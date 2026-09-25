Márquez debuta en EE.UU. ante Colombia y Perú midiéndose al estilo sudamericano
El Tri inicia su camino rumbo a 2030 con dos pruebas sudamericanas en Baltimore y Nueva Jersey ante aficiones latinas
La selección mexicana de Rafael Márquez debutará este sábado 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore y tres días después enfrentará a Perú en Nueva Jersey, en los primeros partidos del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030 en el que en su primera convocatoria, Márquez llamó a nueve futbolistas que militan en Europa.
Ambos encuentros permitirán observar cómo responde el Tri al modelo de juego que pretende implementar el nuevo cuerpo técnico y que ha trabado desde el inicio de su primera concentración con los convocados.
Colombia propone velocidad y transiciones verticales
El primer examen será particularmente exigente. Colombia llega como un rival capaz de esperar en posiciones intermedias, atraer la presión mexicana y acelerar de inmediato cuando recupera el balón. Richard Ríos aparece como una pieza importante para activar pases hacia los espacios que puedan quedar detrás de los laterales mexicanos.
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El reto encaja directamente con una de las principales apuestas de Márquez: salida limpia, posesión y recuperación inmediata después de perder el balón. México buscará presionar durante los primeros segundos posteriores a cada pérdida para evitar que sus centrales queden expuestos en campo abierto.
Además, existe un antecedente reciente que añade interés al partido. Colombia goleó 4-0 al Tri en Arlington, Texas, en octubre de 2025, y México acumula tres derrotas consecutivas frente a los cafetaleros. La última victoria mexicana se remonta a septiembre de 2010, cuando Javier Hernández marcó el único gol del encuentro en Monterrey.
Baltimore y Harrison: dos estadios, dos comunidades
El debut de Márquez tendrá un componente especial fuera de la cancha. México enfrentará a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, un recinto con capacidad para alrededor de 71,000 espectadores. La zona metropolitana de Washington-Baltimore concentra comunidades mexicanas y colombianas, por lo que se espera un ambiente con presencia importante de ambas aficiones.
El partido está programado para las 9:00 p. m. ET, 8:00 p. m. CT y 6:00 p. m. PT. En Estados Unidos podrá seguirse por Univision, TUDN y ViX, además de las señales de FOX Sports.
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Tres días después, el escenario cambiará por completo. El Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, tiene capacidad para unas 25,000 personas y se encuentra en una zona con una importante comunidad peruana, especialmente alrededor de Paterson, Passaic y Newark.
Perú cambia la prueba y obliga al Tri a tener paciencia
Ante Perú, el desafío será menos relacionado con las carreras y más con la capacidad para encontrar espacios. El conjunto sudamericano suele replegarse con estructuras como 5-4-1 o 4-3-3, cerrando los caminos interiores y reduciendo el ritmo mediante interrupciones en la zona media.
El historial también apunta a partidos cerrados: México suma 11 victorias, ocho empates y nueve derrotas en 28 enfrentamientos, mientras que los cuatro duelos más recientes terminaron con menos de 2.5 goles. El último triunfo mexicano fue el 1-0 de 2022, con gol de Hirving Lozano.
El encuentro comenzará a las 8:30 p. m. ET, 7:30 p. m. CT y 5:30 p. m. PT, también con transmisión en Univision, TUDN y ViX.
Para Márquez, los dos partidos representan algo más que una gira por Estados Unidos. Colombia pondrá a prueba la reacción del Tri ante la velocidad y las transiciones; Perú medirá su capacidad para mover una defensa cerrada.
El objetivo de fondo es comenzar a definir qué futbolistas pueden sostener una identidad basada en posesión, presión y dominio territorial rumbo a 2030.