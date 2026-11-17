Tras su mejor temporada en MLB, Arozarena quedó en agencia libre y Yankees ya mostró interés

Arozarena busca su último gran contrato en MLB | S. Chambers Getty Images vía AFP

El mercado de agentes libres de las Grandes Ligas se encuentra en pleno movimiento. Randy Arozarena rechazó la oferta calificada de los Marineros de Seattle, un contrato de un año por $23 millones de dólares, y el outfielder de 31 años tiene los oídos abiertos para escuchar a varias franquicias. Entre ellas aparece el nombre de los New York Yankees.

El acercamiento ocurrió durante las reuniones de gerentes generales celebradas la semana pasada. Los Bombarderos consultaron por el cubano pese a que sus prioridades del receso apuntaban al bullpen y a la tercera base. La ofensiva disponible este invierno ofrece pocos bates del nivel de Arozarena y Nueva York, fiel a su manual, quiso tomarle la temperatura al mercado.

The following players have declined the qualifying offer and remain free agents:



Randy Arozarena

Brandon Lowe

Adrian Morejon

Trevor Rogers

Seiya Suzuki — MLB (@MLB) November 17, 2026

Una pieza como Arozarena encaja por varias razones. Los Yankees necesitan equilibrio diestro en el lineup y Arozarena aporta poder, velocidad y experiencia de postemporada en un solo paquete. Además, el jardinero llega al mercado tras firmar la mejor campaña ofensiva de su carrera, lo que explica el apetito de media liga por su firma.

¿Por qué Arozarena rechazó la oferta calificada de Seattle?

Los Marineros le presentaron este mes la oferta calificada por $23 millones de dólares, el promedio salarial de los 125 jugadores mejor pagados de la liga. El cubano dijo no este lunes y quedó en libertad total para negociar un pacto multianual con cualquiera de los 30 equipos de MLB.

La jugada tiene lógica desde su trinchera. Aceptar le daba un solo año de seguridad, y su agente Scott Boras confía en lograr un contrato largo que cubra la recta final de su carrera. Seattle, por su parte, recibirá una selección compensatoria del Draft 2027 si el jardinero firma con otro club.

¿Por qué les interesa Randy Arozarena a los Yankees?

El outfield del Bronx luce completo sobre el papel, pero la gerencia neoyorquina nunca cierra la puerta a un bate probado. Arozarena sumaría poder desde el lado derecho y un instinto para las grandes noches que recuerda a su histórica postemporada de 2020 con Tampa Bay.

El cubano acumula seis temporadas consecutivas con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas, una marca de durabilidad que solo un puñado de peloteros iguala en este lapso. El costo también importa. Firmarlo obligaría a Nueva York a entregar sus selecciones de segunda y quinta ronda del Draft más un millón de dólares del fondo internacional, porque el club superó el tope del impuesto de lujo en 2026.

La temporada 2026 fue la mejor de su carrera en las mayores. En 154 juegos bateó .281 con .381 de porcentaje de embasado y .484 de slugging, cifras que lo dejaron con un OPS de .865, un OPS+ de 148 y 5.5 WAR según FanGraphs.

Conectó 26 jonrones, impulsó 79 carreras, robó 26 bases y lideró la Liga Americana con 113 anotadas, además de reducir su tasa de ponches a un 21.6 por ciento, el mejor registro de su carrera. Ese salto de nivel llegó justo antes de su primera agencia libre, el escenario perfecto para negociar.

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¿Cuánto podría pedir Arozarena y será su último gran contrato?

Aquí entra el juego de las cifras. Boras apunta a un acuerdo de seis años por al menos $150 millones de dólares, según reportes, pero la industria calcula un trato de cuatro temporadas por cifras entre $90 y $125 millones. Las proyecciones más optimistas lo llevan a cinco años y $135 millones, con un salario anual cercano a los $27 millones.

El dato clave es la edad. Arozarena cumple 32 años el 28 de febrero, así que este invierno representa su primera y muy probablemente su última oportunidad de firmar un contrato de élite en Grandes Ligas. Un pacto de cuatro años lo llevaría hasta su temporada de 35, justo el punto donde los equipos suelen frenar las apuestas largas. Por eso el rechazo a los 23 millones de Seattle fue una apuesta calculada con fecha de vencimiento, y la respuesta del mercado definirá el futuro económico del cubano, ya sea en el Bronx o en cualquier otra esquina de MLB.

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