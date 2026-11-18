Scaloni no descarta la posibilidad de ver a Messi como parte de su cuerpo técnico tras la salida de Walter Samuel

Scaloni bromeó con el regreso de Messi como ayudante | DIEGO LIMA / AFP

La selección argentina dice adiós a la fecha FIFA con un amistoso ante Costa Rica en Córdoba, pero el nombre que volvió a acaparar las conversaciones no aparecerá en el campo. Lionel Messi ya no viste la camiseta albiceleste como futbolista, y aun así una frase de su exentrenador bastó para ilusionar a un país entero.

Por primera vez desde su retiro del seleccionado, hay una puerta abierta para volver a ver al rosarino en una concentración de Argentina, aunque en un rol completamente distinto.

La posibilidad la trajo a la mesa el periodismo en la previa del duelo frente a los ticos, y Lionel Scaloni no la esquivó. Consultado sobre la chance de sumar a Messi a su cuerpo técnico de cara al Mundial de 2030, el entrenador campeón del mundo respondió a modo de broma, pero sin descartar el escenario. “Si quiere venir acá no hay ningún problema, ahora que no está Walter que venga”, comentó entre risas, y en minutos el comentario se leyó como una invitación formal.

⚽️"Va a seguir jugando, más allá de 2030": la respuesta de Scaloni cuando le preguntaron si Messi podría sumarse a su cuerpo técnico



▶️El entrenador bromeó con la posibilidad y dejó en claro que espera que Leo siga jugando durante muchos años. pic.twitter.com/SkCbPrKpcH — Filo.news (@filonewsOK) November 16, 2026

El guiño tiene su contexto y es que Walter Samuel, mano derecha de Scaloni durante más de ocho años, quien deja el cuerpo técnico después del partido ante Costa Rica para iniciar su propia carrera como entrenador principal. Con ese espacio libre en el banco, la idea de reencontrarse con el mejor jugador de la historia albiceleste, ahora del otro lado de la línea de cal, dejó de sonar descabellada para muchos.

¿Qué dijo Scaloni sobre Messi y el Mundial 2030?

El técnico dejó dos mensajes claros en rueda de prensa. El primero apunta al presente del goleador. Scaloni aseguró que cree que Messi seguirá jugando al fútbol incluso después del Mundial 2030, cuando ya tenga 43 años. El segundo mensaje apuntó a su futuro. En la Selección el rosarino ya cerró su ciclo como futbolista, pero su nombre quedó otra vez en la órbita del equipo nacional.

La pregunta iba directo al grano. Le consultaron si Messi podría ocupar un puesto entre sus ayudantes rumbo a la próxima Copa del Mundo, y la respuesta fue una puerta entreabierta con una sonrisa. No hubo evasión ni descarte, solo el humor típico de un entrenador que conoce al capitán mejor que nadie.

¿Por qué Scaloni mencionó a Walter Samuel?

Walter Samuel, exdefensor histórico del seleccionado y pieza clave del ciclo más exitoso de la Albiceleste moderna, oficializó días atrás su salida del cuerpo técnico. Va a empezar su carrera solo, confirmó Scaloni, quien le dedicó palabras de agradecimiento sinceras y le deseó lo mejor en su nuevo desafío, con la mira puesta en dirigir a partir de 2027.

El duelo ante los costarricenses en el Kempes marcó entonces su último día al lado del banco nacional. Conmovido, Scaloni reconoció la amistad que lo une a quien fue su compañero y luego su mano derecha desde 2018.

¿Messi podría sumarse al cuerpo técnico de Argentina?

Por ahora, nada de esto pasa de una ocurrencia divertida en una conferencia de prensa. Messi no ha respondido públicamente a la invitación y su presente se mantiene en el fútbol. El rosarino ya dijo adiós a la selección como jugador, pero sus planes una vez retirado son territorio desconocido.

Lo cierto es que el vínculo con este proyecto sigue intacto. Ganaron juntos el Mundial de Qatar y dos Copas América, y esa relación explica por qué una broma alcanza para imaginarlo de traje, caminando por la zona técnica del banco argentino en 2030.

Te puede interesar: