De Cavan Sullivan a Messi: todos los jugadores de la jornada de la MLS hasta ahora

El juvenil del Philadelphia Union se sumó a una lista que también incluye a Messi, Luis Suárez, Lewandowski, Griezmann y otras figuras de la MLS

Cavan Sullivan y Lionel Messi | O. Ramirez | Getty Images vía AFP | C. Khanna | AFP

Cavan Sullivan se convirtió en el Jugador de la Jornada 26 de la MLS 2026 después de marcar dos goles y aportar una asistencia en la goleada 5-0 del Philadelphia Union sobre San Diego FC en un momento en que el Union está entre los equipos que pelean por un lugar en los playoffs de la temporada.

A sus 16 años y 351 días, el mediocampista se transformó en el tercer futbolista más joven en recibir este reconocimiento, detrás de Freddy Adu y Santino Quaranta. El premio representa otro paso importante en la temporada de Sullivan, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su corta carrera.

El canterano lleva 17 contribuciones de gol, producto de seis anotaciones y 11 asistencias, y ha participado directamente en al menos un gol durante siete partidos consecutivos y junto con su hermano Quinn Sullivan empató el récord de contribuciones combinadas que le pertenecía a los hermanos Higuaín.

Esa racha es la más larga conseguida por un adolescente en la historia de la MLS. Además, su producción ha acompañado la espectacular recuperación del Philadelphia Union, que pasó del último lugar de la Conferencia Este al séptimo puesto después de mantenerse invicto durante 10 encuentros desde el regreso de la liga tras el Mundial.

MÁS INFORMACIÓN: Messi hace historia en la jornada 24

Pero Sullivan no es el único nombre que ha brillado durante la temporada. La lista de ganadores reúne una combinación interesante entre jóvenes que empiezan a hacerse notar y estrellas internacionales acostumbradas a este tipo de reconocimientos.

Messi, Suárez y las figuras que ya dejaron su huella

Lionel Messi aparece tres veces en la lista. El argentino fue elegido Jugador de la Jornada en las jornadas 2, 8 y 23, una muestra de la regularidad que mantiene como protagonista del fútbol estadounidense.

Su premio más reciente llegó después de una actuación memorable frente a Montreal, partido en el que marcó cuatro goles y dio una asistencia. Fue el primer póker de Messi en una temporada regular de la MLS y elevó a 15 la cantidad de veces que ha recibido el reconocimiento en su carrera.

También aparecen nombres como Luis Suárez, ganador en las jornadas 16 y 17; Denis Bouanga, premiado en las jornadas 6 y 18; y Hany Mukhtar, reconocido en las jornadas 14 y 20.

La lista incluye además a figuras que llegaron a la MLS con enorme cartel internacional. Robert Lewandowski fue distinguido en la Jornada 19 y Antoine Griezmann recibió el premio en la jornada 22.

La lista completa de jugadores de la jornada en 2026

Hasta la jornada 26, los ganadores son:

Jornada 1: Julian Hall — New York Red Bulls

Julian Hall — New York Red Bulls Jornada 2: Lionel Messi — Inter Miami

Lionel Messi — Inter Miami Jornada 3: Wiki Carmona — CF Montréal

Wiki Carmona — CF Montréal Jornada 4: Petar Musa — FC Dallas

Petar Musa — FC Dallas Jornada 5: Sam Surridge — Nashville SC

Sam Surridge — Nashville SC Jornada 6: Denis Bouanga — LAFC

Denis Bouanga — LAFC Jornada 7: Rafael Navarro — Colorado Rapids

Rafael Navarro — Colorado Rapids Jornada 8: Lionel Messi — Inter Miami

Lionel Messi — Inter Miami Jornada 9: Tai Baribo — D.C. United

Tai Baribo — D.C. United Jornada 10: Timo Werner — San Jose Earthquakes

Timo Werner — San Jose Earthquakes Jornada 11: Martín Ojeda — Orlando City

Martín Ojeda — Orlando City Jornada 12: Hannes Wolf — New York City FC

Hannes Wolf — New York City FC Jornada 13: Julian Hall — New York Red Bulls

Julian Hall — New York Red Bulls Jornada 14: Hany Mukhtar — Nashville SC

Hany Mukhtar — Nashville SC Jornada 15: Evander — FC Cincinnati

Evander — FC Cincinnati Jornadas 16 y 17: Luis Suárez — Inter Miami

Luis Suárez — Inter Miami Jornada 18: Denis Bouanga — LAFC

Denis Bouanga — LAFC Jornada 19: Robert Lewandowski — Chicago Fire

Robert Lewandowski — Chicago Fire Jornada 20: Hany Mukhtar — Nashville SC

Hany Mukhtar — Nashville SC Jornada 21: Alhassan Yusuf — New England Revolution

Alhassan Yusuf — New England Revolution Jornada 22: Antoine Griezmann — Orlando City

Antoine Griezmann — Orlando City Jornada 23: Lionel Messi — Inter Miami

Lionel Messi — Inter Miami Jornada 24: Vincent Janssen — Portland Timbers

Vincent Janssen — Portland Timbers Jornada 25: Bruno Damiani — Philadelphia Union

Bruno Damiani — Philadelphia Union Jornada 26: Cavan Sullivan — Philadelphia Union

El reconocimiento de Sullivan tiene, además, un detalle especial: Philadelphia consiguió dos Jugadores de la Jornada consecutivos con futbolistas diferentes, después de que Bruno Damiani recibiera el premio en la jornada 25. No ocurría desde que LAFC lo consiguió con Son Heung-min y Denis Bouanga en 2025.

El ganador se determina mediante una votación combinada: el panel de periodistas de North American Soccer Reporters representa el 75 por ciento y el voto de aficionados en Instagram aporta el 25 por ciento restante.

Así, mientras Messi continúa ampliando su legado en la MLS, Sullivan empieza a construir el suyo. Con apenas 16 años, el mediocampista ya dejó de ser solamente una promesa para convertirse en uno de los nombres propios de la temporada.

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