Honduras busca revancha ante Surinam, el verdugo que la dejó fuera del Mundial 2026

Este encuentro abrirá la Concacaf Nations League con una historia reciente de tensión, después del desempate que dejó a La H fuera del Mundial 2026

Honduras iniciará una nueva era en la Nations League / Orlando Sierra / AFP

Honduras vuelve a encontrarse con Surinam apenas unos meses después de vivir uno de los golpes más duros de su historia reciente. La H recibirá este viernes 25 de septiembre al conjunto caribeño en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, durante la primera jornada de la Concacaf Nations League 2026/27.

La herida todavía está fresca. Honduras y Surinam terminaron las eliminatorias mundialistas con nueve puntos y una diferencia de goles de +3, pero el empate no fue suficiente para los catrachos. Surinam avanzó por haber marcado nueve goles, mientras Honduras terminó con cinco. Aquel criterio de desempate dejó a la selección hondureña sin boleto para el Mundial 2026.

Ahora, el calendario vuelve a ponerlos frente a frente. El escenario es diferente y también el proceso hondureño, que inicia oficialmente bajo la dirección del técnico español José Francisco Molina. Después de los amistosos que marcaron su llegada al banquillo, Molina tendrá su primer examen competitivo precisamente contra el rival que quedó asociado al doloroso desenlace mundialista.

Una revancha con otro contexto

Para Honduras, el desafío no solo está en ganar el primer partido de la Nations League. La selección necesita pasar página y comenzar una nueva etapa con una actuación que le permita recuperar confianza, especialmente después de una eliminatoria en la que los pequeños detalles terminaron siendo determinantes.

El Chelato Uclés será otro elemento importante. La Bicolor comenzará como local antes de afrontar dos compromisos fuera de casa, ante Jamaica el 28 de septiembre y Martinica el 2 de octubre. Después regresará a Tegucigalpa para cerrar esta fase contra Jamaica el 5 de octubre.

Surinam, por su parte, llega con el antecedente de una campaña mundialista que también representó un salto competitivo. Después de superar a Honduras en aquel desempate, alcanzó el repechaje intercontinental rumbo al Mundial y cayó 2-1 ante Bolivia en la semifinal.

Bajas que pueden cambiar el partido

La selección hondureña tendrá que afrontar el debut con algunos ajustes. Nixon Cruz quedó fuera por una lesión de rodilla y Jorge Álvarez fue llamado para ocupar su lugar. Además, Edwin Rodríguez se mantiene como duda por molestias físicas, una situación que puede condicionar las alternativas de Molina en el mediocampo.

Surinam tampoco llegará con su plantilla completa. Entre las ausencias reportadas aparecen Joël Piroe, Tjaronn Chery, Montnor, Pherai, Misidjan, Van der Kust y Hahn. La pérdida de futbolistas con experiencia en Europa reduce algunas de las variantes disponibles para Henk Fraser, aunque la selección conserva una base internacional importante.

El antecedente reciente también obliga a Honduras a prestar atención a la contundencia. En las eliminatorias, los cinco goles anotados terminaron pesando frente a los nueve de Surinam. Esta vez, la capacidad para transformar las oportunidades en goles volverá a ser un factor central, aunque el resultado ya no tendrá relación directa con la clasificación mundialista.

Honduras llega después de perder 2-0 frente a Argentina en un amistoso disputado el 6 de junio. Antes había empatado 2-2 con Perú y, en la recta final de las eliminatorias, igualó 0-0 con Costa Rica, perdió 2-0 ante Nicaragua y derrotó 3-0 a Haití. Surinam, entretanto, registra un triunfo, un empate y tres derrotas en sus cinco partidos más recientes, con la caída ante Bolivia como su último resultado.

Honduras vs Surinam: horario y dónde verlo en EE.UU.

Para los aficionados hondureños que siguen a la selección desde EE.UU., estos son los datos principales del partido:

Fecha: viernes 25 de septiembre de 2026

viernes 25 de septiembre de 2026 Estadio: Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa Hora: 9:00 p. m. ET / 8:00 p. m. CT / 6:00 p. m. PT

9:00 p. m. ET / 8:00 p. m. CT / 6:00 p. m. PT Transmisión en EE.UU.: ViX, TUDN, FOX Sports y Tubi

El historial entre ambos seleccionados es corto. Antes de este nuevo capítulo, Honduras y Surinam se habían enfrentado en tres ocasiones, con los hondureños invictos: empataron 1-1 en Paramaribo y Honduras ganó 2-1 en Tegucigalpa durante los cruces de 1985. Sin embargo, el recuerdo que domina la previa es mucho más reciente: el desempate que dejó a Honduras fuera del Mundial.

La victoria no borraría aquella eliminación, pero sí permitiría a Honduras comenzar la Nations League con un mensaje distinto. Para Surinam, el encuentro representa la posibilidad de demostrar que lo ocurrido en las eliminatorias no fue una excepción.

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