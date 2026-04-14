Todo lo que debes saber del Chicago Sky, el nuevo equipo de Gabriela Jaquez en la WNBA

Conoce al equipo de la Ciudad de los Vientos, que será la nueva casa de la seleccionada mexicana tras su paso por UCLA en la NCAA

Gabriela Jaquez jugará con Chicago Sky | Brian Babineau/Getty Images via AFP

Gabriela Jaquez ya conoce su nueva casa en la WNBA: el Chicago Sky. La seleccionada mexicana fue elegida con el quinto pick del Draft del 2026, igualando a Lou López Sénechal como la jugadora de sangre tricolor seleccionada más alto, y llega a un equipo que busca regresar a los primeros planos.

El Chicago Sky va por su temporada 21 en la WNBA. Llegó en 2006, para el cierre de la primera década de la liga, siendo una franquicia un tanto atípica porque no está asociada con un equipo de la NBA (Seattle Storm, Atlanta Dream y las debutantes Portland Fire son otros casos). No juegan en el United Center, sino que comparten con la universidad de DePaul en la Wintrust Arena.

El dueño mayoritario del Sky es el magnate de bienes raíces, Michael Alter, quien en 2024 anunció la construcción de una nueva sede de entrenamientos para el equipo, respaldando con dinero a su franquicia, contrario a lo hecho por la familia Reinsdorf y su frugalidad con los Bulls de la NBA y los White Sox en las Grandes Ligas.

Como muchos equipos de expansión, el Chicago Sky sufrió en sus primeros años. Hasta 2013 llegó su primer viaje a los Playoffs, de la mano de la futura miembro del Salón de la Fama, Sylvia Fowles. Llegaron a las Finales de la WNBA en 2014 en el segundo año de Elena Delle Donne, pero cayeron ante Phoenix Mercury de Diana Taurasi.

La salida de Delle Donne en 2016 llevó a un bache, con dos años sin postemporada, pero la historia comenzó a cambiar con la llegada del coach James Wade para 2019. Volvieron ese año a los Playoffs y para 2021, con el regreso a su ciudad natal de la futura Hall of Famer, Candace Parker, consiguieron su primer y único título de la WNBA, vengándose de Phoenix en las Finales.

Cuando Candace Parker se fue a Las Vegas para 2023, sumado a que el coach Wade renunció a mitad de esa temporada para irse a los Raptors de la NBA, trajo otra época de sequía en el equipo. En 2024, con la coach Teresa Weatherspoon, no calificaron a los Playoffs, y su gestión terminó tras apenas un año. Para 2025 llegó Tyler Marsh como entrenador, quien fue asistente de Becky Hammon en las Aces bicampeonas en 2022 y 2023. Los resultados tampoco le acompañaron: empataron con Dallas Wings con la peor marca en 2025 (10-34).

La marca negativa llevó al extremo a la jugadora que debía ser la siguiente bandera del Sky, Angel Reese, su primera selección del Draft del 2023. Hubo suspensiones y optaron por terminar la relación semanas antes del Draft del 2026, al cambiarla al Atlanta Dream.

Así es el roster de Chicago Sky para 2026

Si bien ya no está Angel Reese, Chicago optó por traer veteranas para ayudar a su talento joven, incluyendo a Gabriela Jaquez.

En el roster hay dos futuras integrantes del Salón de la Fama: la segunda máxima asistidora en la historia de la WNBA, Courtney Vandersloot, y llegó en la agencia libre Skylar Diggins. Firmaron también a la integrante del Equipo Defensivo del Año en 2024, DiJonai Carrington. Uno de sus pilares es la pívot brasileña Kamilla Cardoso, quien promedió 13.6 puntos y 8.5 rebotes en 2025. Puede que necesiten más una poste, pero hay minutos en la rotación para jugadoras perimetrales.

Gabriela Jaquez se tendrá que ganar sus minutos como novata, aunque ha demostrado un juego versátil, según las circunstancias. Con la selección mexicana, asumió el rol de primera opción ofensiva y tuvo múltiples partidos con más de 20 puntos. En UCLA, con Lauren Betts, Kiki Rice y compañía, era la tercera o cuarta opción, pero contribuía en todo: defensa (marcó a Madison Booker y Raven Johnson en el Final Four), rebotes (firmó 10 en la final), asistencias y ser la jugadora de mayor energía en la duela, lo que llevó a que Caitlin Clark y tantos más elogiaran su juego camino al campeonato nacional de la NCAA.

¿Cuándo debutará Gabriela Jaquez con el Chicago Sky de la WNBA?

El debut para Gabriela llega pronto. La pretemporada del Sky inicia el sábado 25 de abril, ante el Phoenix Mercury. El 29 del mismo mes jugarán ante Atlanta Dream, en su último duelo de preparación.

El sábado 9 de mayo será su primer partido de temporada regular, siendo rivales de uno de los nuevos equipos, el Portland Fire. Comienzan la campaña con cuatro juegos fuera de casa, previo al estreno en Chicago ante Dallas Wings, el 20 de mayo.

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