Los datos curiosos de Son Heung-min que explican por qué es un ídolo del LAFC

Más allá de sus goles y títulos, Son Heung-min ha construido una historia única que lo convirtió en un referente del fútbol mundial

Son Heung-Min Figura De LAFC | E. Ruiz Ruiz | Getty Images vía AFP

Hablar de Son Heung-min es hablar de uno de los futbolistas más importantes de la última década y que actualmente disputa la Leagues Cup con Los Angeles FC.

El delantero surcoreano no solo conquistó la Premier League con sus actuaciones en el Tottenham Hotspur, sino que también rompió barreras para los jugadores asiáticos en el fútbol europeo antes de llegar a la MLS que tiene una hegemonía sobre la Liga MX en Leagues Cup.

Su disciplina, liderazgo y capacidad goleadora lo transformaron en un referente mundial, mientras que con la selección de Corea del Sur continúa escribiendo páginas históricas aunque no tuvo su mejor participación en el Mundial 2026.

Sin embargo, detrás de sus récords existen historias poco conocidas que ayudan a entender cómo construyó una carrera ejemplar dentro y fuera de las canchas.

Siete curiosidades que marcaron la carrera de Son Heung-min

Más allá de sus estadísticas, la trayectoria del capitán surcoreano está llena de episodios que reflejan su disciplina y personalidad.

1. Firmó su primer contrato profesional el día de su cumpleaños

El 8 de julio de 2008, justo cuando cumplió 16 años, estampó su firma con el Hamburgo de Alemania, iniciando una carrera que terminaría llevándolo a la élite del fútbol europeo.

2. Ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

En 2020 recibió el galardón al mejor gol del año tras recorrer más de 70 metros con el balón antes de marcar frente al Burnley, una anotación considerada una de las mejores de la historia reciente de la Premier League.

3. Cambió la historia del fútbol asiático en Inglaterra

Superó la barrera de los 20 goles para convertirse en el máximo goleador asiático en la historia de la Premier League, consolidando un récord que parecía imposible años atrás.

4. Fue el primer asiático en conquistar la Bota de Oro

Durante la temporada 2021-2022 anotó 23 goles y compartió el título de máximo goleador del campeonato inglés, otro logro histórico para el continente asiático.

5. Evitó el servicio militar gracias al fútbol

Al conquistar la medalla de oro con Corea del Sur en los Juegos Asiáticos de 2018 obtuvo la exención del servicio militar obligatorio, que en su país puede extenderse hasta 21 meses.

6. Su gran inspiración fue Park Ji-sung

Desde niño admiró al histórico mediocampista del Manchester United, quien abrió el camino para que los futbolistas surcoreanos fueran respetados en Europa.

7. Su padre le impuso una disciplina fuera de lo común

El exfutbolista Son Woong-jung dirigió personalmente su formación y le pidió concentrarse únicamente en su desarrollo deportivo, incluso recomendándole no mantener una relación sentimental durante sus primeros años como profesional.

Te puede interesar