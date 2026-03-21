Emmanuel Clase y Luis Ortiz, en licencia administrativa por manipulación de lanzamientos

Ambos peloteros enfrentan cargos por apuestas específicas en lanzamientos y estarán sin goce de sueldo

Emmanuel Clase, prófugo de la justicia | NICK CAMMETT / GETTY IMAGES VIA AFP

Los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron colocados en licencia sin goce de sueldo tras un acuerdo entre la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores. La medida se da mientras ambos peloteros enfrentan un proceso legal relacionado con un presunto esquema para manipular lanzamientos durante partidos.

Previamente, ambos jugadores se encontraban en licencia administrativa con salario. Sin embargo, la decisión más reciente establece que permanecerán fuera del equipo sin remuneración hasta nuevo aviso, en tanto continúan las investigaciones y el proceso judicial en su contra, según reportó ESPN.

De acuerdo con un comunicado de la liga, esta determinación no implica una admisión de culpabilidad por parte de los jugadores. La MLB indicó que ha seguido de cerca el caso desde el inicio de la investigación, en la que incluso se notificó a autoridades federales, y señaló que no emitirá más comentarios hasta que el proceso concluya.

Clase y Ortiz, se declararon no culpables de varios cargos, entre ellos conspiración para fraude electrónico, lavado de dinero y manipulación de eventos deportivos mediante sobornos. Las acusaciones contemplan posibles sanciones que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión. El juicio está programado para el otoño, con selección de jurado prevista para el 2 de noviembre.

Según la acusación inicial presentada por fiscales federales, el caso se centra en un esquema que habría iniciado en 2023. Se señala que Emmanuel Clase habría realizado lanzamientos intencionales fuera de la zona de strike o modificado la velocidad de sus pitcheos para beneficiar apuestas específicas realizadas por terceros. Estas jugadas se integraban en combinaciones de apuestas, conocidas como parlays.

Las autoridades también indican que los apostadores recibían indicaciones previas sobre el tipo de lanzamiento que se ejecutaría. En uno de los casos citados, se menciona un lanzamiento con velocidad superior a 94.95 millas por hora que generó ganancias cercanas a los 27 mil dólares. En otro episodio, una apuesta combinada vinculada a la velocidad y resultado del lanzamiento produjo beneficios por 38 mil dólares.

El expediente judicial también establece que, con el paso del tiempo, el número de eventos bajo sospecha aumentó. Inicialmente se hablaba de nueve partidos, pero documentos posteriores sugieren que la manipulación podría haber ocurrido en al menos 48 encuentros entre 2023 y 2025. Incluso se mencionan más de 250 lanzamientos relacionados con apuestas.

En el caso de Luis Ortiz, su presunta participación habría comenzado en junio de 2025, tras su llegada al equipo. De acuerdo con la acusación, habría aceptado realizar un lanzamiento específico a cambio de un pago, mientras que Clase habría fungido como intermediario en la operación.

El caso ha generado repercusiones en el entorno de las apuestas deportivas. Como medida preventiva, la MLB solicitó a las casas de apuestas restringir los mercados relacionados con lanzamientos individuales, limitar las cantidades permitidas y evitar su inclusión en apuestas combinadas.

Mientras el proceso judicial avanza, la liga mantiene la postura de no aplicar sanciones deportivas hasta que exista una resolución legal, aunque la decisión de retirar el pago a los jugadores marca un cambio en la situación administrativa de ambos peloteros.

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