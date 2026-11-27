El cubano busca conquistar su primer campeonato mundial de la IBF en territorio ruso, ante un rival invicto al que ya derrotó antes de convertirse en profesional

Cruz buscará revancha ante Subkhankulov / Claro Sports

Siete años después de compartir el cuadrilátero en una competencia amateur, Andy Cruz y Artur Subkhankulov volverán a enfrentarse, aunque esta vez hay mucho más que el orgullo deportivo en juego. El boxeador cubano tendrá una nueva oportunidad de conquistar un campeonato mundial cuando se mida este viernes 27 de noviembre con el invicto ruso por el título vacante de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

La pelea estelar de IBA.PRO 22 se celebrará en el Palacio de la Lucha de Ufá, Rusia, y pondrá frente a frente a dos de los principales aspirantes de la división. Cruz llega con un récord de 7-1, cuatro nocauts y la experiencia de haber sido campeón olímpico en Tokyo 2020. Por su parte, Subkhankulov presume una marca perfecta de 12 victorias, seis de ellas antes del límite.

Una rivalidad que nació en el boxeo amateur

La historia de rivalidad entre ambos comenzó en mayo de 2019, durante las semifinales del Grand Prix de Ústí nad Labem, en República Checa. En aquella ocasión, el cubano se impuso por decisión dividida después de tres asaltos. Fue un enfrentamiento breve, pero suficiente para establecer un antecedente que ahora adquiere otra dimensión, ya que ahora no habrá medallas ni puntos en disputa, sino un cinturón mundial y 12 asaltos para decidir quién merece ocupar el trono de las 135 libras.

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Para Andy Cruz, el desafío también representa una oportunidad de reivindicación. El cubano sufrió su primera derrota como profesional en enero de 2026, cuando cayó por decisión mayoritaria ante Raymond Muratalla en su primer intento por conquistar un título mundial. Aquel resultado frenó momentáneamente su ascenso, pero no modificó las expectativas que existen alrededor de uno de los talentos más destacados de su generación.

Su respuesta llegó en julio, cuando noqueó en el tercer asalto al mexicano Abraham Montoya. Más allá de ese resultado, aquella presentación dejó una señal importante: Cruz mostró mayor contundencia y una mejor capacidad para trasladar su talento técnico al poder de sus golpes. Ante Subkhankulov, esa evolución podría resultar determinante.

Cruz y Subkhankulov: fortalezas y diferencias

El ruso también llega con argumentos para aspirar al campeonato. En abril consiguió su oportunidad al derrotar por nocaut técnico a Bakhodir Usmonov en el duodécimo asalto de un combate eliminatorio de la IBF. Durante ese enfrentamiento consiguió derribar cuatro veces a su adversario, una demostración de resistencia y capacidad ofensiva que le permitió asegurar su lugar en la pelea por el cinturón.

Sin embargo, hay una diferencia importante en la trayectoria profesional de ambos. Subkhankulov nunca ha peleado fuera de Rusia y tampoco se ha medido con un boxeador del nivel internacional de Cruz. El local tiene a su favor el conocimiento del escenario y el respaldo del público de Ufá, donde ha disputado tres de sus últimas cuatro presentaciones. En cambio, el cubano deberá demostrar que puede imponer su boxeo lejos de casa.

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En el aspecto técnico, Cruz destaca por sus fintas, velocidad de manos y capacidad para encontrar ángulos de ataque. Su juego de pies le permite controlar la distancia, provocar errores y responder con contragolpes precisos. Subkhankulov es zurdo, tiene una defensa ordenada y suele apostar por combinaciones de golpes y un ritmo intenso. El gran interrogante será si el ruso consigue llevar la pelea a un terreno físico que incomode al cubano o si este logra imponer su superioridad técnica.

Los dos superaron sin problemas el pesaje al registrar 134.5 libras, por debajo del límite de 135 establecido para la categoría ligera. Cruz ha manifestado su intención de buscar el nocaut, una estrategia que cobra especial importancia al pelear en territorio de su adversario. Un combate cerrado podría dejar demasiado margen a la interpretación de los jueces. La revista The Ring anticipa un enfrentamiento competitivo en el que la localía de Subkhankulov podría convertirse en un factor relevante.

Mientras nuevas figuras buscan escribir su propia historia sobre el cuadrilátero, las leyendas de este deporte también reciben reconocimiento por su legado. Julio César Chávez fue distinguido con el Premio Leyenda en los Victory Prize 2026 México, un homenaje a una trayectoria que marcó al boxeo mexicano y latinoamericano.

Dónde y a qué hora ver Andy Cruz vs. Subkhankulov en Estados Unidos

Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026

Viernes 27 de noviembre de 2026 Sede: Palacio de la Lucha de Ufá, Rusia

Palacio de la Lucha de Ufá, Rusia Evento: IBA.PRO 22

IBA.PRO 22 Horario aproximado de la pelea estelar: 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 10:00 a.m. PT

1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 10:00 a.m. PT Transmisión: YouTube, gratis, a través del canal ofocial de IBA Boxing

Mientras Andy Cruz busca conquistar su primer campeonato mundial, otras figuras del boxeo también comienzan a definir sus últimos grandes desafíos. Tyson Fury, por ejemplo, tiene en la mira enfrentamientos con Anthony Joshua y Oleksandr Usyk antes de poner punto final a su carrera.

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