El intenso careo de Islam Makhachev e Ian Machado Garry previo a UFC 330

Todo listo para la pelea estelar de UFC 330, evento de este sábado 15 de agosto que será organizado en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia

Caro de Islam Makhachev vs Ian Machado Garry | X:@UFC



Islam Makhachev e Ian Machado Garry se vieron las caras este viernes 14 de agosto en el careo previo a la velada de UFC 330, que este fin de semana se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. El encuentro entre ambos peleadores fue intenso, con un intercambio de palabras antes de una de las peleas más esperadas de este verano en las artes marciales mixtas.

El campeón de peso welter de la compañía que encabeza Dana White, Islam Makhachev, aparece como favorito en las apuestas para mantener el cinturón en su poder. Sin embargo, en las MMA siempre se ha dicho que el favorito tiene menos margen de error que en cualquier otro deporte debido a la imprevisibilidad que existe previo a una pelea, una situación que entiende a la perfección el contendiente al título.

“Mañana por la noche tengo la oportunidad de pelear contra el mejor peleador del planeta ahora mismo. Considerado por todos como el número uno del mundo, cuando lo venza, nadie tendrá excusas. Ian Machado Garry es grande, y este es el comienzo de un legado dominante para mí”, declaró Ian Machado Garry frente a los medios de comunicación presentes.

UFC 330 será este sábado 15 de agosto, en una noche que tendrá la atención de los fanáticos de las artes marciales mixtas debido a que Islam Makhachev se encuentra cerca de sumar su victoria consecutiva número 17, una oportunidad para superar el récord que comparte con Anderson Silva y que lo pondría entre los mejores peleadores en la historia de la empresa.

“Mañana por la noche, quiero que todos sepan lo que está en juego. Se enfrentan dos de los mejores luchadores de la historia de este deporte. Deberían estar agradecidos; deberían sentirse afortunados de poder presenciar la grandeza en persona mañana”, recalcó Ian Machado Garry.

Islam Makhachev minimizó su compromiso de este fin de semana y, fiel a su estilo, mandó un mensaje corto para tratar de restarle importancia a la pelea que podría terminar por catapultarlo como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos.

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“Él es solo mi próximo objetivo”, manifestó Makhachev. “Estoy listo y mañana haré feliz a toda esta gente”.

Islam Makhachev cuenta con un estilo principalmente enfocado en el sambo y la lucha de Daguestán, mientras que Ian Machado Garry prefiere el kickboxing y el striking a distancia. Son dos estilos diferentes que podrían marcar la diferencia en el choque de técnicas de la pelea estelar de UFC 330.

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