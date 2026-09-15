Lola Vice sorprende en RAW: la latina que consiguió su boleto a Money in the Bank

El regreso de RAW a México después de 15 años dejó una sorpresa: la cubanoamericana superó a dos campeonas, por lo que su carrera en la WWE va en ascenso

Lola Vice fue una de las figuras de RAW en la CDMX / Cortesía WWE

WWE volvió a hacer historia en Ciudad de México con el regreso de RAW a la capital mexicana después de 15 años. La Arena CDMX recibió el episodio del 14 de septiembre, un espectáculo que tuvo como gran atractivo el duelo entre Roman Reigns y Penta por el Campeonato Mundial Pesado, pero también dejó una sorpresa con sabor latino: Lola Vice ganó su lucha clasificatoria y se abrió paso hacia Money in the Bank.

La cubanoamericana no tuvo un estreno discreto. WWE la lanzó directamente a una triple amenaza contra Raquel Rodríguez, campeona Intercontinental Femenina, y Kelani Jordan, campeona Femenina de NXT. En juego estaba uno de los boletos para el combate femenino de escaleras de Money in the Bank.

La definición tuvo el sello de una luchadora que supo esperar su momento. Rodríguez intentó conectar una patada contra Vice, pero Lola se apartó y el impacto terminó sacando a Jordan del ring. Mientras la campeona intercontinental quedó atrapada entre las cuerdas, Vice apareció por detrás y consiguió una cobertura rápida para llevarse la cuenta de tres.

El resultado fue muy llamativo porque fue el debut de Lola Vice en el ring de RAW. En lugar de utilizar su primera aparición para presentarla como una promesa que todavía necesita construir un camino, WWE la colocó frente a dos campeonas y le entregó una victoria que la coloca de inmediato en una de las historias importantes de la división femenina.

Su triunfo también la convirtió en una de las primeras clasificadas para el combate de escaleras de Money in the Bank. Sol Ruca ya había conseguido su boleto, mientras que las siguientes semanas definirán al resto de las participantes. La lucha está programada para el 10 de octubre en Nueva Orleans, donde estará en juego el tradicional maletín con una oportunidad titular.

De Miami a una gran oportunidad en WWE

Detrás del personaje de Lola Vice está Valerie Loureda, atleta nacida en Miami y de raíces cubanas. Antes de dedicarse por completo a la lucha libre profesional, figuró en las artes marciales; cuenta con formación en taekwondo y compitió en MMA con Bellator, además de entrenar en American Top Team.

WWE la incorporó en 2022 y su crecimiento comenzó en NXT. Allí ganó el torneo NXT Women’s Breakout en 2023 y, posteriormente, se convirtió en campeona femenina de NXT en 2026. Eso explicaría por qué su llegada a RAW no representa el salto de una desconocida, sino la promoción de una atleta que ya había demostrado su potencial dentro de la WWE.

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Ahora, Money in the Bank puede convertirse en el siguiente gran capítulo de su carrera. Ganar el maletín no significa convertirse automáticamente en campeona, pero sí obtener un contrato que permite exigir una lucha por un título mundial en el momento elegido. Para una luchadora que acaba de llegar al elenco principal, esa posibilidad puede acelerar su ascenso en el mundo de la WWE.

Una noche especial para una figura latina

El escenario tampoco fue menor. RAW regresó a Ciudad de México por primera vez en más de una década, y WWE había presentado la función como un acontecimiento histórico en su relación con México. La empresa también llevó a la Arena CDMX a figuras como Penta y Dragon Lee, reforzando el vínculo entre su producto y la tradición luchística mexicana.

Además, el triunfo de Vice tiene un componente de representación para el público latino. Su historia reúne a Miami, con raíces cubanas, artes marciales y lucha libre profesional. Pero su victoria evita que esa identidad sea el único argumento: Lola Vice ganó su lugar en Money in the Bank dentro del ring y frente a dos campeonas.

Por eso, su debut en RAW puede terminar siendo mucho más que una buena noche en Ciudad de México. Lola Vice llegó al elenco principal con una victoria, salió con un boleto para Money in the Bank y ahora tiene frente a ella una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera en WWE.

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