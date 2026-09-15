Inter Miami vs Cruz Azul: ¿Puede la MLS romper el dominio de Liga MX en la Campeones Cup?

Messi y compañía buscan frenar la racha mexicana ante un Cruz Azul que llega como campeón y con una cuenta pendiente

Inter Miami busca su primera Campeones Cup | C. Khanna | AFP

El Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup 2026 enfrenta mucho más que a dos campeones: pone a prueba la capacidad de la MLS para detener el dominio reciente de la Liga MX en uno de los escenarios que mejor reflejan la rivalidad del fútbol de Norteamérica.

El partido se disputará este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, con Lionel Messi como principal carta del conjunto estadounidense.

Antes de esta edición, la Liga MX ha conquistado cuatro de las siete Campeones Cup disputadas, mientras que la MLS tiene tres títulos. Además, los clubes mexicanos ganaron las tres últimas finales: Tigres en 2023, América en 2024 y Toluca en 2025.

Ahora Inter Miami aparece como una oportunidad diferente para los estadounidenses. No se trata solamente de contar con una estrella mundial. La plantilla reúne experiencia internacional suficiente para competir de igual a igual con un equipo mexicano acostumbrado a jugar finales.

Messi y las estrellas de Miami contra el bloque competitivo de Cruz Azul

Inter Miami llega con nombres capaces de cambiar un partido en una sola jugada. El primero es Lionel Messi quien sigue imponiendo marcas en la MLS, fortalecido por nombres como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y Germán Berterame quienes forman una columna vertebral de enorme jerarquía.

Messi, además, atraviesa otra temporada extraordinaria: suma 19 goles y 13 asistencias en la MLS y busca conducir al club hacia otro trofeo.

Pero el talento no ha solucionado todos los problemas del equipo. Miami ha mostrado dificultades para cerrar partidos, especialmente cuando pierde equilibrio después de atacar. El empate 2-2 ante Nashville dejó precisamente esa sensación: mucha capacidad ofensiva, pero una estructura defensiva vulnerable.

Cruz Azul representa un desafío distinto. El campeón del Clausura 2026 también conquistó el Campeón de Campeones al vencer 3-1 a Toluca y llega con una estructura colectiva más estable. Kevin Mier, Willer Ditta, Érik Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez forman parte de un equipo que sabe competir bajo presión.

Hay, además, un antecedente que agrega picante al encuentro: ambos clubes se enfrentaron en la Leagues Cup 2023. Inter Miami ganó 2-1 con aquel inolvidable tiro libre de Messi en el tiempo agregado, aunque Cruz Azul había controlado buena parte del partido.

La MLS tiene una oportunidad, pero Cruz Azul llega con argumentos

La localía podría ser determinante. El Nu Stadium ofrece a Inter Miami un escenario propio para intentar imponer ritmo y darle protagonismo a sus futbolistas ofensivos. Sin embargo, el equipo necesita evitar que Messi y Suárez queden desconectados mientras Cruz Azul recupera el balón.

La Máquina, por su parte, recibió un contratiempo importante antes del viaje. Un problema técnico relacionado con el peso y balance del avión retrasó la salida de los futbolistas desde México, reduciendo su tiempo de preparación en Miami a prácticamente un entrenamiento ligero.

Ese detalle puede pesar en un partido único. También puede ocurrir lo contrario: que Cruz Azul convierta la incomodidad del viaje en un estímulo competitivo.

Ahí está precisamente la pregunta central de esta Campeones Cup. ¿Puede la MLS romper la racha de la Liga MX? Inter Miami tiene probablemente la mayor concentración de talento individual que haya presentado un representante estadounidense en esta competición, pero Cruz Azul posee algo que en finales suele valer tanto como las figuras: estructura, experiencia y capacidad para sobrevivir a partidos cerrados.

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