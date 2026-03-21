El exboxeador Erik ‘N’ enfrenta cargos por abuso sexual agravado

El delito lo habría cometido en su etapa como Secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tijuana

El exboxeador sumó múltiples reconocimientos dentro del pugilismo | Imago7

El mexicano excampeón mundial de boxeo Erik ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado por un juez de Tijuana. La audiencia, que se extendió por casi 24 horas, concluyó este viernes 20 de marzo sin la presencia de medios de comunicación.

La Fiscalía General del Estado de Baja California solicitó que se implementaran medidas cautelares para evitar que el acusado se acerque a la presunta víctima (quien también solicitó que el proceso fuera a puerta cerrada), lo que fue aprobado por el juez. Además, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El caso se remonta a cuando, el conocido como ‘El Terrible’ en el mundo del pugilismo desempeñaba el cargo de Secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tijuana. Durante su mandato, se presentó el presunto abuso sexual hacia una trabajadora del departamento, lo que derivó en su separación del cargo. La Fiscalía General del Estado presentó pruebas suficientes para que el juez decidiera vincularlo a proceso por el delito de abuso sexual agravado, en virtud de que el acusado ocupaba un cargo público al momento de cometer el presunto delito.

La audiencia de vinculación a proceso fue un paso significativo dentro de un caso que ya había sufrido retrasos, ya que en varias ocasiones la víctima denunció no haber sido notificada de cambios en el proceso judicial. Finalmente, tras múltiples reprogramaciones, la audiencia se celebró el 19 de marzo, y el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a Erik ‘N’ a proceso. Además de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que incluyen la prohibición de contacto con la víctima, se dio un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía continúe con la recopilación de pruebas y cierre la investigación.

Erik ‘El Terrible’ Morales, nacido en Tijuana, Baja California, tiene una carrera destacada en el boxeo. Con 49 años, fue el primer mexicano en obtener títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes: supergallo, pluma, superpluma y superligero. A lo largo de su trayectoria, enfrentó a grandes peleadores como Marco Antonio Barrera, Marcos Maidana y Manny Pacquiao, consolidándose como uno de los más grandes boxeadores mexicanos de su época.

Después de su retiro en 2012, ‘El Terrible’ se adentró en el ámbito político, ocupando el cargo de diputado federal. Además, se desempeñó como comentarista deportivo, colaborando en la transmisión de eventos de boxeo a nivel nacional. Sin embargo, su vida fuera del ring ha estado marcada por esta nueva controversia legal, que ha puesto en duda su imagen pública y su carrera política.

A medida que avanza el proceso judicial, se esperan más detalles sobre las pruebas y evidencias que la Fiscalía General del Estado considere relevantes para sustentar la acusación y, de ser necesario, presentar pruebas adicionales durante el periodo de investigación complementaria.

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