arroyito prefirieron corear el apodo de Ángel Di María: “¡Fideo!”, una y otra vez. El mensaje fue claro: el ídolo de Rosario Central ocupa un lugar especial en el corazón de su gente, incluso por encima de Leo Messi, excapitán de la selección argentina, quien puso fin a su ciclo con el conjunto nacional después de 21 años.
El clásico rosarino se detuvo en el minuto 10, tal como lo indicó la AFA el pasado 2 de septiembre a través de un boletín emitido por su mesa directiva. La intención del organismo es rendir homenaje a Messi en todos los partidos de las categorías que integran el fútbol argentino, tras su retiro de los partidos internacionales con la selección albiceleste.
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Tal como establece el protocolo, el Clásico Rosarino tuvo una pausa. Las pantallas del estadio mostraron el video institucional de la AFA con imágenes de Lionel Messi y, mientras los jugadores dentro del terreno de juego se unieron a los aplausos para el futbolista del Inter Miami, las tribunas dejaron una escena insólita: los cánticos no fueron para Messi, sino para el Fideo Di María, ídolo de Rosario Central.
El encuentro entre Rosario Central y Newell’s Old Boys es el primero que registra una escena de este tipo, ya que en el resto de los partidos de la jornada no hubo sorpresas durante los homenajes al excapitán de la selección albiceleste.
La serie de homenajes inició a media semana durante el encuentro entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors, el primer partido desde la resolución de la AFA. Se espera que los minutos de aplausos terminen este próximo lunes 7 de septiembre, con el cierre de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Argentina.
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La reacción de Rosario Central hacia Di María parece estar relacionada con la rivalidad que existe con Newell’s Old Boys, equipo en el que Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista y donde se formó durante sus categorías inferiores.