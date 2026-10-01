Loopy Godínez vs Ketlen Souza: fecha, horario y dónde ver la pelea de UFC

Loopy Godínez enfrentará una prueba exigente ante Ketlen Souza en el próximo UFC Fight Night.

Godínez estará en la cartelera principal | GEOFF STELLFOX / Getty Images vía AFP

Loopy Godínez tendrá una nueva oportunidad en UFC para consolidarse entre las peleadoras relevantes del peso paja. La mexicana enfrentará a la brasileña Ketlen Souza en el UFC Fight Night: Allen vs. Duncan, una pelea incluida en la cartelera principal del evento en Las Vegas.

La presencia de Godínez en el bloque estelar pone el foco en una de las representantes mexicanas con mayor actividad y experiencia reciente dentro de las 115 libras. El combate ofrece una cita importante para una peleadora que necesita reencontrarse con la victoria.

🇲🇽 Loopy Godinez vuelve este 10 de octubre ante Ketlen Souza en el META APEX de Las Vegas.



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Godínez llega con marca profesional de 14 victorias y 6 derrotas, con un triunfo por nocaut, dos por sumisión y once por decisión. Su historial refleja una peleadora capaz de llevar el combate a tres asaltos ante rivales de estilos distintos.

¿Cuándo pelea Loopy Godínez contra Ketlen Souza?

Loopy Godínez peleará contra Ketlen Souza el sábado 10 de octubre en UFC Fight Night: Allen vs. Duncan, desde el UFC APEX de Las Vegas. La pelea formará parte de la cartelera principal, que iniciará a las 8:00 p.m. del Este de Estados Unidos y se transmitirá por Paramount+.

El choque se disputará en peso paja, una división que atraviesa una etapa de movimientos constantes entre las contendientes del top 15. Godínez aparece en el octavo puesto de la clasificación de la categoría, mientras Souza llegará con récord de 17-6 y la intención de tomar impulso ante una rival con mayor recorrido en la empresa.

La ubicación en la cartelera principal le ofrecerá una visibilidad importante a la mexicana de cara al 2027 y la posibilidad de escalar posiciones en el ránking para una hipotética pelea por el título de la categoría.

Récord y resultados recientes de Loopy Godínez en UFC

Godínez viene de una derrota por sumisión ante Tatiana Suárez en el segundo asalto de UFC 327, el pasado 11 de abril. Suárez, una de las figuras más fuertes de la división, cerró el combate con un mataleón a los 2:29 minutos del segundo round.

Antes de ese resultado, la mexicana consiguió dos victorias consecutivas que reforzaron su posición competitiva en el peso paja:

Venció a Jessica Andrade por decisión unánime en UFC 319, el 16 de agosto de 2025

Superó a Julia Polastri por decisión unánime el 29 de marzo de 2025 , en la función de UFC encabezada por Brandon Moreno y Steve Erceg

, en la función de UFC encabezada por Brandon Moreno y Steve Erceg Cayó ante Mackenzie Dern por decisión unánime en agosto de 2024

Perdió ante Virna Jandiroba por decisión unánime en marzo de 2024

El triunfo sobre Andrade ha sido uno de los más importantes de su carrera. Godínez venció a una ex campeona de UFC y mostró disciplina táctica durante 15 minutos. Frente a Polastri, resolvió otra pelea compleja demostrando control y consistencia. Esos resultados confirmaron que puede competir ante rivales de experiencia y sostener un plan de pelea sin depender de un solo recurso.

Su perfil dentro de UFC combina boxeo con presión en corta distancia y trabajo de lucha. La mexicana tiene registro de 15 derribos logrados en su carrera de UFC, además de dos triunfos por sumisión.

¿Qué se juega Loopy Godínez ante Ketlen Souza?

Godínez se juega mucho más que una victoria para su récord y la tarea no será nada sencilla pues enfrente tendrá a una peleadora que atraviesa un buen momento. Souza viene de pelear en dos ocasiones en este 2026 y en ambas consiguió la victoria, siendo la más reciente de ellas en junio cuando se impuso por la vía del KO/TKO en el primer round ante su compatriota Ariane Carnelossi.

Para Godínez, la clave estará en manejar con cuidado los intercambios de pie, un terreno en el que Souza posee recursos peligrosos y ha construido buena parte de sus triunfos en UFC. La mexicana deberá alargar el combate, aprovechar su resistencia y desgastar físicamente a la brasileña para marcar diferencias en los asaltos finales o asegurar la victoria en las tarjetas de los jueces.

Godínez necesita una victoria ante Ketlen Souza para sostener su lugar entre las peleadoras mejor ubicadas del peso paja y evitar que la división avance sin ella. Un resultado favorable en Las Vegas reforzaría su posición dentro de UFC, le devolvería impulso tras su último tropiezo y abriría la puerta a combates de mayor perfil en 2027, con rivales cercanas al top 10 o incluso a la zona que define a las próximas contendientes al título.

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