América: ¿pueden los jugadores colombianos ser la clave para pelear por el título de Liga MX?

Miguel Borja, Óscar Perea y Cristian Borja pueden aportar gol, desequilibrio y profundidad a unas Águilas que buscan recuperar protagonismo en el fútbol mexicano

Borja y Perea podrían hacer una gran dupla en América / Alfredo Estrella / AFP

América recibió un golpe de realidad en el Clásico Joven. La derrota 4-3 ante Cruz Azul no solo terminó con el invicto de las Águilas en el Apertura 2026; también expuso las dudas que todavía existen alrededor de un equipo construido para volver a pelear por el campeonato. Pero, paradójicamente, en la noche de la derrota apareció una posible respuesta: el poder colombiano.

Óscar Perea y Miguel Borja marcaron los dos últimos goles del América y estuvieron cerca de convertir una derrota prácticamente sentenciada en una remontada. Perea hizo el 4-2 y Borja, en su debut, apareció para marcar el 4-3. No fue suficiente para rescatar el partido, pero sí para dejar una pregunta que puede acompañar al equipo durante el resto del torneo: ¿los colombianos pueden ser la pieza que le faltaba al América?

Borja tardó solo unos minutos en dar el primer golpe

Miguel Borja no necesitó un periodo de adaptación para presentarse ante la afición azulcrema. El delantero ingresó de cambio contra Cruz Azul y apenas 13 minutos después encontró el gol. En su estreno en la Liga MX tuvo un disparo, un remate a puerta y una anotación.

El dato importa porque América necesitaba precisamente eso: un delantero capaz de convertir las oportunidades en goles. Borja llega para ser una referencia dentro del área y darle al equipo una solución cuando los partidos se cierren. Además, su presencia puede abrir espacios para jugadores como Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y al propio Perea.

Perea aporta el desequilibrio que faltaba

Óscar Perea representa el complemento perfecto para ese perfil. El atacante suma tres apariciones y 140 minutos en Liga MX, con un gol, y volvió a marcar frente a La Máquina después de ingresar como suplente. Su mayor valor va más allá de las estadísticas: puede cambiar el ritmo de un partido con velocidad, conducción y desborde.

Para un América que por momentos ha tenido problemas para romper defensas cerradas, esa imprevisibilidad puede resultar determinante. La combinación resulta atractiva: Perea puede fabricar el caos y Borja puede terminar la jugada. Si ambos consiguen establecer una sociedad, las Águilas tendrán una variante ofensiva que no dependa únicamente de Henry Martín o de la inspiración individual de sus mediocampistas.

Cristian Borja puede ser una pieza silenciosa

Cristian Borja no tiene la misma responsabilidad mediática que sus compatriotas, pero su papel puede terminar siendo fundamental. El lateral izquierdo suma cuatro partidos y 273 minutos en el Apertura 2026, además de un gol. Su tarea consiste en darle profundidad a la banda, acompañar las jugadas ofensivas y mantener el equilibrio cuando el equipo pierde la pelota.

Y ahí aparece una de las claves del proyecto. América no necesita solamente más goles; necesita que los jugadores que generan peligro puedan jugar más cerca del área sin que el equipo quede partido. Cristian Borja puede ayudar justamente en esa transición, ya que es capaz de proyectarse cuando hay que hacer una cobertura, pero también puede sostener la banda cuando el juego exige prudencia.

Pese a todo su talento, los futbolistas colombianos no pueden convertirse en una especie de salvavidas. Borja puede marcar, Perea puede desequilibrar y Cristian Borja puede recorrer toda la banda, pero si las Águilas continúan concediendo espacios y perdiendo el control de los partidos, el talento ofensivo terminará siendo insuficiente.

Sin embargo, el llamado Clásico Joven dejó una señal alentadora. Con el marcador 4-1, los Azulcremas encontraron dos goles en el tramo final y estuvieron a una anotación de rescatar al menos un punto. Perea y Borja fueron protagonistas de esa reacción, una muestra de que los nuevos recursos ofensivos pueden responder incluso bajo máxima presión.

El verdadero examen para estos jugadores, en particular para los refuerzos, llegará cuando América enfrente otros partidos de alta presión y, sobre todo, cuando se esté ya en la Liguilla. Ahí no bastará con tener futbolistas capaces de resolver una jugada. Las Águilas necesitarán defender mejor, administrar ventajas y encontrar una identidad que les permita competir cuando el rival apriete.

Los colombianos pueden ser el factor diferencial que América estaba buscando. Incluso pueden convertirse en la chispa de una nueva versión del equipo. Pero para que esa chispa termine encendiendo la carrera por la estrella 17, detrás de estos tres futbolistas tendrá que aparecer todo un equipo que sea capaz de sostener un estilo de juego.

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