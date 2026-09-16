Los futbolistas que encontraron equipo gracias a LinkedIn

Algunos futbolistas han convertido al popular sitio web de empleo en una puerta inesperada hacia clubes, pruebas y hasta una selección nacional

Pico Lopes jugó el Mundial 2026 gracias a LinkedIn /Hakan Akgun / Anadolu VIA AFP

Buscar trabajo en LinkedIn puede significar actualizar un currículum, enviar solicitudes y esperar una llamada. Pero para algunos futbolistas, la plataforma se convirtió en algo mucho más parecido a una oficina de reclutamiento. Y, contra todo pronóstico, funcionó.

El fútbol profesional tiene sus propios caminos para encontrar jugadores: representantes, visores, contactos entre entrenadores y directores deportivos. Pero cuando esas puertas permanecen cerradas o no otorgan lo que se está buscando, algunos futbolistas decidieron probar una ruta poco habitual: presentarse en una red social diseñada para el mundo laboral.

Uno de los casos más curiosos es el de Álvaro Brachi, lateral español que en 2016 estaba sin equipo. El entonces entrenador del NK Domzale de Eslovenia, Luka Elsner, buscaba un lateral derecho ofensivo con pasaporte de la Unión Europea y publicó la vacante en LinkedIn.

Brachi respondió. No había una agencia de por medio ni una negociación secreta: simplemente encontró una oportunidad publicada en internet y decidió postularse. El club recibió alrededor de 150 candidaturas y terminó eligiéndolo. Así, una plataforma asociada con oficinas, CVs y entrevistas terminó llevándolo al fútbol esloveno.

La historia tiene un detalle todavía más llamativo: Brachi no solo consiguió una oportunidad, sino que formó parte del equipo del Domzale que conquistó la Copa de Eslovenia en la temporada 2016-17. Lo que comenzó como una respuesta a una publicación terminó teniendo consecuencias mucho más importantes en su carrera.

Cuando LinkedIn se convirtió en el último recurso de algunos futbolistas

El inglés Greg Halford también utilizó la plataforma en un momento de incertidumbre. Después de una carrera que incluyó pasos por clubes como Sunderland, Wolverhampton, Portsmouth y Nottingham Forest, se encontró sin equipo y publicó en LinkedIn que estaba dispuesto incluso a jugar gratis durante un mes para demostrar que todavía podía aportar.

La publicación llamó la atención y generó contactos. Poco después, Halford terminó firmando con Southend United. Su estreno con dicho equipo pareció como el de un guion de película: horas después de cerrar su llegada, participó en un triunfo por 3-1 ante Grimsby Town y hasta consiguió marcar.

Durante la pandemia apareció otro ejemplo. El futbolista británico Dugan comenzó a contactar clubes y entrenadores mediante LinkedIn y acompañaba sus mensajes con videos de sus actuaciones. La estrategia le permitió conseguir una prueba de dos semanas y posteriormente firmar con APEA Akrotiri, en Chipre.

El caso de Fangas siguió una ruta parecida. La plataforma le sirvió para establecer contactos mientras buscaba una oportunidad fuera de su mercado habitual y terminó consiguiendo una experiencia en Australia durante la temporada 2018-19. No todos estos recorridos fueron fichajes de grandes clubes, pero muestran algo importante: LinkedIn puede funcionar como escaparate cuando el mercado tradicional no responde.

La tendencia llegó incluso a futbolistas con experiencia en LaLiga. Ovie Ejaria, de 28 años, quedó libre después de su paso por el Real Oviedo y ha recurrido públicamente a LinkedIn para buscar una nueva oportunidad. Publicó un video con algunas de sus mejores jugadas y explicó que estaba buscando “la oportunidad adecuada”. En su caso, la plataforma aparece como una herramienta de búsqueda abierta, no como la confirmación inmediata de un nuevo fichaje.

Steven Caulker, un exdefensa inglés, ha contado que LinkedIn le ayudó a encontrar sus dos últimos destinos. Después de su etapa en el Málaga, se ofreció como jugador-entrenador y terminó firmando con el Ankara Keçiörengücü, de la segunda división turca.

De un mensaje de LinkedIn a un Mundial

La historia más extraordinaria quizá sea la de Roberto ‘Pico’ Lopes, aunque aquí hay una diferencia importante: no encontró un club, sino una selección nacional.

Lopes nació en Dublín, Irlanda, y tenía ascendencia caboverdiana. Mientras trabajaba en la administración de un banco y desarrollaba su carrera futbolística, recibió un mensaje relacionado con la posibilidad de representar a Cabo Verde. El contacto llegó a través de LinkedIn.

Al principio pensó que podía tratarse de spam. El mensaje estaba escrito en portugués y no parecía, a primera vista, una comunicación oficial. Después de recibir un nuevo contacto y aclarar la situación, Lopes respondió. En 2019 debutó con Cabo Verde y su historia terminó conectada con la clasificación del país al Mundial de 2026.

Y mientras los clubes buscan talento en estadios, bases de datos y videos, algunos jugadores descubrieron que también podían encontrarse con su próximo equipo entre ofertas de empleo, mensajes privados y perfiles profesionales.

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