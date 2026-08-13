Los Lakers cambian de dueño: ¿qué significa la venta para sus aficionados latinos en EE.UU.?

Bob Iger y Josh Kushner asumirán el control de la franquicia tras una operación récord, mientras la comunidad latina espera cambios dentro y fuera de la cancha

Hay muchas preguntas sobre el futuro de Lakers / Mario Tama / Getty Images via AFP

Los Los Angeles Lakers cambian de dueño tras un acuerdo valorado en aproximadamente 12,500 millones de dólares, una cifra récord para una franquicia deportiva.

El grupo encabezado por Bob Iger y Josh Kushner asumirá el control, en una operación que todavía debe recibir la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA. Para los aficionados latinos en EE.UU., la pregunta va más allá del nombre de los nuevos propietarios: ¿qué cambiará en la relación entre una de las franquicias más famosas del mundo y una comunidad fundamental para su identidad en Los Ángeles?

Una venta que no borra el vínculo con Los Ángeles

El cambio de propietario llega después de que Mark Walter asumiera el control mayoritario de los Lakers, mientras que la familia Buss deja paso a una nueva etapa. Jeanie Buss, una figura estrechamente ligada a la historia reciente de la franquicia, seguirá vinculada al equipo como gobernadora, un elemento que puede ayudar a preservar parte de la identidad construida durante décadas.

Para la afición latina, ese legado tiene un peso especial. Los Lakers forman parte de la cultura deportiva del sur de California y cuentan con seguidores de origen mexicano, centroamericano, caribeño y sudamericano, además de una amplia base hispana en distintas ciudades de EE.UU. La venta modifica la estructura empresarial, pero no elimina ese arraigo.

Iger, exdirector ejecutivo de Disney, aporta una enorme experiencia en entretenimiento y medios, mientras que Kushner, fundador de Thrive Capital, representa una conexión con el mundo de la tecnología y las inversiones. Esa combinación podría abrir nuevas oportunidades para expandir la marca de los Lakers, especialmente en contenidos digitales y mercados internacionales.

Pero para los seguidores, el principal termómetro seguirá estando en la cancha. Una nueva propiedad con enormes recursos financieros tendrá que demostrar que su ambición empresarial viene acompañada de una apuesta deportiva sostenida. Después de una etapa marcada por LeBron James y con Luka Doncic como una de las grandes figuras del presente y futuro del equipo, las expectativas serán particularmente altas.

¿Habrá más espacio para la comunidad latina?

La conexión de los Lakers con los latinos tampoco nació con esta venta. La relación se fortaleció durante años gracias a figuras como Kobe Bryant, quien desarrolló un vínculo particularmente cercano con la comunidad hispana. Ese legado convirtió al equipo en algo más que una franquicia para numerosos aficionados latinos.

Ahora, el nuevo grupo propietario tendrá una oportunidad para profundizar esa relación. Contenido en español, transmisiones, programas comunitarios, eventos en barrios de Los Ángeles y campañas dirigidas a audiencias biculturales pueden convertirse en herramientas importantes. La diferencia estará en la autenticidad: para una comunidad que ya forma parte de la identidad de los Lakers, no bastará con utilizar símbolos latinos como estrategia comercial.

El precio de ser aficionado también importa

Hay otro aspecto que la comunidad latina seguirá de cerca: el acceso. Una valoración de 12,500 millones de dólares convierte a los Lakers en uno de los activos deportivos más valiosos del planeta, pero el crecimiento del negocio también puede aumentar la presión sobre los precios de boletos, comida, estacionamiento y mercancía.

Para muchas familias, especialmente aquellas que siguen al equipo desde hace generaciones, mantener la posibilidad de asistir a un partido será tan importante como contar con una plantilla competitiva. La nueva propiedad tendrá que equilibrar el crecimiento comercial con una experiencia que siga siendo accesible para una parte amplia de su afición.

En definitiva, la venta de los Lakers representa una nueva etapa, pero no necesariamente una ruptura con su identidad. Para los aficionados latinos en EE.UU., el verdadero impacto se medirá en tres frentes: qué tan competitivo será el equipo, qué tan accesible seguirá siendo para las familias y cuánto espacio tendrá la cultura latina dentro de la estrategia de la franquicia. Si los nuevos dueños consiguen combinar inversión deportiva, alcance global y conexión auténtica con Los Ángeles, la relación con una de sus comunidades más importantes saldrá más que fortalecida.

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