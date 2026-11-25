Fury reveló que vive desde hace años con esquizofrenia luego de que fuese diagnosticado posterior a su victoria sobre Klitschko

Fury relató cómo es vivir con esquizofrenia | LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Tyson Fury reveló que los médicos le diagnosticaron esquizofrenia hace casi una década. El boxeador británico de 38 años lo contó en el documental Tyson Fury, que Netflix estrena este viernes 27 de noviembre. El diagnóstico llegó poco después de su victoria sobre Wladimir Klitschko en 2015.

La noticia sale a la luz a pocos días de su pelea contra Anthony Joshua. Ambos se miden el 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, en un combate que Netflix transmitirá en vivo.

El campeón no solo habló de su condición. También describió con detalle cómo fueron los años en que las voces dominaron su día a día y cómo buscó ayuda profesional.

¿Qué dijo Tyson Fury sobre su diagnóstico de esquizofrenia?

Fury explicó que su vida se desordenó tras vencer a Klitschko. Sintió que había perdido su razón de ser, subió de peso y cayó en el alcohol y las drogas. Cuando por fin logró el título, dijo que sintió como si le quitaran su propósito.

En junio de 2016 ingresó a un hospital por un supuesto infarto. Los médicos concluyeron que sufría un ataque de ansiedad. Después visitó a una psiquiatra en Londres, que le hizo “un montón de preguntas” y confirmó que cumplía con todos los criterios de varios trastornos.

La lista incluyó depresión, ansiedad y trastorno bipolar. Su esposa, Paris Fury, contó en el documental que la especialista también les habló de una “esquizofrenia leve”. Según People, el diagnóstico de bipolaridad llegó en 2017, dos años después del primero.

¿Cómo es vivir con esquizofrenia según Fury?

Fury describió esa etapa como un periodo de oscuridad total. “Las palabras no pueden explicar la oscuridad en la que estaba”, afirmó. Dijo que no tenía descanso y que pasó años sin una pausa.

Llegó a pensar que terminaría en un cuarto acolchado, con la puerta cerrada con llave. Ese miedo lo asustó tanto que decidió pedir ayuda. También admitió que quiso morir y que no le importaba nadie.

Hoy el panorama es distinto. Según medios británicos, Fury ve a un psiquiatra cada semana y sigue un tratamiento especializado. Él asegura que esa atención le ayudó a entender y manejar sus condiciones.

¿Qué voces escuchaba Tyson Fury?

Fury aseguró que oía voces que lo amenazaban a él y a su familia. Dijo que se agravó tanto que no podía sostener una conversación, porque su mente le dictaba otras cosas al mismo tiempo. Muchas de esas voces lo empujaban a hacerse daño.

Durante su estadía en el hospital, creyó que la radio le hablaba. Contó que mantenía “una conversación completa” con él y que le repetía que nadie es intocable. También le advertía que matarían a su padre si no se portaba bien.

Fury relató además que pensó que alguien lo había envenenado con ántrax y que ya estaba muerto. Paris Fury recordó que sintió mucho miedo, porque vio que su esposo “ya no estaba”. En esos días, él solo deseaba volver a un momento sin voces.

¿Cómo llega Fury a la pelea contra Joshua?

Fury regresó al boxeo y en febrero de 2020 recuperó el cinturón de peso pesado del CMB. Lo conservó cuatro años, hasta que perdió contra Oleksandr Usyk. En 2024 cayó dos veces ante el ucraniano, las únicas derrotas en sus 39 peleas profesionales.

Ahora tiene la oportunidad de ser campeón mundial por tercera vez. En juego estará el título vacante de la AMB. Su récord es de 36 victorias, 2 derrotas y 1 empate.

El combate contra Joshua, otro excampeón mundial, enfrenta a los dos británicos más importantes de la categoría. El público esperó esta pelea durante años. La revelación de Fury añade un contexto personal que muchos aficionados no conocían antes de la función.

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