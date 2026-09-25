Márquez debuta en EE.UU. ante Colombia y Perú midiéndose al estilo sudamericano

El Tri inicia su camino rumbo a 2030 con dos pruebas sudamericanas en Baltimore y Nueva Jersey ante aficiones latinas

Rafael Márquez debutará como entrenador de México ante Colombia | Y. Cortez | AFP

La selección mexicana de Rafael Márquez debutará este sábado 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore y tres días después enfrentará a Perú en Nueva Jersey, en los primeros partidos del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030 en el que en su primera convocatoria, Márquez llamó a nueve futbolistas que militan en Europa.

Ambos encuentros permitirán observar cómo responde el Tri al modelo de juego que pretende implementar el nuevo cuerpo técnico y que ha trabado desde el inicio de su primera concentración con los convocados.

Colombia propone velocidad y transiciones verticales

El primer examen será particularmente exigente. Colombia llega como un rival capaz de esperar en posiciones intermedias, atraer la presión mexicana y acelerar de inmediato cuando recupera el balón. Richard Ríos aparece como una pieza importante para activar pases hacia los espacios que puedan quedar detrás de los laterales mexicanos.

El reto encaja directamente con una de las principales apuestas de Márquez: salida limpia, posesión y recuperación inmediata después de perder el balón. México buscará presionar durante los primeros segundos posteriores a cada pérdida para evitar que sus centrales queden expuestos en campo abierto.

Además, existe un antecedente reciente que añade interés al partido. Colombia goleó 4-0 al Tri en Arlington, Texas, en octubre de 2025, y México acumula tres derrotas consecutivas frente a los cafetaleros. La última victoria mexicana se remonta a septiembre de 2010, cuando Javier Hernández marcó el único gol del encuentro en Monterrey.

Baltimore y Harrison: dos estadios, dos comunidades

El debut de Márquez tendrá un componente especial fuera de la cancha. México enfrentará a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, un recinto con capacidad para alrededor de 71,000 espectadores. La zona metropolitana de Washington-Baltimore concentra comunidades mexicanas y colombianas, por lo que se espera un ambiente con presencia importante de ambas aficiones.

El partido está programado para las 9:00 p. m. ET, 8:00 p. m. CT y 6:00 p. m. PT. En Estados Unidos podrá seguirse por Univision, TUDN y ViX, además de las señales de FOX Sports.

MÁS INFORMACIÓN: Primera baja del proyecto de Rafa Márquez

Tres días después, el escenario cambiará por completo. El Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, tiene capacidad para unas 25,000 personas y se encuentra en una zona con una importante comunidad peruana, especialmente alrededor de Paterson, Passaic y Newark.

Perú cambia la prueba y obliga al Tri a tener paciencia

Ante Perú, el desafío será menos relacionado con las carreras y más con la capacidad para encontrar espacios. El conjunto sudamericano suele replegarse con estructuras como 5-4-1 o 4-3-3, cerrando los caminos interiores y reduciendo el ritmo mediante interrupciones en la zona media.

El historial también apunta a partidos cerrados: México suma 11 victorias, ocho empates y nueve derrotas en 28 enfrentamientos, mientras que los cuatro duelos más recientes terminaron con menos de 2.5 goles. El último triunfo mexicano fue el 1-0 de 2022, con gol de Hirving Lozano.

El encuentro comenzará a las 8:30 p. m. ET, 7:30 p. m. CT y 5:30 p. m. PT, también con transmisión en Univision, TUDN y ViX.

Para Márquez, los dos partidos representan algo más que una gira por Estados Unidos. Colombia pondrá a prueba la reacción del Tri ante la velocidad y las transiciones; Perú medirá su capacidad para mover una defensa cerrada.

El objetivo de fondo es comenzar a definir qué futbolistas pueden sostener una identidad basada en posesión, presión y dominio territorial rumbo a 2030.

Te puede interesar